C’è un dettaglio piuttosto imbarazzante nella fisica moderna: secondo le nostre migliori teorie, né noi, né la Terra, né le stelle dovremmo esistere. Eppure siamo qui. Per provare a risolvere questo enigma, i fisici della Northwestern University hanno appena compiuto un’impresa tecnica senza precedenti, descritta sulle pagine di Physical Review Letters: hanno catturato un singolo positrone, cioè il gemello di antimateria dell’elettrone, riuscendo a raffreddarlo quasi fino allo zero assoluto e a tenerlo sospeso nel vuoto per mesi.

Non si tratta di fantascienza e nemmeno del primo passo per costruire astronavi a curvatura, ma di uno strumento di misura di precisione estrema. Questa trappola invisibile potrebbe infatti scovare la minuscola crepa nelle leggi della natura che ha salvato l’universo dalla distruzione un istante dopo la sua nascita.

Il grande buco nero del Modello Standard

Il Modello Standard è una delle costruzioni più riuscite della scienza. Descrive con precisione chirurgica le particelle elementari e tre delle quattro forze fondamentali della natura: elettromagnetica, nucleare forte e nucleare debole. Funziona quasi sempre, ma ha un difetto gigantesco che nessuno può ignorare.

Secondo le equazioni, il Big Bang avrebbe dovuto creare quantità esattamente uguali di materia e antimateria. Il problema è semplice: quando una particella di materia incontra la sua gemella di antimateria, entrambe spariscono all’istante in un lampo di energia. È il fenomeno dell’annichilazione. Se la simmetria iniziale fosse stata perfetta, materia e antimateria si sarebbero cancellate a vicenda, lasciando dietro di sé il nulla assoluto.

Come ha spiegato con pragmatismo Gerald Gabrielse, direttore del Center for Fundamental Physics alla Northwestern University e guida dello studio, «sappiamo che il Modello Standard deve essere sbagliato da qualche parte, o quantomeno incompleto. Non riesce a predire perché l’universo esista, e questa è una lacuna piuttosto grossa».

Come si chiude in gabbia ciò che distrugge le pareti

Tutto ciò che ci circonda è fatto di elettroni, protoni e neutroni. Un mondo fatto di antimateria userebbe invece positroni, antiprotoni e antineutroni. A guardarli da lontano, i due mondi sembrerebbero identici. I guai iniziano al primo contatto: se un positrone tocca la parete di un qualsiasi contenitore di materia ordinaria, si annichila subito.

Prima che qualcuno si spaventi pensando ai film d’azione, Gabrielse mette subito le cose in chiaro: «Non è pericoloso, perché non abbiamo abbastanza antimateria per provocare un’esplosione». Il vero problema non è la sicurezza, ma riuscire a non perdere la particella prima di poterla studiare.

Per risolvere il rompicapo, il team di Gabrielse e del dottorando Thomas Myers, primo autore della ricerca finanziata dalla National Science Foundation (grant n. 2110565), ha usato una trappola di Penning ad alta precisione. In pratica, un contenitore senza pareti materiali: un intreccio calibrato di campi elettrici e di un potente campo magnetico da 5,6 Tesla, generato da un magnete superconduttore, tiene il positrone sospeso al centro di una camera sigillata, lontano da qualsiasi atomo.

Dal fuoco radioattivo al gelo quasi assoluto

Intrappolare il positrone, però, era solo metà della sfida. I ricercatori hanno ricavato la particella dal decadimento radioattivo del sodio-22. Appena emesso, un positrone schizza via come un proiettile carico di energia, arrivando fino a 546 keV.

Fermarlo e calmarlo senza farlo schiantare ha richiesto una pazienza da orologiai. I fisici lo hanno rallentato, guidato nel vuoto e portato a una temperatura di 300 millikelvin, appena 0,3 gradi sopra lo zero assoluto, grazie a un frigorifero a diluizione. Quel freddo estremo ha un doppio vantaggio: elimina quasi del tutto la radiazione termica che agiterebbe la particella e trasforma la camera in una criopompa, creando un vuoto quasi perfetto.

L’energia del positrone è così crollata fino a soli 26 microelettronvolt, portandolo nel suo stato energetico più basso. «Abbiamo letteralmente convinto questo positrone velocissimo a starsene lì buono e calmo per mesi», ha raccontato Gabrielse.

Parametro dell’esperimento Valore o dettaglio tecnico Sorgente del positrone Decadimento beta del sodio-22 Energia iniziale Fino a 546 keV Energia finale in trappola 26 microelettronvolt (stato fondamentale) Temperatura della camera 300 millikelvin (0,3 gradi sopra lo zero assoluto) Campo magnetico 5,6 Tesla (solenoide superconduttore a 4,2 Kelvin) Tempo di conservazione Mesi, senza annichilazione

Il test decisivo: una differenza su 10.000 miliardi

A questo punto sorge una domanda naturale: che cosa ci fanno i fisici con un singolo positrone congelato e immobile? Lo trasformano in un “ciclotrone quantistico a singolo positrone”, una sorta di atomo artificiale su misura. Usando microonde regolate su frequenze precisissime e una tecnica di lettura non distruttiva chiamata QND (Quantum Nondemolition), il gruppo riesce a osservare e spostare i suoi livelli di energia e il suo spin senza rovinarli, bloccando anche l’emissione spontanea della particella.

Questo apre la strada al confronto finale. In passato, lo stesso laboratorio ha misurato il momento magnetico dell’elettrone con una precisione sbalorditiva: una parte su 10.000 miliardi (10 trilioni secondo la scala americana). Ora l’obiettivo è ripetere la stessa misura sul positrone intrappolato.

Le teorie attuali giurano che i due risultati dovranno essere perfettamente speculari. Se invece, scavando fino a quel decimale microscopico, emergesse anche una differenza minima tra elettrone e positrone, avremmo finalmente trovato il punto in cui la simmetria si rompe. Come ha riassunto Gabrielse, «se non risultassero uguali, sarebbe la più grande scoperta della fisica dell’ultimo secolo». E capiremmo finalmente perché la materia ha vinto la partita sull’antimateria, permettendoci di essere qui a raccontarlo.