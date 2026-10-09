Usa, allarme rosso sui consumi: la fiducia delle famiglie crolla ai minimi storici e l’inflazione rialza la testa

La fiducia dei consumatori statunitensi è scivolata a inizio ottobre 2026 a quota 46,3. Il dato non è per niente positivo: siamo a ridosso del punto più basso registrato lo scorso maggio e nettamente sotto le stime degli analisti (47,6). I dati dell’Università del Michigan descrivono un Paese stremato dal carovita.

Il segnale più allarmante arriva dal sottoindice sulle condizioni economiche attuali, sprofondato al minimo storico assoluto di 44,7 punti. L’acquisto di beni durevoli, dalle automobili agli elettrodomestici, si è quasi bloccato a causa di prezzi fuori portata e tassi sul credito troppo alti.

Ecco il relativo grafico da Tradingeconomics:

A subire il colpo più duro sono i ceti a basso reddito e le famiglie con pochi risparmi. Senza riserve finanziarie per attutire i rincari, queste categorie hanno ormai le spalle al muro. Il malcontento attraversa l’intero arco politico: mentre democratici e repubblicani tengono sulle posizioni di partito, il crollo tra gli elettori indipendenti trascina a picco l’intero indice.

Indicatore Ottobre 2026 Riferimento precedente Lettura storica Fiducia complessiva 46,3 47,6 (attese) Minimo dallo scorso maggio Condizioni attuali 44,7 In calo Minimo storico assoluto Inflazione attesa a 1 anno 4,7% 4,6% (settembre) 3,4% (febbraio 2026) Inflazione attesa a lungo termine 3,5% 3,4% (settembre) 2,8% – 3,2% (media 2024)

La risposta delle famiglie è una netta ritirata dalla spesa. Molti consumatori dichiarano che taglieranno o cancelleranno del tutto gli acquisti sui beni che hanno subito i maggiori aumenti. Non si tratta di una scelta felice, ma di un obbligo per far quadrare i conti.

I margini di manovra, del resto, sono minimi. Sulla benzina per andare al lavoro o sulle utenze domestiche non si può risparmiare oltre un certo limite. Chi deve spostarsi in auto non può azzerare i chilometri; di conseguenza, la scure dei tagli si abbatte su tutte le altre voci di spesa, colpendo l’intero tessuto produttivo.

A rendere il quadro ancora più teso è la risalita delle aspettative sull’inflazione, in aumento per il secondo mese consecutivo. L’attesa a un anno tocca il 4,7%, ben al di sopra del 3,4% registrato prima dell’esplosione delle tensioni con l’Iran. Anche sul lungo termine il dato sale al 3,5%.

I cittadini non credono più alle rassicurazioni ufficiali: percepiscono chiaramente che i prezzi continuano a mordere. Quando i consumi delle famiglie si fermano, la crescita economica si spegne. E per chi governa, la resa dei conti nelle urne non tarderà ad arrivare.