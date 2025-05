Con l’arrivo dell’estate, molti americani si preparano a viaggiare per il mondo mondo, ma il Dipartimento di Stato USA ha emesso un avviso importante per chi ha in programma una vacanza in una delle destinazioni più amate: l’Italia, il nostro Paese.

Il 23 maggio, il Dipartimento ha rinnovato un avviso di viaggio di livello 2 per l’Italia, invitando i viaggiatori a “esercitare maggiore cautela” a causa del rischio di terrorismo.

Dettagli dell’avviso

L’avviso sottolinea che in Italia esiste il rischio di atti di violenza terroristica, inclusi attacchi e altre attività, che potrebbero verificarsi con poco o nessun preavviso. I potenziali obiettivi includono luoghi frequentati dai turisti, come:

Attrazioni turistiche

Centri di trasporto (stazioni, aeroporti)

Centri commerciali e mercati

Edifici governativi locali

Hotel, club, ristoranti

Luoghi di culto, parchi, eventi sportivi e culturali, scuole e aree pubbliche

Il Dipartimento di Stato consiglia ai viaggiatori di rimanere vigili, specialmente nelle località turistiche, e di monitorare i media locali per aggiornamenti su eventuali situazioni di emergenza. Inoltre, si raccomanda di preparare un piano di emergenza per adattarsi rapidamente a eventuali imprevisti.

Raccomandazioni per i viaggiatori

Per garantire maggiore sicurezza, il Dipartimento invita i cittadini americani a iscriversi al Smart Traveler Enrollment Program (STEP), un servizio che consente di ricevere messaggi e allerte dall’Ambasciata USA e facilita la localizzazione in caso di emergenza.

Il contesto dell’allerta

L’Italia, una delle principali destinazioni europee per i turisti americani, è sotto avviso di livello 2 dall’aprile 2022. Questo livello, che invita a esercitare maggiore cautela, è condiviso anche da altri Paesi europei come Francia, Germania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Nel mese di maggio, il Dipartimento di Stato ha emesso avvisi di viaggio per 21 Paesi in tutto il mondo, con livelli che vanno dal più basso (livello 1, “Esercitare precauzioni normali”) al più alto (livello 4, “Non viaggiare”).

L’Italia ha gestito ottimamente la sicurezza

In realtà questo allarme non riconosce il fatto che l’Italia ha gestito in modo francamente magnifico sia i funerali di Papa Francesco, sia il Conclave, sia la successiva messa d’intronazione di Papa Leone XIV. Centinaia di capi di stato con il loro seguito sono arrivati e partiti senza il minimo incidente. Anche il movimento dei cardinali e le grandi folle per l’elezione papale sono state ben seguite e curate. Il Dipartimento di Stato avrebbe almeno potuto riconoscere questo aspetto.