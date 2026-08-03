Boeing 737 Max 7: via libera dopo nove anni di incubo. La FAA riammette l’aereo dei drammi e dei maxi-ordini

Dopo quasi un decennio di paralisi, sospetti e interventi strutturali, la Federal Aviation Administration (FAA) ha concesso la certificazione ufficiale al Boeing 737 Max 7. Si chiude così una delle pagine più cupe e complesse della storia dell’aviazione civile moderna.

Per il colosso industriale di Seattle si tratta di una vittoria decisiva. L’approvazione arriva al termine di un estenuante calvario regolatorio, avviato a seguito di tragedie che hanno scosso la fiducia nei cieli di tutto il mondo.

Dalla tragedia del 2019 al blocco globale

La storia di questo velivolo parte da lontano. Nel 2017 la famiglia 737 MAX muoveva i primi passi commerciali. L’entusiasmo iniziale durò pochissimo: nel 2019 l’intera flotta mondiale fu bloccata a terra.

Due devastanti incidenti — il volo Lion Air nel 2018 e il volo Ethiopian Airlines nel 2019 — causarono la morte di 346 persone. Le indagini individuarono gravi difetti nel software di bordo e nei sistemi automatici di controllo del volo (MCAS). La reputazione del costruttore crollò e la FAA sospese le autorizzazioni, imponendo revisioni totali.

Un percorso di revisione duro e rigoroso

Ottenere di nuovo il via libera nel 2026 ha richiesto un lavoro imponente. Tecnici e ispettori hanno lavorato per anni riprogettando le componenti critiche del velivolo.

Il programma di prova ha superato le 1.000 ore di test tra volo e terra. I controlli hanno riguardato l’hardware, il software e le reazioni dei piloti in situazioni di emergenza.

Tra i principali interventi tecnici imposti dalle autorità figurano:

Software di volo riprogettato: eliminati gli automatismi che potevano mandare l’aereo in stallo all’insaputa dei piloti.

eliminati gli automatismi che potevano mandare l’aereo in stallo all’insaputa dei piloti. Allarmi in cabina aggiornati: segnali visivi e acustici più chiari per consentire reazioni immediate dell’equipaggio.

segnali visivi e acustici più chiari per consentire reazioni immediate dell’equipaggio. Antighiaccio dei motori modificato: risolto il rischio di surriscaldamento delle prese d’aria che poteva danneggiare la struttura.

La stretta della legge e i controlli federali

Il percorso di approvazione è stato reso ancora più rigido dalle riforme legislative statunitensi. Dopo i due disastri aerei, il Congresso ha approvato l’ Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act.

Questa legge ha tolto ai produttori la facoltà di autocertificare parti complesse degli aerei. La FAA ha ripreso il controllo diretto di ogni singola riga di codice e di ogni modifica meccanica. La presenza degli ispettori federali negli stabilimenti di montaggio rimarrà permanente.

L’impatto finanziario e la risposta dei mercati

Dal punto di vista commerciale, il 737-7 è una tessera fondamentale per il mosaico di Boeing. Si tratta del modello più piccolo della famiglia MAX, ma con l’autonomia di volo più estesa.

Nonostante i continui ritardi, le compagnie aeree non hanno cancellato i contratti. Il cliente di lancio, la statunitense Southwest Airlines, attende da anni decine di unità per rinnovare le proprie rotte a medio raggio.

Caratteristica Boeing 737 Max 7 Capacità passeggeri Fino a 160 posti Autonomia di volo 3.800 miglia nautiche (circa 7.000 km) Uso principale Rotte regionali e tratte medio-brevi ad alta frequenza Cliente chiave Southwest Airlines

La notizia ha dato immediata ossigeno alle quotazioni in borsa. A Wall Street il titolo Boeing ha registrato un balzo immediato vicino al 6%. La ripresa delle consegne permette finalmente di incassare i pagamenti e sbloccare miliardi di dollari accumulati nei piazzali di stoccaggio.

Una vittoria industriale con sfide ancora aperte

Con questa sanzione positiva, il gruppo di Seattle dimostra una capacità di tenuta non indifferente. La rimessa in sella del 737-7 evita contraccolpi devastanti sulla catena dei fornitori.

Tuttavia, la partita non è del tutto chiusa. Boeing deve ancora completare l’iter di certificazione per il fratello maggiore, il 737 Max 10. Inoltre, serviranno diversi mesi prima che le compagnie completino l’addestramento dei piloti e inseriscano gli aerei nei turni operativi.

I viaggiatori torneranno a volare sul modello più piccolo della serie MAX. Saranno i fatti, insieme al giudizio dei mercati, a confermare se la lunghissima revisione abbia restituito la necessaria trasparenza e sicurezza al settore.