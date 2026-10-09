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Usa, allarme rosso sui consumi: la fiducia delle famiglie crolla ai minimi storici e l’inflazione rialza la testa

La fiducia dei consumatori americani crolla a 46,3 punti e le condizioni attuali toccano il minimo storico assoluto. Famiglie costrette a tagliare la spesa mentre l’inflazione attesa torna a salire: una combinazione esplosiva per l’economia e la politica.

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12 minuti fa

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La fiducia dei consumatori statunitensi è scivolata a inizio ottobre 2026 a quota 46,3. Il dato non è per niente positivo: siamo a ridosso del punto più basso registrato lo scorso maggio e nettamente sotto le stime degli analisti (47,6). I dati dell’Università del Michigan descrivono un Paese stremato dal carovita.

Per approfondire:

Il segnale più allarmante arriva dal sottoindice sulle condizioni economiche attuali, sprofondato al minimo storico assoluto di 44,7 punti. L’acquisto di beni durevoli, dalle automobili agli elettrodomestici, si è quasi bloccato a causa di prezzi fuori portata e tassi sul credito troppo alti.

Ecco il relativo grafico da Tradingeconomics:

Protpensione dei consumatori, Umich

A subire il colpo più duro sono i ceti a basso reddito e le famiglie con pochi risparmi. Senza riserve finanziarie per attutire i rincari, queste categorie hanno ormai le spalle al muro. Il malcontento attraversa l’intero arco politico: mentre democratici e repubblicani tengono sulle posizioni di partito, il crollo tra gli elettori indipendenti trascina a picco l’intero indice.

IndicatoreOttobre 2026Riferimento precedenteLettura storica
Fiducia complessiva46,347,6 (attese)Minimo dallo scorso maggio
Condizioni attuali44,7In caloMinimo storico assoluto
Inflazione attesa a 1 anno4,7%4,6% (settembre)3,4% (febbraio 2026)
Inflazione attesa a lungo termine3,5%3,4% (settembre)2,8% – 3,2% (media 2024)

La risposta delle famiglie è una netta ritirata dalla spesa. Molti consumatori dichiarano che taglieranno o cancelleranno del tutto gli acquisti sui beni che hanno subito i maggiori aumenti. Non si tratta di una scelta felice, ma di un obbligo per far quadrare i conti.

I margini di manovra, del resto, sono minimi. Sulla benzina per andare al lavoro o sulle utenze domestiche non si può risparmiare oltre un certo limite. Chi deve spostarsi in auto non può azzerare i chilometri; di conseguenza, la scure dei tagli si abbatte su tutte le altre voci di spesa, colpendo l’intero tessuto produttivo.

A rendere il quadro ancora più teso è la risalita delle aspettative sull’inflazione, in aumento per il secondo mese consecutivo. L’attesa a un anno tocca il 4,7%, ben al di sopra del 3,4% registrato prima dell’esplosione delle tensioni con l’Iran. Anche sul lungo termine il dato sale al 3,5%.

I cittadini non credono più alle rassicurazioni ufficiali: percepiscono chiaramente che i prezzi continuano a mordere. Quando i consumi delle famiglie si fermano, la crescita economica si spegne. E per chi governa, la resa dei conti nelle urne non tarderà ad arrivare.

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