Ungheria, la vera partita non è politica ma finanziaria

La lettura dominante di quanto sta accadendo in Ungheria è, ancora una volta, fuorviante. Si parla di svolta, di discontinuità, di ritorno a un presunto allineamento europeo. In realtà, il passaggio da una leadership a un’altra non segnala un cambio di paradigma politico, ma l’ingresso in una fase diversa della stessa negoziazione. Non siamo di fronte a una svolta: siamo di fronte a un adattamento. E, come spesso accade nell’Unione Europea, il vero terreno su cui questa negoziazione si sviluppa non è quello dei valori dichiarati, ma quello delle risorse disponibili.

Per comprendere la natura del cambiamento bisogna partire da un dato che raramente viene messo al centro del dibattito: circa 36-37 miliardi di euro tra fondi di coesione, programmi del Next Generation EU e altri strumenti finanziari risultano, a vario titolo, sospesi o condizionati. Si tratta di una cifra pari a circa il 17% del PIL ungherese. Tradotto in termini concreti, è come se all’Italia fossero stati congelati oltre 350 miliardi di euro: una cifra superiore a un’intera manovra economica, capace di bloccare crescita, investimenti e margini di politica economica. In un contesto simile, qualsiasi valutazione di natura politica passa inevitabilmente in secondo piano rispetto alla necessità primaria di riattivare quei flussi.

È in questo quadro che va interpretata la transizione in corso. Non come una rottura, ma come una riorganizzazione delle modalità attraverso cui viene perseguito un obiettivo invariato: mantenere il massimo livello possibile di accesso alle risorse europee minimizzando, al contempo, i vincoli politici associati. La fase precedente era caratterizzata da un’impostazione conflittuale esplicita, che utilizzava lo scontro come leva negoziale. Una linea definita rozza, ma in realtà estremamente efficace: spingere il conflitto fino al limite per ottenere il massimo. La fase attuale tende invece a privilegiare una gestione più fluida e meno esposta del rapporto con Bruxelles. In sostanza, la stessa politica verrà portata avanti con modalità più eleganti: meno urla, più sorrisi.

Questa distinzione è essenziale perché consente di superare una lettura personalistica che attribuisce al cambio di leadership un significato che difficilmente può avere. Le politiche pubbliche, soprattutto in un sistema vincolato come quello europeo, non dipendono in misura decisiva dallo stile individuale dei governi, ma dalla struttura degli incentivi entro cui essi operano. Quando sono in gioco decine di miliardi, non si cambia linea: si cambia atteggiamento. E tali incentivi, nel caso ungherese, restano immutati: l’Unione rappresenta una fonte di finanziamento cruciale, mentre la partecipazione al mercato unico costituisce un elemento imprescindibile di integrazione economica.

Ne deriva che il comportamento razionale di qualsiasi esecutivo è quello di adattare la propria strategia in funzione del costo del conflitto. Quando lo scontro conviene, viene perseguito. Quando diventa troppo costoso – come nel caso di fondi congelati di dimensioni sistemiche – viene abbandonato. Non per convinzione, ma per necessità.

In questo contesto si inserisce un elemento politico che nel dibattito europeo viene sistematicamente ignorato. La sinistra, e in particolare quella italiana, esulta e parla di svolta. Ma questa lettura è semplicemente scollegata dalla realtà: la sinistra non è neanche più rappresentata in modo significativo nel Parlamento ungherese, mentre l’intero sistema politico si muove all’interno di partiti di destra, nelle loro diverse declinazioni. Non c’è alcun riequilibrio ideologico, ma solo una competizione interna allo stesso campo.

Questo elemento rafforza ulteriormente la natura non ideologica della transizione. Non siamo di fronte a un ritorno della sinistra o a una conversione progressista, ma a un riassestamento funzionale all’interno di un equilibrio già consolidato. Cambia il volto, non cambia la linea.

Parallelamente, anche le istituzioni europee hanno tutto l’interesse a questa evoluzione. Dopo anni di tensioni con Budapest, poter raccontare una normalizzazione rappresenta un vantaggio politico evidente. Consente di sostenere che la pressione ha funzionato, che il sistema ha corretto le deviazioni, che il problema era Orbán e non il sistema. È una soluzione perfetta: Bruxelles salva la faccia e Budapest vede riaprire i rubinetti dei fondi.

Tuttavia, se si osservano i principali dossier – dalla gestione dei flussi migratori alla difesa delle prerogative nazionali, fino al rapporto con le istituzioni comunitarie – non emergono segnali di discontinuità sostanziale. Le politiche restano le stesse: cambia solo il tono con cui vengono presentate. Ciò che si modifica è il livello di conflitto visibile, non il contenuto delle decisioni.

Questo spostamento produce un effetto rilevante sul piano percettivo. Si scambia un cambio di stile per un cambio di politica. Ma è un’illusione utile a tutti. Ed è proprio su questo equivoco che si costruisce la narrazione della “svolta”.

Alla fine, la questione centrale resta quella iniziale: il ripristino dei flussi. Una volta che le condizioni formali saranno considerate soddisfacenti, sarà difficile giustificare il mantenimento di un congelamento di risorse di tale entità. E quando quei fondi torneranno, sarà chiaro che non è cambiata la sostanza, ma solo il modo in cui è stata resa accettabile.

Più che una svolta, dunque, siamo di fronte a un riallineamento funzionale. Non un cambio di direzione, ma un aggiustamento imposto dai vincoli. In un sistema come quello europeo, dove la dimensione finanziaria è centrale, questo tipo di dinamica non è un’eccezione, ma la regola. Non è cambiata l’Ungheria. Non è cambiata l’Europa. È cambiato solo il modo in cui si incassano 37 miliardi.

Antonio Maria Rinaldi

Antonio Maria Rinaldi è stato direttore generale di SOFID, capogruppo finanziaria di ENI e presidente di Trevi Holding, oltre che Professore di Finanza aziendale presso l’Università di Pescara e di Politica Economica presso la Link University. Europarlamentare dal 2019 al 2024.