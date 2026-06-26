Un piccolo aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino: panico e detriti in strada

Un evento drammatico e inatteso ha colpito il cuore di Pechino venerdì pomeriggio. Un piccolo aereo si è schiantato contro il CITIC Tower, noto anche come China Zun, il grattacielo di 109 piani che domina il panorama della capitale cinese.

In una delle città più sorvegliate e fortificate al mondo, la scena ha lasciato i passanti senza parole. I numerosi video diffusi rapidamente in rete mostrano una pioggia di detriti che precipita dai piani alti dell’edificio verso le strade trafficate del centro direzionale.

Watch how a hijacked terrorist plane penetrates the ZITIC Tower in Bejing and explodes in a giant fireball, fatally weakening the central column, causing a pancake collapse at free-fall speed into its own footprint. Only kidding. Larry Silverstein didn’t own this building and… pic.twitter.com/F4QAOZzptP — The Joey Goode Show (@Real_MrGoode) June 26, 2026

Tra i rottami finiti al suolo, è stata individuata con chiarezza la sezione di coda del velivolo. A terra, i vetri infranti di un taxi testimoniano la violenza dell’impatto e la gravità della caduta dei frammenti. Subito dopo lo schianto, è scattata l’immediata evacuazione del grattacielo. Le vie circostanti si sono riempite in pochi minuti di impiegati e curiosi, mentre un imponente schieramento di mezzi di soccorso — camion dei pompieri, auto della polizia e ambulanze — ha isolato l’area.

NEW: Small plane crashes into Beijing's CITIC Tower, sending debris falling pic.twitter.com/A8FFehuqk3 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 26, 2026

Dalle prime immagini del relitto, la sigla di registrazione ha permesso di risalire al modello dell’aereo. Si tratterebbe di un Sunward SA 60L Aurora, un velivolo sportivo leggero di produzione nazionale, di proprietà di una compagnia locale di aviazione generale. Resta da chiarire come un aereo di questo tipo possa aver deviato dalla sua rotta fino a colpire il bersaglio più visibile della città.

La dinamica dell’incidente richiama subito alla memoria, anche se su scale ben diverse, altri traumi incisi nella storia recente. Se l’immagine di un aereo contro un grattacielo fa pensare inevitabilmente ai drammatici fatti di New York, il parallelo più calzante per dimensioni e natura del mezzo è quello avvenuto in Italia. Nel 2002, a Milano, un piccolo aereo da turismo Rockstar Commander si schiantò contro il Grattacielo Pirelli, il celebre “Pirellone”, causando danni enormi e un forte trauma cittadino. Anche oggi, a Pechino, le indagini si concentrano sul puro dato fattuale per capire cosa sia andato storto nei cieli della metropoli.