Il progresso tecnologico corre veloce, a volte un po’ troppo, finendo per inciampare letteralmente sui comuni cittadini. Un recente episodio avvenuto nello Xinjiang, in Cina, ha riacceso con forza il dibattito sulla sicurezza dei robot umanoidi negli spazi pubblici. Durante una dimostrazione, un robot Unitree G1, agghindato per l’occasione con una parrucca blu, ha colpito con un calcio rotante un bambino che assisteva all’evento. Fortunatamente il piccolo, piegatosi in due dal dolore dopo l’impatto all’addome, non ha riportato ferite gravi, ma le ripercussioni mediatiche e legali dell’incidente sono destinate a lasciare il segno.

A robot kicked a little boy in the stomach We're officially one software update away from Terminatorpic.twitter.com/iO9jv2qUuf — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 4, 2026

Non stiamo parlando di giocattoli inoffensivi. Il modello G1 pesa quasi 32 chilogrammi e sprigiona una coppia di oltre 100 Nm per ogni giunto articolare, una forza sufficiente per sollevare carichi di quasi 12 chilogrammi. Immaginare una massa metallica del genere sfuggire al controllo in mezzo a una folla giustifica più di qualche preoccupazione.

Il problema reale è che non si tratta di un caso isolato. Solo pochi mesi fa, un altro G1, perdendo l’equilibrio durante un’esibizione, ha colpito un uomo procurandogli la frattura del naso. Negli Stati Uniti, un esperimento ha dimostrato come le restrizioni di sicurezza dell’intelligenza artificiale possano essere facilmente aggirate: un robot di nome Max ha sparato con una pistola ad aria compressa al suo proprietario perché il comando era stato “mascherato” da gioco di ruolo.

Di fronte a questi scenari, la questione centrale smette di essere puramente ingegneristica e diventa profondamente economica e giuridica: in caso di danni, su chi ricade la responsabilità civile?

Il Produttore dell’hardware: Ha immesso sul mercato una macchina fisicamente pericolosa o instabile?

Lo Sviluppatore del software/IA: L’algoritmo ha fallito nel riconoscere un ostacolo umano imprevedibile?

L’Operatore finale: Ha gestito in modo negligente la macchina in un ambiente non messo in sicurezza?

Quando l’intelligenza artificiale entra nell’equazione, la catena della colpa si annebbia. Se il robot decide autonomamente un movimento grazie al machine learning, sanzionare esclusivamente l’operatore potrebbe rivelarsi una grave stortura giuridica. È un dilemma sistemico che l’industria conosce già: basti pensare alle indagini sugli incidenti del sistema Autopilot di Tesla o ai tragici difetti automatizzati del Boeing 737 MAX, dove i fallimenti del software hanno avuto impatti devastanti.

Mentre gli Stati Uniti tendono a scaricare la responsabilità su produttori o operatori affidandosi alla giurisprudenza ordinaria, l’Europa sta cercando di normare ex-ante l’ecosistema con regole specifiche per l’IA. Tuttavia, la realtà è che il legislatore annaspa sempre dietro all’innovazione. Se poi avremo una AI autoprogrammante, chi sarà responsabile ?

Per l’industria della robotica, l’adozione di polizze assicurative con massimali elevati non è più un’opzione, ma un costo strutturale ineludibile. Finché non verrà chiarito in modo inequivocabile chi debba mettere mano al portafoglio per risarcire i danni causati da algoritmi autonomi, lo sviluppo commerciale dei robot umanoidi rischia di scontrarsi con il muro delle cause civili. E un banale incidente in piazza, per un’azienda tech, potrebbe costare infinitamente di più della ricerca per costruire il robot stesso.