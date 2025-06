L’FBI ha annunciato l’arresto di un ricercatore cinese di 34 anni, fermato nel 2024 mentre cercava di introdurre clandestinamente campioni di laboratorio nascosti in uno zaino all’aeroporto di Detroit. Coinvolta anche la sua fidanzata di 33 anni, accusata di complicità.

L’uomo e la donna, entrambi ex assistenti di ricerca presso l’Università del Michigan, sono accusati di associazione a delinquere, contrabbando, falsa testimonianza e frode sui visti. Secondo il procuratore statunitense Jerome Gorgon Jr., “le azioni di questi cittadini cinesi, tra cui un dichiarato sostenitore del Partito Comunista Cinese, rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale”.

Il fungo Fusarium graminearum può devastare colture come grano, orzo, mais e riso, causando gravi danni all’agricoltura e rischi per la salute di esseri umani e animali. Una rivista scientifica lo ha definito una “potenziale arma per l’agroterrorismo”, evidenziando la gravità dell’incidente.

I Dettagli dell’Operazione

Nel luglio 2024, il ricercatore è stato respinto all’aeroporto di Detroit e rimpatriato in Cina. Durante l’interrogatorio, ha inizialmente negato di conoscere il contenuto del suo zaino, per poi ammettere che intendeva consegnare i campioni al laboratorio dell’Università del Michigan, dove la sua fidanzata era ancora impiegata. L’università non è autorizzata a maneggiare questo agente patogeno e non sapeva del suo arivo. L’uomo è stato comunque espulso e non arrestato, perché le ricerche sul patogeno sono state, evidentemente,

L’FBI ha scoperto messaggi incriminanti sul cellulare dell’uomo, che dimostrerebbero la pianificazione del contrabbando insieme alla compagna. Quest’ultima, attualmente in custodia cautelare, ha negato ogni coinvolgimento, ma sul suo telefono è stata trovata una dichiarazione di fedeltà al Partito Comunista Cinese. L’assenza di un trattato di estradizione tra Stati Uniti e Cina rende improbabile l’arresto dell’uomo.

Perché questo caso è così importante

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle ricerche scientifiche e sul controllo degli agenti patogeni. Il Fusarium graminearum potrebbe non solo distruggere raccolti vitali per l’economia statunitense, ma anche rappresentare un rischio per la salute pubblica, in quanto potenzialmente altamente tossico per gli animali e per l’alimentazione umana.

Se diffuso nell’ambiente avrebbe potuto avvelenare le coltivazioni di grano del Midwest e, soprattutto produrre lotti di mangimi tossici, danneggiando l’allevamento. Una cera e propria catastrofe che avrebbe mandato alle stelle i prezzi alimentari e destabilizzato gli USA.

Questo caso o è un attentato alla salute degli USA; gravissimo, o è la dimostrazione dell’enorme superficialità con cui sono maneggiati composti biologici tossici e pericolosi in Cina.