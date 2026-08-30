Un tedesco su cinque pronto a fare le valigie se vince l’AfD. Ma Berlino rischia la paralisi totale

La Germania è a un passo dal baratro politico ed economico, spaccata da una polarizzazione che non ha precedenti nella storia del dopoguerra. Mentre l’AfD (Alternative für Deutschland) continua a crescere nei consensi e si consolida come prima forza politica del Paese, un’ampia fetta dell’elettorato cede al panico: oltre un cittadino su cinque dichiara che lascerebbe la Germania se la destra dovesse salire al governo federale.

I dati emergono dall’ultimo sondaggio rappresentativo condotto dall’istituto INSA per la Bild am Sonntag. Alla domanda diretta su un possibile espatrio in caso di vittoria dell’AfD, il 22% degli intervistati ha risposto che farebbe le valigie. Il 60% ha escluso questa opzione, mentre il 18% è rimasto indeciso.

Oltre alla tentazione della fuga, emerge una profonda ansia per il futuro della nazione: per il 47% dei tedeschi un esecutivo a guida AfD danneggerebbe gravemente la Germania, contro un 36% di parere opposto e un 17% di astenuti o indecisi.

I numeri del terremoto elettorale

Il contesto in cui maturano queste reazioni è quello di un crollo verticale della fiducia verso i partiti tradizionali. In vista delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt e guardando agli equilibri federali, l’AfD domina le rilevazioni:

Partito politico Percentuale (%) Variazione AfD 29% = CDU/CSU 20% -1% Verdi 13% = SPD 12% = Die Linke 10% -1% BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) 4% +1% FDP 4% -1%

I dati mostrano un quadro impietoso per l’attuale classe dirigente. La CDU scivola al 20%, mentre i socialdemocratici della SPD ristagnano a un misero 12%, tallonati dalla Sinistra al 10%. Liberali e BSW restano entrambi al 4%, sotto la soglia di sbarramento.

Tra isteria da sondaggio e valigie pronte

Le minacce di espatrio sono un classico dei sondaggi d’opinione dopo grandi scossoni politici. Lo abbiamo visto negli Stati Uniti con Donald Trump, in Italia con Giorgia Meloni e in Francia con Marine Le Pen.

Dichiarare all’intervistatore di voler fuggire all’estero è soprattutto la spia di una totale incomprensione della realtà e dell’intolleranza ideologica di una certa sinistra, incapace di accettare che una fetta maggioritaria della popolazione esprima un voto di rottura. Alla fine, come successo negli USa e in Italia, non se ne andrà quasi nessuno (purtroppo o per fortuna).

Con l’AfD saldamente al 29% e un distacco di quasi dieci punti sui cristiano-democratici, chi minaccia l’esilio farebbe quasi bene a consultare i prezzi dei biglietti aerei e a iniziare a preparare i bagagli.

Il fallimento del “cordone sanitario”

Il tentativo delle forze moderate e progressiste di creare un blocco comune si sta rivelando un boomerang:

Il 43% degli intervistati ritiene che una coalizione di tutti contro l’AfD non farebbe altro che rafforzare ulteriormente il partito.

degli intervistati ritiene che una coalizione di tutti contro l’AfD non farebbe altro che rafforzare ulteriormente il partito. Il 33% preferirebbe addirittura un governo a maggioranza assoluta dell’AfD piuttosto che un’accozzaglia di tutti gli altri partiti uniti solo dall’antagonismo.

preferirebbe addirittura un governo a maggioranza assoluta dell’AfD piuttosto che un’accozzaglia di tutti gli altri partiti uniti solo dall’antagonismo. Il 44% sostiene che sia giunto il momento di mettere l’AfD alla prova del governo per misurarne le reali capacità amministrative.

Insomma alla fine gli elettori si stanno avvicinando ed abituando a una possibilità di governo che includa AfD, con il fatto che il cordone sanitario ha portato le istanze sovraniste da secondarie a principale forza politica, almeno dal punto di vista relativo, nel panorama tedesco. Però lasciate ancora qualche mese di prezzo del gasolio alle stelle e vedrete AfD diventare ancora più potente e accettato.