Le amicizie tra Stati durano finché gli interessi economici coincidono, ma quando in ballo ci sono centinaia di milioni di dollari e la politica interna cambia colore, i patti saltano in fretta. La Casa Bianca ha lanciato un duro attacco contro la Corea del Sud, accusando il governo di Seul di aver rotto la promessa fatta a Donald Trump nel novembre 2025: garantire un trattamento equo alle aziende tecnologiche statunitensi. Al centro dello scontro c’è Coupang, il gigante dell’e-commerce colpito dalle autorità coreane con sanzioni per circa 688 milioni di dollari, inclusa una multa provvisoria da 224 milioni annunciata questo mese contro il suo ramo di consegne alimentari.

Perché Coupang è un nervo scoperto per Washington

Coupang è nota come l’«Amazon della Corea del Sud», pur non avendo alcun legame con il gruppo di Jeff Bezos. È la più grande piattaforma di commercio elettronico del Paese, celebre per la rete «Rocket Delivery» che consegna quasi tutti gli ordini in giornata o entro 24 ore. Anche se opera quasi solo sul mercato coreano, l’azienda è americana a tutti gli effetti: è registrata nel Delaware, ha sede a Seattle ed è quotata alla Borsa di New York. A fondarla nel 2010 fu Bom Kim, imprenditore americano di origine coreana.

Perché la Casa Bianca difende così duramente una società privata? La risposta sta nei numeri. Coupang sostiene di essere stata il principale canale di investimenti diretti statunitensi in Corea del Sud nell’ultimo decennio, generando oltre 5 miliardi di dollari di vendite estere di beni e servizi americani solo nel 2025. Per l’amministrazione Trump, che lega il commercio alla sicurezza nazionale, colpire questo campione equivale a danneggiare direttamente l’industria e l’export a stelle e strisce.

Elemento chiave Dati e posizioni ufficiali Multe totali a Coupang Circa 688 milioni di dollari inflitti dai regolatori sudcoreani Ultima sanzione (novembre 2026) 224 milioni di dollari (provvisoria) sul servizio di food delivery Export USA generato Oltre 5 miliardi di dollari di beni e servizi americani nel 2025 Posizione USA Accusa di discriminazione; il Dipartimento di Stato valuta contromisure Posizione di Seul Indagini legali della KFTC contro pratiche anticoncorrenziali

Il cambio politico a Seul e lo scontro con l’Antitrust

Dietro la battaglia legale si muove una profonda frattura politica. Dopo l’impeachment del presidente conservatore Yoon Suk Yeol nel dicembre 2024 per il tentativo di imporre la legge marziale, nel 2025 è salito al potere il progressista Lee Jae-myung del Partito Democratico, che controlla oggi sia la presidenza sia una forte maggioranza in Parlamento. Mentre i conservatori avevano sempre puntato su un legame stretto con Washington, la nuova linea di Seul alimenta forti sospetti negli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Stato americano ha definito l’operato della Korea Fair Trade Commission (KFTC) un continuo «assalto» alle imprese USA, avvertendo che la situazione minaccia il potenziale dell’alleanza e che sono già allo studio diverse contromisure politiche. Ancora più diretto il deputato repubblicano Darrell Issa, che ha indicato il presidente della KFTC, Biung-Ghi Ju, come responsabile di politiche ingiuste contro il settore tech e persino contro singoli cittadini americani, mettendo a rischio ottant’anni di alleanza.

Il clima si è avvelenato già a luglio, quando la Commissione Giustizia della Camera USA ha ricostruito una vicenda degna di un thriller: una missione segreta in Cina dei servizi segreti coreani (NIS) per recuperare un computer portatile e la richiesta di incriminare per falsa testimonianza Harold Rogers, CEO ad interim della filiale coreana di Coupang, poi scagionato dalla polizia di Seul a settembre.

La difesa di Seul e il realismo degli interessi

L’Ambasciata sudcoreana a Washington respinge ogni accusa di accanimento. Le indagini e le multe sul food delivery, spiegano i diplomatici, seguono la legge e garantiscono pieno diritto di ricorso. Seul ricorda che gli Stati Uniti restano l’alleato più importante e già in estate aveva criticato il rapporto del Congresso americano, giudicandolo basato solo su «affermazioni unilaterali» di Coupang. L’azienda, dal canto suo, cerca di abbassare i toni: il responsabile globale Robert Porter auspica una soluzione costruttiva per rilanciare scambi e investimenti.

Viene però da chiedersi: siamo di fronte a una normale tutela della concorrenza, oppure all’uso dell’Antitrust come strumento di pressione politica? La Corea del Sud sta applicando gli stessi metodi di Bruxelles, basati sulle multe ? La storia economica insegna che nessun grande Paese subisce in silenzio quando i propri campioni vengono multati all’estero. Se il governo Lee non troverà un compromesso con Trump, la risposta di Washington potrebbe presto spostarsi dalle parole ai fatti, tra dazi e nuove condizioni sull’ombrello di sicurezza americano.