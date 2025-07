Nuove prove suggeriscono che l’energia oscura si sta evolvendo, alimentando una teoria agghiacciante: il nostro universo potrebbe collassare in un “Big Crunch” molto prima di quanto credessimo.

Negli ultimi anni, le imponenti indagini sulle galassie condotte dal Dark Energy Survey (DES) e dal Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) hanno gettato un’ombra inquietante sul destino del cosmo. I dati raccolti rivelano un dettaglio sorprendente e potenzialmente rivoluzionario: l’energia oscura, la forza misteriosa che sta accelerando l’espansione dell’universo, potrebbe non essere la costante immutabile che pensavamo. Se queste osservazioni preliminari dovessero essere confermate, ci troveremmo di fronte a un cambiamento di paradigma epocale, che demolirebbe il nostro modello più semplice di energia oscura, la cosiddetta costante cosmologica.

Una Nuova, Sconvolgente Teoria sul Futuro dell’Universo

Questa nuova, inquietante prospettiva apre le porte a un’esplorazione teorica radicale, spingendo gli scienziati a formulare nuove e audaci teorie sul cosmo. Una di queste, presentata in un paper a giugno (ancora in attesa di revisione paritaria), propone un modello complesso e potenzialmente minaccioso per l’energia oscura, che permette comportamenti sorprendenti e imprevedibili.

In questo modello, l’energia oscura sarebbe composta da due elementi. Il primo è un’assione, una particella ipotetica ultraleggera che quasi non interagisce con la materia, ma la cui energia media potrebbe aver guidato l’attuale periodo di espansione accelerata. Tuttavia, c’è un secondo componente, una costante cosmologica con un valore inferiore rispetto a quanto ipotizzato finora.

L’inizio della fine: un Universo destinato a collassare

La rivelazione più interessante è emersa dai ricercatori del nuovo studio: la migliore interpretazione dei dati DES e DESI suggerisce che gli assioni potrebbero agire in tandem con una costante cosmologica negativa. Cosa significa questo? Se fosse vero, saremmo solo in un periodo temporaneo di espansione accelerata, spinto principalmente dal campo degli assioni. Ma con il passare del tempo, gli assioni si diluirebbero e perderebbero forza, lasciando che la costante cosmologica negativa prenda il sopravvento.

Una costante cosmologica negativa avrebbe l’effetto opposto di una positiva: decelererebbe l’espansione dell’universo anziché accelerarla. Questo porterebbe a un futuro inverso rispetto al presente: a un certo punto, l’espansione del cosmo rallenterebbe, si fermerebbe e inizierebbe a invertirsi, dando il via a una nuova, spaventosa fase di “Big Crunch“, la grande implosione.

Il culmine di questo processo sarebbe una speculare inversione del Big Bang: le galassie si fonderebbero, l’universo si rimpicciolirebbe, diventerebbe sempre più caldo e denso, incontrando la sua tragica fine in una nuova singolarità.

La stima innovativa: il conto alla rovescia è già iniziato

I teorici prevedono che l’inizio della fine arriverà tra circa 10 miliardi di anni, un periodo inferiore all’attuale età dell’universo. Il cosmo passerebbe poi altri 10 miliardi di anni a collassare, raggiungendo il suo stato di singolarità finale dopo una vita totale di poco più di 33 miliardi di anni. Sebbene questo modello significhi che l’universo non ha ancora raggiunto la metà della sua esistenza, è ben oltre la metà del suo percorso verso la dimensione massima. Questa teoria è stata presentata in uno paper scientifico che presto sarà presentato per la peer review.

Una valutazione ipotetica

È fondamentale sottolineare che questa idea rimane profondamente ipotetica. I risultati di DES e DESI sono preliminari e potrebbero non resistere a un ulteriore esame. E anche se dovessimo scoprire che la costante cosmologica è insufficiente, ciò non rende automaticamente corretto questo specifico modello. Non ci resta che attendere e vedere quale sarà il vero, drammatico destino del nostro universo.