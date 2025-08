La settimana appena chiusa la Commissione per la regolamentazione nucleare degli Stati Uniti ha concesso diverse licenze e approvazioni normative necessarie affinché la centrale nucleare da 800 MW di Palisades, nel Michigan, possa riprendere le operazioni entro la fine dell’anno.

Palisades è ora autorizzata a ricevere nuovo combustibile e a trasferire formalmente gli operatori autorizzati del reattore allo status di turno, ha dichiarato in un comunicato Holtec International. L’azienda sta guidando gli sforzi per riavviare l’impianto.

“L’approvazione della NRC per il ritorno di Palisades alla licenza di esercizio rappresenta una pietra miliare senza precedenti per l’energia nucleare statunitense”, ha dichiarato Kelly Trice, presidente di Holtec. Palisades sarebbe la prima centrale statunitense a tornare in funzione dopo la disattivazione.

La NRC ha osservato che sono ancora in corso diverse azioni di autorizzazione “e che devono essere soddisfatti ulteriori requisiti prima che l’impianto possa essere avviato con la licenza di esercizio originale, che scadrà il 24 marzo 2031”.

L’autorità di regolamentazione nucleare ha anche dichiarato di aver approvato il trasferimento dell’autorità operativa dell’impianto e del suo impianto indipendente di stoccaggio del combustibile esaurito da Holtec Decommissioning International a Palisades Energy. Inoltre, ha approvato la richiesta di Holtec di ripristinare vari documenti e programmi che erano in vigore prima della chiusura.

A maggio, la NRC ha concluso che gli sforzi di Holtec per riavviare l’impianto non hanno “ alcun impatto significativo ” sull’ambiente umano, una conclusione fondamentale per il riavvio della struttura.

Entergy, l’ex proprietario di Palisades, ha chiuso l’impianto nel maggio 2022 e lo ha venduto a Holtec il mese successivo. Holtec ha compiuto i primi passi pubblici verso la riattivazione dell’impianto alla fine del 2023. Con l’aumento della domanda di elettricità, i proprietari di altre due centrali nucleari statunitensi recentemente chiuse hanno deciso di riavviarle.

Sostenuta da un accordo ventennale di acquisto di energia con Microsoft, Constellation Energy ha dichiarato a settembre che entro il 2028 riavvierà il reattore da 835 MW non danneggiato di Three Mile Island, ora chiamato Crane Clean Energy Center. NextEra Energy ha inoltre avviato le prime fasi per riavviare il reattore da 600 MW della sua centrale nucleare di Duane Arnold in Iowa, chiusa nel 2020.

Quindi sicuramente gli USA vedranno un aumento nella produzione di energia nucleare, non da nuove centrali, ma da impianti con decine di anni di vita che , dopo un rinnovamento, vengono riattivati.