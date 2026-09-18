Hollywood trema: Paramount prepara la fuga dalla California. Scontro aperto con lo Stato

La capitale mondiale del cinema rischia di subire il colpo più duro della sua storia centenaria. Paramount Skydance ha iniziato a setacciare il mercato immobiliare di Nashville per oltre 37.000 metri quadrati di spazi operativi, pronta ad abbandonare Los Angeles se la California non ritirerà la causa antitrust che blocca la colossale acquisizione di Warner Bros. Discovery.

Non si tratta di una semplice lite aziendale, ma di una potenziale catastrofe economica per la California. La posta in gioco è la sopravvivenza stessa di Hollywood come distretto industriale integrato.

L’ultimatum di Ellison e il muro della Procura

La miccia è stata accesa dal Procuratore Generale della California, Rob Bonta, sostenuto da altri undici Stati. A luglio, le autorità hanno intentato una causa per bloccare l’unione tra Paramount e Warner Bros. Discovery, sostenendo che la concentrazione ridurrebbe la concorrenza nella distribuzione cinematografica e nella tv via cavo, danneggiando lavoratori e utenti.

La replica dell’amministratore delegato di Paramount, David Ellison, è stata perentoria: senza un accordo entro il 1° ottobre, lo studio lascerà lo Stato.

Bonta ha replicato ostentando sicurezza, affermando che la legge si applica senza sconti e che la scelta di andarsene ricadrà interamente sulle spalle dell’azienda. Tuttavia, dietro le quinte, il sindaco di Los Angeles Karen Bass e i vertici statali sono in pieno allarme rosso.

Un gigante che unisce due imperi

Fondata nel 1912, Paramount è il secondo studio cinematografico più antico degli Stati Uniti. Il suo quartier generale storico su Melrose Avenue è il cuore pulsante di un catalogo immenso: da Il Padrino a Top Gun, da Titanic a Transformers.

Con l’acquisto di Warner Bros. Discovery, la nuova entità non è più soltanto uno studio, ma un polo produttivo ed economico gigantesco che muove decine di miliardi di dollari tra cinema, televisione e piattaforme streaming. Perdere una realtà simile non significa solo perdere uffici di rappresentanza, ma smantellare un intero ecosistema produttivo locale. Si crea un buco enorme che mette in pericolo un’industria del cinema e della TV ormai centenaria.

La fuga verso il Sud: Nashville, Texas e Georgia

I dirigenti di Paramount Skydance non stanno scherzando e sono già stati visti in Tennessee per visionare grandi complessi immobiliari. Nashville, nota come “Music City”, offre un ambiente fiscale e normativo molto più accogliente rispetto alla costosa e regolamentata California.

Sul tavolo ci sono anche alternative agguerrite:

Tennessee: assenza di imposte statali sul reddito da lavoro e burocrazia snella;

assenza di imposte statali sul reddito da lavoro e burocrazia snella; Texas: incentivi fiscali alle imprese e costi operativi e logistici inferiori;

incentivi fiscali alle imprese e costi operativi e logistici inferiori; Georgia: un sistema consolidato di crediti d’imposta per le produzioni audiovisive che ha già sottratto quote enormi a Hollywood negli ultimi dieci anni.

Destinazione Vantaggio principale per l’azienda Rischio per Los Angeles Tennessee (Nashville) Fiscalità favorevole e costi immobiliari bassi Perdita dell’indotto direzionale Georgia (Atlanta) Crediti d’imposta consolidati sul cinema Emorragia delle maestranze tecniche Texas (Austin/Dallas) Deregolamentazione e mercato del lavoro dinamico Fuga dei poli tecnologici e di animazione

Il disastro economico per la California

In economia reale la produzione segue gli incentivi e gli investimenti. Quando uno Stato continua ad alzare le tasse e a moltiplicare gli ostacoli legali, il capitale si sposta dove trova condizioni migliori per generare occupazione e reddito.

L’uscita di scena di un colosso nato dalla fusione Paramount-Warner Bros. colpirebbe duramente la domanda interna della California:

Lavoro specializzato: migliaia di tecnici, montatori, scenografi e personale amministrativo rimarrebbero senza commesse stabili;

migliaia di tecnici, montatori, scenografi e personale amministrativo rimarrebbero senza commesse stabili; Indotto diffuso: catering, logistica, trasporti, servizi di noleggio e ospitalità subirebbero un crollo immediato;

catering, logistica, trasporti, servizi di noleggio e ospitalità subirebbero un crollo immediato; Gettito fiscale: le casse pubbliche di Los Angeles e dello Stato perderebbero centinaia di milioni di dollari in imposte dirette e indirette, proprio mentre la California combatte con deficit di bilancio cronici.

Pensare che le grandi multinazionali rimangano legate a una sede solo per motivi affettivi o di prestigio è un grave errore politico. La chiusura di Melrose Avenue sancirebbe la fine del monopolio culturale californiano, aprendo una stagione di forte impoverimento per l’economia locale, ma alla nascita di una nuova cultura americana del Midwest, probabilmente completamente diversa.