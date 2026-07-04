Una nuova Polonia? Il partito che vuole Gesù Cristo sul trono vola al 12%

La stabilità politica della Polonia, e con essa l’equilibrio geopolitico dell’Europa centrale, si trova di fronte a una svolta imprevedibile. Non si tratta della solita alternanza tra la destra conservatrice e i liberali europeisti. La vera sorpresa che sta scuotendo Varsavia è l’esplosione nei sondaggi della Konfederacja Korony Polskiej (KKP), nota semplicemente come Korona (La Corona).

Il movimento, guidato da Grzegorz Braun, parlamentare europeo, ha raggiunto un clamoroso 12% nelle ultime rilevazioni. Una cifra che lo appaia alla confederazione nazionalista principale e che trasforma questa forza radicale in un ago della bilancia imprescindibile per qualsiasi futuro governo. Ma non è solo una questione di percentuali. A spaventare l’establishment di Bruxelles è la natura stessa del partito. La KKP non cerca un leader politico tradizionale: il suo obiettivo dichiarato è l’intronizzazione di Gesù Cristo come Re di Polonia.

Oltre la destra e la sinistra: la difesa dell’identità

Per capire la Corona non si devono usare i vecchi schemi di destra e sinistra, ormai superati dalla realtà polacca. Il partito si muove su un piano puramente identitario, dove la nazione coincide totalmente con la fede cattolica tradizionale. Non siamo di fronte a un semplice movimento confessionale, ma a un tentativo radicale di fusione tra istituzioni statali e teologia.

Il punto di riferimento ideologico non è un programma economico moderno, ma l’Atto della Confederazione di Gietrzwałd del 2018. Questo documento richiama le apparizioni mariane del 1877, le uniche riconosciute dalla Chiesa in territorio polacco. In quell’occasione la Madonna parlò in polacco durante la dura campagna di germanizzazione forzata guidata dalla Prussia. Per la KKP, la difesa della lingua e della terra è un mandato divino che continua ancora oggi, sostituendo la vecchia minaccia prussiana con il centralismo della Commissione Europea.

Un monarca spirituale per uno Stato temporale

A differenza dei movimenti monarchici europei, la Corona non cerca un principe di sangue reale o un discendente di antiche dinastie per occupare il trono di Varsavia. Il re deve essere Gesù Cristo. L’impianto dottrinale si basa interamente sull’enciclica Quas primas di Papa Pio XI del 1925, che istituì la festa di Cristo Re.

Secondo questa visione, Cristo possiede un diritto assoluto su tutte le cose create. Di conseguenza, la sovranità temporale della Polonia deve essere formalmente subordinata alla sovranità spirituale divina. Lo slogan del partito, Ad maiorem Dei gloriam, chiarisce la volontà di restaurare la civiltà latina in una Polonia sovrana, considerata l’ultimo baluardo contro la secolarizzazione dell’Occidente.

Il programma economico: sovranismo e stop ai diktat verdi

Dietro la facciata misticheggiante, la KKP esprime un programma politico ed economico molto concreto, diviso in tre fasi temporali: “Per oggi”, “Per domani” e “Per dopodomani”. La priorità attuale è fermare quella che Braun definisce la distruzione dello Stato polaccom che, a sua volta , lo tratta come una minaccia estrema.

Le ricadute pratiche della linea di Korona colpiscono direttamente gli assetti economici europei:

Polexit immediata: Uscita totale della Polonia dall’Unione Europea, vista come un superstato burocratico che cancella le identità nazionali.

Uscita totale della Polonia dall’Unione Europea, vista come un superstato burocratico che cancella le identità nazionali. Guerra al Green Deal: Opposizione totale alle normative climatiche europee, giudicate lacci ideologici che distruggono l’industria e l’agricoltura nazionale.

Opposizione totale alle normative climatiche europee, giudicate lacci ideologici che distruggono l’industria e l’agricoltura nazionale. Nazionalismo economico: Tutela totale delle imprese polacche contro la penetrazione dei capitali esteri e difesa della sovranità monetaria dello Zloty.

Tutela totale delle imprese polacche contro la penetrazione dei capitali esteri e difesa della sovranità monetaria dello Zloty. Pacifismo strategico: Stop immediato all’invio di aiuti militari e soldati in Ucraina, per evitare il dissanguamento economico e umano del Paese.

La ricetta della KKP rifiuta l’austerità di Bruxelles, ma non si affida al libero mercato incontrollato. Al contrario, prevede un forte intervento dello Stato per proteggere il potere d’acquisto dei cittadini e sostenere la produzione interna attraverso la spesa pubblica logica e mirata, rigettando le transizioni ecologiche forzate che impoveriscono le famiglie.

Il nuovo peso politico nei sondaggi

I dati delle ultime intenzioni di voto mostrano un quadro frammentato, dove l’ascesa delle forze identitarie rischia di bloccare il Parlamento di Varsavia. Korona ha raddoppiato i propri consensi, raggiungendo la terza posizione assoluta secondo United Survey:

Partito politico polacco Percentuale consensi Gruppo Europeo Piattaforma Civica (KO) 32% PPE Diritto e Giustizia (PiS) 27% ECR Konfederacja (Nazionalisti) 12% ESN / PfE Konfederacja Korony Polskiej (KKP) 12% Non iscritti Sinistra (Lewica) 9% S&D Partito Popolare (PSL) 5% PPE

L’ascesa al 12% rimette in discussione la tenuta della coalizione europeista attualmente al governo. La KKP non è più una forza marginale da folklore politico, ma una realtà radicata che dà voce a chi si sente tradito dalla politica tradizionale e impaurito dalla perdita dei valori comunitari.

Poland, United Surveys poll: KO-EPP|G/EFA: 32% (+2)

PiS-ECR: 27% (+3)

Kon-ESN|PfE: 12%

KKP-NI: 12% (+2)

Lewica-S&D: 9% (+2)

PSL-EPP: 5%

Razem-LEFT: 3%

PL2050-RE: 1% +/- vs. 12-14 June 2026 Fieldwork: 26-28 June 2026

Sample size: 1000 ➤ https://t.co/WMMN58m6v6 pic.twitter.com/lWucxZhVLx — Europe Elects (@EuropeElects) July 2, 2026

Una struttura di ferro e le accuse di Varsavia

La crescita nei sondaggi cammina di pari passo con una centralizzazione totale del movimento. All’inizio del 2026, il partito ha approvato un durissimo “Codice del Militante”. Questo regolamento vieta ai membri di criticare i vertici anche dopo le dimissioni, e concede al presidente Grzegorz Braun il potere assoluto di interpretare lo statuto. Le uscite pubbliche sono permesse solo sui media considerati “amici”. Una disciplina di ferro che serve ad evitare le scissioni di altri movimenti.

Una svolta autoritaria che ha spinto i partiti di governo a chiedere la delegalizzazione della KKP, accusando il leader di essere una pedina della disinformazione russa ed un neofascista. Accuse che la Corona respinge, rivendicando il diritto alla difesa dell’indipendenza nazionale. Con il 12% dei voti reali, un tentativo di scioglimento rischierebbe però di incendiare definitivamente le piazze polacche.