Una Preda Ghiotta: Missile cinese PL15E caduto intatto in India. Rivelerà molti segreti cinesi

Una sezione posteriore in gran parte intatta e altre parti di un missile aria-aria a guida radar attiva di fabbricazione cinese PL-15E sono cadute in India praticamente intatte durante una battaglia aerea lungo il confine del paese con il Pakistan all’inizio di questa settimana. Questo fatto certifica l’intensità dei combattimenti fra le parti e l’uso da parte del Pakistan di sistemi d’arme avanzati.

Il recupero di qualsiasi parte di quello che è uno dei missili aria-aria più moderni della Cina potrebbe essere di grande interesse per le autorità indiane, così come per i suoi alleati e partner.

In una conferenza stampa odierna, funzionari pakistani hanno dichiarato che i caccia di fabbricazione cinese J-10 e JF-17, così come i F-16 Viper forniti dagli Stati Uniti, hanno preso parte ai combattimenti aerei con le forze indiane nella notte tra il 6 e il 7 maggio. Hanno anche esplicitamente notato l’impiego di missili PL-15E. Le autorità pakistane affermano che 42 dei loro caccia si sono scontrati con 72 jet indiani, abbattendo cinque aerei avversari – tre Rafale di fabbricazione francese, un Su-30MKI Flanker di fabbricazione russa, un MiG-29 Fulcrum di fabbricazione russa e un drone. Il più grande scontro aereo dagli anni settanta.

Pakistan Air Force official explains how PAF shot down IAF fighter jets, a must watcher 🦅 🇵🇰 pic.twitter.com/cPTl26a3iR — Pakistan Strategic Forum (@ForumStrategic) May 9, 2025

Le affermazioni del Pakistan rimangono in gran parte prive di riscontri. Funzionari pakistani hanno ora rilasciato dati radar e registrazioni audio, ma non possono essere prontamente verificati in modo indipendente. Esiste una prova visiva di almeno uno dei Rafale indiani che è andato perso.

BREAKING: Pakistan Army shares locations where 5 Indian jets were shot down on the night of May 7. pic.twitter.com/bSAtiBthg4 — Clash Report (@clashreport) May 9, 2025

Ci sono state anche diverse segnalazioni di perdite da parte dell’Aeronautica militare indiana, che citano funzionari statunitensi, francesi e indiani anonimi, ma discordano sui numeri esatti e sulle circostanze. Il Pakistan ha anche negato di aver perso alcuno dei suoi aerei in risposta a controrivendicazioni non confermate.

Almost intact PL-15 BVRM removed from Hoshiarpur, India.

Thanks to @lfx160219 for posting it. pic.twitter.com/yyQtCdqNzD — 𝐊𝐔𝐍𝐀𝐋 𝐁𝐈𝐒𝐖𝐀𝐒 (@Kunal_Biswas707) May 8, 2025



Durante questi scontri, parti dei missili PL-15E pakistani di fabbricazione cinese sono cadute in territorio indiano lungo il confine con il Pakistan. Questo include un missile che sarebbe caduto vicino al villaggio di Kamahi Devi nel distretto di Hoshiarpur nella regione del Punjab con porzioni significative intatte. Immagini e video mostrano gran parte del corpo posteriore del missile e quella che sembra essere una porzione della sezione di guida giacente nelle vicinanze.

Una porzione di quella che sembra essere la sezione di guida del PL-15E trovata anch’essa nelle vicinanze. via X

Non è chiaro se qualche parte di quel missile sia stata successivamente recuperata, anche se ciò è estremamente probabile.

“Venerdì, su informazione degli abitanti del villaggio, personale dell’Aeronautica militare indiana ha raggiunto il posto e ha neutralizzato con successo quel missile”, secondo una traduzione automatica di un rapporto dell’agenzia di stampa indiana Indo-Asian News Service (IANS). “I soldati hanno allontanato gli abitanti del villaggio dal posto e in seguito lo hanno disattivato e distrutto.”

Tuttavia, mentre esiste un video, visibile qui sotto, che mostra il personale indiano che mette in sicurezza il sito, non sembrano esserci immagini che mostrano la distruzione fisica dei componenti del PL-15. Non recuperare alcuna parte del missile sembra improbabile dato il potenziale di intelligence.

Parti più piccole del PL-15 sarebbero state trovate altrove nel Punjab dopo la battaglia aerea di questa settimana.

So 1st Use of PL-15 Very Long Range Air to Air Missile by PAF. pic.twitter.com/LMR1vgBk55 — International Defence Analysis (@Defence_IDA) May 7, 2025

La perdita di missili, specialmente in uno stato relativamente intatto, può essere il risultato di molte circostanze. Ciò include lanci effettuati alla massima portata delle capacità di un missile oltre il raggio visivo, senza un supporto di guida prolungato da parte dell’aereo lanciatore. Questi lanci possono essere utilizzati in modo difensivo o offensivo, con il missile che viene sparato contro un bersaglio ed entra nella sua modalità ‘spara e dimentica’, ‘fire and forget’, senza assistenza dall’aereo lanciatore, molto prima che il suo cercatore si attivi.

Questi tiri vengono effettuati con il missile che prevede al meglio dove si troverà il bersaglio in base alla telemetria iniziale fino a quando il suo aereo di lancio smette di inviare aggiornamenti a metà percorso. Il radar di bordo del missile, che ha una portata ridotta, si attiverebbe quindi e cercherebbe il bersaglio quando ritiene di essere nel raggio d’azione.

Questa modalità di fuoco riduce drasticamente la probabilità di un abbattimento, ma può anche aumentare notevolmente la sopravvivenza del caccia lanciatore. Considerando che nessun aereo indiano o pakistano avrebbe attraversato il confine durante queste estese schermaglie aria-aria, è probabile che siano stati effettuati tiri a lunga distanza con guida limitata da parte dell’aereo di lancio, con la maggior parte degli aerei che si mantenevano sufficientemente lontani l’uno dall’altro per sopravvivere alle massime capacità dei sistemi d’arma avversari.

Non può essere poi scartato il banale malfunzionamento del missile, che ne vrebbe compromesso il volo, oppure, per i pezzi più piccoli, può essere il risultato di impatti con aerei indiani.

Il PL-15, che è in servizio in Cina dalla metà degli anni 2010, è uno dei missili aria-aria più moderni di quel paese. Sarebbe stato sviluppato per essere almeno un analogo approssimativo dell’AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) statunitense. È un progetto a guida radar con un cercatore Active Electronically Scanned Array (AESA) che offre modalità attive e passive, e si dice che offra una migliore resistenza alle contromisure a radiofrequenza rispetto ai suoi predecessori cinesi. Dispone anche di un data link bidirezionale che consente aggiornamenti di guida dopo il lancio.

La portata massima riportata del PL-15 è di circa 200 chilometri (124 miglia), ma la portata della variante da esportazione PL-15E in servizio in Pakistan sarebbe di soli 145 chilometri (90 miglia). Non è raro che le versioni da esportazione dei missili abbiano capacità ridotte rispetto a quelle che un paese costruisce per uso proprio.