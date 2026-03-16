UniCredit lancia l’Opa da 35 miliardi su Commerzbank: la mossa di Orcel e il paradosso di Berlino

UniCredit rompe gli indugi e lancia un’offerta pubblica di acquisto (Opa) dal valore complessivo di circa 35 miliardi di euro per l’acquisizione di Commerzbank. La mossa, guidata con determinazione dall’amministratore delegato Andrea Orcel, segna un’accelerazione decisiva in un corteggiamento finanziario che va avanti da mesi, sfidando la ferma e persistente opposizione del governo tedesco e dei vertici dell’istituto di Francoforte.

L’istituto di Piazza Gae Aulenti ha annunciato ufficialmente l’intenzione di offrire 0,485 proprie azioni per ogni azione Commerzbank, strutturando l’operazione in un’offerta di scambio volontaria che dovrebbe prendere il via all’inizio del mese di maggio. Un passo strategico che non arriva inaspettato per gli addetti ai lavori, ma che formalizza la volontà di procedere a un’acquisizione totale, mettendo Berlino con le spalle al muro. In denaro l’offerta sarebbe superiore a 30 Euro ad azione, in queso momento (16 marzo ore 12, Unicredit a 62,8 euro per azione)

Ecco la quotazione di Commerzbank ora:

Le tappe della scalata e l’ostacolo normativo

La costruzione della partecipazione di UniCredit è emersa con forza nel settembre 2024, cogliendo di sorpresa l’esecutivo tedesco. Da allora, attraverso una complessa combinazione di acquisti diretti di azioni e operazioni in derivati, la banca ha accumulato una quota del 29% in Commerzbank.

La decisione di lanciare l’offerta in questo momento risponde a una precisa logica tecnica legata alla normativa tedesca sulle acquisizioni societarie:

La soglia critica : Secondo la legge in Germania, un azionista acquisisce il “controllo” di fatto quando detiene almeno il 30% dei diritti di voto di una società quotata.

: Secondo la legge in Germania, un azionista acquisisce il “controllo” di fatto quando detiene almeno il 30% dei diritti di voto di una società quotata. L’obbligo di Opa : Il superamento di questo livello fa scattare automaticamente l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica totalitaria sui restanti azionisti, per cui ci si avvia verso un controllo reale e totale.

: Il superamento di questo livello fa scattare automaticamente l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica totalitaria sui restanti azionisti, per cui ci si avvia verso un controllo reale e totale. L’aggiramento dell’ostacolo: L’attuale offerta volontaria è stata studiata proprio per superare questo scoglio normativo, cercando di favorire, nelle parole del consiglio di amministrazione, un confronto costruttivo con Commerzbank.

Di seguito i dettagli chiave dell’operazione:

Dettaglio Operazione Dati Banca Offerente UniCredit SpA Banca Target Commerzbank AG Valore Stimato ~35 miliardi di Euro Rapporto di Scambio 0,485 azioni UniCredit per 1 azione Commerzbank Partecipazione Pre-Opa 29%

Il paradosso della banca “italiana”

A questo punto, la palla passa nelle mani del governo tedesco, che attualmente possiede il 12% della società (dopo aver ridotto la propria partecipazione dal 16% vendendo, ironia della sorte, proprio a UniCredit). Fino ad ora, Berlino si è mostrata nettamente contraria a cedere il controllo del proprio istituto a una banca con sede in Italia, invocando la necessità di mantenere Commerzbank indipendente.

Eppure, questa resistenza nazionalista presenta contorni quasi paradossali se analizzata attraverso la lente dei mercati finanziari globalizzati. Sebbene UniCredit abbia la targa tricolore, l’azionariato racconta una storia decisamente diversa:

Il primo azionista di UniCredit è BlackRock , il colosso statunitense del risparmio gestito, con una quota superiore al 7%.

, il colosso statunitense del risparmio gestito, con una quota superiore al 7%. Il secondo azionista è Capital Research and Management Company (CRMC), un’altra entità finanziaria a stelle e strisce.

In sostanza, la politica tedesca sta cercando di difendere la “tedeschità” del credito da un’acquisizione che politicamente viene percepita come italiana, ma i cui capitali di maggioranza parlano un fluente inglese americano.

Le conseguenze macroeconomiche

In un’ottica di politica industriale, un’operazione di questa portata non è neutrale. L’aggregazione bancaria transfrontaliera viene spesso promossa dalle istituzioni europee per creare soggetti capaci di competere a livello globale, ma, sul lato pratico, solleva interrogativi sull’erogazione del credito all’economia reale. Berlino teme un razionamento dei prestiti per le proprie medie imprese (il celebre Mittelstand), ma, paradossalmente, si trova a proteggere un assetto bancario frammentato che fatica a competere.

UniCredit non è affatto una sconosciuta in Germania, ma vi opera stabilmente e con profitto dal 2005 tramite la controllata HypoVereinsbank (HVB). Ora resta da vedere se il freddo pragmatismo finanziario riuscirà a piegare le resistenze politiche del governo tedesco.