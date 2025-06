Il governo britannico sta valutando una modifica alla legge sui progetti petroliferi e gasieri nel Mare del Nord, nell’ottica di ridurre le bollette energetiche, come riporta City AM.

Michael Shanks, ministro che lavora alle dipendenze del segretario all’Energia Ed Miliband, visiterà la Scozia giovedì per decidere in merito all’intervento del governo nei procedimenti legali vinti lo scorso anno dagli ambientalisti contro un progetto petrolifero di Equinor a Rosebank e un giacimento di gas di Shell a Jackdaw.

Il governo ha stanziato fondi supplementari per il Dipartimento per la sicurezza energetica e l’azzeramento delle emissioni nette da investire tra il 2026 e il 2029, con 14 miliardi di sterline destinati a una nuova centrale nucleare a Sizewell C e a una strategia industriale che definirà i piani del governo per la riduzione delle bollette energetiche.

I siti petroliferi e di gas hanno ricevuto pesanti critiche da Miliband, mentre i tribunali scozzesi hanno bloccato i progetti sulla base del fatto che erano stati approvati senza tenere conto delle emissioni di gas serra, mettendo a rischio milioni di sterline di investimenti.

Sviluppo di siti offshore

Secondo quanto riferito, è in fase di elaborazione una nuova bozza di linee guida sulle emissioni che indicherà come i giganti dell’energia potranno riottenere le licenze e sviluppare siti offshore.

Il cambiamento di politica arriva dopo che City AM ha rivelato che il governo ha ammesso che le tecnologie a basse emissioni di carbonio sono più costose da utilizzare rispetto alle alternative alimentate da combustibili fossili.

L’ammissione è contenuta nel verbale di una relazione del PAC, disponibile online, che illustra in dettaglio le risposte del governo alle raccomandazioni formulate in materia di politica energetica.

La dichiarazione spiega che gli elevati prezzi dell’elettricità nel Regno Unito potrebbero essere dovuti ai costi di gestione delle energie rinnovabili, come l’energia solare e l’eolico offshore, nonché ad altre tecnologie, che possono includere metodi di stoccaggio dell’energia e infrastrutture energetiche.

“Le tecnologie a basse emissioni di carbonio possono essere più costose da gestire rispetto alle alternative alimentate da combustibili fossili”, ha affermato il governo nella sua risposta alle raccomandazioni della PAC sulle bollette energetiche.

“La disparità di prezzo tra elettricità e gas deve essere affrontata per rendere più interessante per i consumatori l’installazione di tecnologie pulite come le pompe di calore”.

Si spera che i siti petroliferi e di gas facciano diminuire i prezzi

Dati recenti hanno mostrato che le bollette standard dell’elettricità hanno raggiunto 1.067 sterline l’anno scorso, rispetto alle 814 sterline del gas, portando la bolletta media dell’energia a circa 1.881 sterline nel 2024.

Il governo precedente ha sostenuto l’avvio di progetti per aumentare l’approvvigionamento energetico, con Rosebank che dovrebbe creare migliaia di posti di lavoro nel settore edile.

Jackdaw avrebbe dovuto fornire fino al 6% del fabbisogno di gas del Regno Unito prima di essere bloccato dai giudici a causa dell’“interesse dei cittadini per il cambiamento climatico”.

Miliband dovrebbe comunque dare il via libera ai progetti se Shell ed Equinor tornassero con nuove proposte.

Il capo della Confederazione dell’Industria Britannica (CBI) Rain Newton-Smith è stato l’ultimo leader industriale a chiedere al governo di affrontare il problema dei costi energetici elevati.