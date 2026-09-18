Arrestato a Monaco di Baviera Rakan Al Thani, membro della famiglia regnante del Qatar

La polizia dell’aeroporto di Monaco di Baviera ha arrestato Rakan Al Thani, figlio dello sceicco Abdullah bin Hamad Al Thani e membro della numerosa famiglia regnante del Qatar. La procura di Monaco di Baviera lo ha confermato a WELT. La notizia dell’arresto era stata diffusa inizialmente dai media spagnoli. Rakan Al Thani avrebbe tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Doha per tornare in patria.

Su richiesta delle autorità spagnole, nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo e internazionale. I mandati derivano da vicende legate alla squadra di calcio spagnola FC Málaga. Rakan Al Thani è attualmente detenuto in un istituto penitenziario bavarese. Sono in corso le procedure di estradizione in Spagna. La procura non ha fornito dettagli specifici sulle accuse o sull’arresto.

Lo sceicco Abdullah bin Hamad Al Thani e i suoi tre figli, Nasser, Nayef e Rakan (ora arrestato), sono accusati di aver sottratto milioni di euro dai fondi del club tra il 2012 e il 2019, causando il dissesto finanziario dell’FC Málaga. A giugno, un tribunale di Malaga ha emesso mandati di arresto per i quattro membri della famiglia Al Thani e per altri cinque ex dipendenti del club.

Secondo quanto appreso da fonti investigative di WELT, il mandato di arresto emesso nei confronti di Rakan Al Thani, membro del consiglio di amministrazione dell’FC Málaga, cita accuse di appropriazione indebita, abuso di fiducia, falsificazione e frode. Il pubblico ministero chiede una condanna a 14 anni e mezzo di reclusione per ciascuno degli Al Thani.

Il Málaga è precipitato dalla Champions League alla terza divisione. L’ascesa e il declino dell’FC Málaga non hanno eguali nella storia del calcio europeo. Nel 2010, lo sceicco Abdullah Al Thani acquistò il club per 36 milioni di euro tramite una holding. Inizialmente, la squadra si sviluppò con successo grazie a stelle come Ruud van Nistelrooy e Isco e alla partecipazione alla Champions League, inclusa la leggendaria semifinale del 2013. A quel punto, lo sceicco interruppe i pagamenti. Seguirono la svendita di giocatori e giovani talenti e una drammatica retrocessione in terza divisione. Nel 2020, un tribunale spagnolo privò infine Al Thani del controllo del club e nominò un curatore fallimentare. Poiché gli Al Thani non collaborarono al procedimento e non nominarono un legale in Spagna, a luglio un giudice di Malaga emise un mandato di arresto europeo e internazionale.

Lo sceicco Abdullah bin Hamad Al Thani è un lontano parente dell’emiro Tamim bin Hamad Al Thani, sovrano del Qatar. A differenza dei membri principali della famiglia, che controllano il fondo sovrano del Qatar, Al Thani, attivo a Malaga, ha operato in modo indipendente dagli interessi statali: una differenza cruciale rispetto ai grandi investimenti del Qatar nel settore sportivo, come quello nel Paris Saint-Germain.