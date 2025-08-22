USA, dazi sull’eolico per “sicurezza nazionale”: cosa succede ora ai costi dell’energia?

Il Dipartimento del Commercio degli USA ha appena avviato un’indagine ai sensi della Sezione 232 sulla “sicurezza nazionale” relativa alle turbine eoliche e ai loro componenti importati, in sordina il 13 agosto e resa pubblica oggi.

Si tratta di una questione importante perché la Sezione 232 non è solo un modo per fare un comunicato stampa, ma uno strumento legale che consente di applicare ulteriori dazi oltre al nuovo dazio del 50% già applicato all’acciaio e all’alluminio contenuti nelle turbine e nei loro componenti. Con un’indagine Sezione 232 si valuta se l’importazione di un particolare prodotto viene a colpire la sicurezza nazionale USA e quindi debba essere colpito da dazi. Questo apre la strada a un costo superiore per l’energia eolica USA.

Ecco come funziona la norma: la produzione eolica statunitense dipende fortemente dalle importazioni di pale, trasmissioni e sistemi elettrici. Nel 2023, gli Stati Uniti hanno importato circa 1,7 miliardi di dollari di attrezzature eoliche , di cui circa il 41% da Messico, Canada e Cina. Se si tassa il metallo all’interno delle macchine, con la possibilità di aggiungere ulteriori dazi del 232% in un secondo momento, si riducono i margini di profitto dei progetti, si rinegoziano i contratti di acquisto di energia (PPA, contratti a lungo termine per la vendita di energia) o si ritardano le decisioni finali di investimento (FID). Nessuno di questi risultati riduce il costo livellato dell’energia (LCOE, ovvero il prezzo medio per unità di elettricità durante il ciclo di vita, una volta sommati tutti i costi).

Wood Mackenzie stima l’impatto dei dazi al +7% sui costi delle turbine (+5% sui costi totali del progetto) in base alle precedenti proposte tariffarie; in uno scenario di dazi universali del 25%, i costi delle turbine potrebbero aumentare del 10% circa e il LCOE del 7% circa. E questo prima che il Dipartimento del Commercio imponesse un sovrapprezzo del 50% sul contenuto di acciaio/alluminio, quindi la soglia minima è appena salita. È prevedibile che i produttori di apparecchiature originali riorganizzino le catene di approvvigionamento, localizzino i sottogruppi e aumentino comunque i prezzi. Vestas ha già detto chiaramente ciò che nessuno osa dire: questi costi si ripercuotono direttamente sui prezzi dell’elettricità.

Il problema non riguarda solo l’offshore. L’eolico onshore rappresenta la maggior parte del volume degli Stati Uniti ed è molto più sensibile a ogni oscillazione del prezzo del kW, ai ritardi nella consegna dei riduttori e all’aumento del prezzo dell’acciaio per le torri. La Sezione 232 viene applicata anche ad altre importazioni “critiche” (aerei, chip, farmaci), quindi l’eolico non è un caso isolato, ma fa parte di una posizione commerciale più ampia e duratura che il project finance deve ora sostenere.

Chi vince e chi perde da questa imposizione commerciale? Tra i vincitori a breve termine figurano i produttori di torri statunitensi e tutti i produttori di pale e trasmissioni in grado di localizzare la produzione in modo credibile e rapido. I perdenti sono gli sviluppatori vincolati da PPA a prezzo fisso e le società di ingegneria con scarse risorse di riserva. I colli di bottiglia della rete e le autorizzazioni rimangono i principali punti critici, ma i dazi non sono più un errore di arrotondamento, ma una voce di costo concreta.

L’indagine suggerisce che “acquistare più prodotti nazionali, pagare di più nel breve termine” è una politica, non solo un proclama. Ci si aspettano ritardi nelle date di entrata in esercizio commerciale (COD, il giorno in cui i progetti iniziano effettivamente a produrre energia e a generare ricavi), negoziazioni più difficili dei PPA e una spinta più rapida verso i contenuti statunitensi. L’eolico sembra ancora economicamente valido sulla carta, solo con un costo dei metalli più elevato e un margine di errore più ridotto.