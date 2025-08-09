Uranio USA: la mossa da 1,5 miliardi per l’indipendenza strategica dalla Cina. Sarà sufficiente?

La startup General Matter, attiva nel settore dei minerali critici, ha annunciato questa settimana un ambizioso piano per la costruzione di un impianto da 1,5 miliardi di dollari per l‘ arricchimento dell’uranio presso lo stabilimento di diffusione gassosa di Paducah nella contea di McCracken, in Kentucky, mentre l’amministrazione Trump cerca di ridurre la dipendenza dalle terre rare provenienti dalla Cina.

Questo progetto innovativo sarebbe il primo impianto di arricchimento dell’uranio di proprietà statunitense e sviluppato da privati e segna la più grande iniziativa di sviluppo economico nella storia del Kentucky occidentale. General Matter svilupperà l’impianto di arricchimento dell’uranio di 100 acri nello stesso sito originariamente selezionato 75 anni fa dalla Commissione per l’energia atomica degli Stati Uniti per le attività di arricchimento dell’uranio. L’impianto produrrà sia uranio a basso arricchimento (LEU) che uranio a basso arricchimento e ad alto titolo (HALEU), materiali essenziali per alimentare reattori nucleari avanzati, mentre la società si è già assicurata contratti con il Dipartimento dell’Energia per la produzione sia di LEU che di HALEU.

Il progetto dovrebbe creare notevoli opportunità economiche, generando 140 posti di lavoro permanenti altamente retribuiti e varie posizioni nel settore edile durante la fase di sviluppo. I funzionari locali, tra cui il governatore Andy Beshar (D) e il rappresentante James Comer (R), hanno elogiato l’iniziativa per il suo potenziale di posizionare il Kentucky come leader nel settore dell’energia nucleare e hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione dell’impianto.

L’azienda prevede di avviare le operazioni di arricchimento dell’uranio entro il 2030.

General Matter è guidata da Scott Nolan, partner della società di venture capital Founders Fund, che ha guidato il round di finanziamento di serie A da 50 milioni di dollari della startup. Con una mossa insolita, il CEO di Founders Fund Peter Thiel è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell’azienda.

Il presidente Donald Trump ha adottato misure per rafforzare lo sviluppo dei minerali critici nazionali, principalmente attraverso azioni esecutive volte a ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dalle importazioni estere e a migliorare la sicurezza nazionale. A marzo, il presidente ha firmato un ordine esecutivo – le “Misure immediate per aumentare la produzione mineraria americana” – che invoca il Defense Production Act per fornire finanziamenti, prestiti e sostegno agli investimenti per progetti di estrazione e lavorazione nazionali, compreso un fondo dedicato ai minerali critici gestito dalla U.S. International Development Finance Corporation in collaborazione con il Dipartimento della Difesa.

Ad aprile, Trump ha firmato un ulteriore ordine esecutivo incentrato sui minerali critici offshore, con l’obiettivo di sviluppare le capacità nazionali di esplorazione e lavorazione dei minerali dei fondali marini per contrastare l’influenza della Cina.

La morsa della Cina sulla catena di approvvigionamento globale delle terre rare si estende dalle miniere ai magneti, posizionando Pechino come forza dominante nei materiali critici per tutto, dalle turbine eoliche alle apparecchiature militari.

Secondo l’ Hudson Institute , la seconda economia mondiale produce il 58% delle terre rare leggere e detiene il 90% della produzione di terre rare pesanti. Il Myanmar, alleato di Pechino, fornisce il restante 10% delle terre rare pesanti. Un quasi monopolio molto pericoloso per gli USA.

La morsa della Cina va ben oltre le materie prime. Il Paese lavora il 90% dei minerali di terre rare a livello mondiale e controlla oltre l’80% del mercato dei magneti di terre rare, i prodotti raffinati che alimentano i veicoli elettrici, i sistemi di difesa e le infrastrutture per le energie rinnovabili.