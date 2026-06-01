Scandalo fondi tedeschi: frodi nello Yemen e caos informatico affondano l’Agenzia di sviluppo federale

La macchina dell’efficienza tedesca mostra segni di profondo cedimento. La GIZ (Società per la Cooperazione Internazionale), l’enorme agenzia statale, con 3,7 miliardi spesi nel 2025, che gestisce i progetti di sviluppo per conto del governo di Berlino, si trova oggi ad affrontare una tempesta perfetta. Non bastavano i gravissimi problemi tecnici interni; ora spunta anche l’ombra di un buco milionario causato da frodi nel lontano Yemen.

Un caso che fa riflettere su come vengono spesi i soldi pubblici e su quanto sia difficile controllare i flussi di denaro inviati in zone di guerra.

La gestione a “Telecomando” e i milioni spariti

Da quando è scoppiato il conflitto nello Yemen, la GIZ ha deciso di operare con un sistema definito a “telecomando”. In pratica, i progetti sul campo vengono mandati avanti dal personale locale, in costante contatto con la sede centrale tedesca a Eschborn, ma senza nessun controllo diretto dei funzionari germanici. Sulla carta sembra una soluzione ragionevole per non rischiare la vita dei dipendenti europei, ma nei fatti il controllo a distanza si è rivelato un colabrodo.

Secondo le informazioni riportate dal quotidiano tedesco Die Welt, l’azienda ha dovuto informare il proprio consiglio di sorveglianza di gravi irregolarità e possibili frodi. I problemi principali si concentrano su due fronti:

Manipolazione delle valute: Giochi sui tassi di cambio per sottrarre fondi. I fondi della GIZ arrivavano in euro o dollari. I referenti locali convertivano la valuta forte sul mercato nero, ottenendo una quantità di riyal yemeniti immensamente superiore. Tuttavia, nei registri contabili inviati in Germania, le spese venivano rendicontate utilizzando il tasso di cambio ufficiale, che è molto più basso. Ovviamente si tenevano la differenza.

Truffe sul carburante: Rimborsi gonfiati o del tutto falsi presentati dai collaboratori locali. Un qualcosa di molto semplice, nel momenti in cui nessun funzionario governativo tedesco si prende la briga, e il rischio, di prendere un aereo e andare a dare un’occhiata. Del resto i soldi non sono dei funzionari, ma del popolo tedesco…

I numeri esatti del disastro non sono ancora ufficiali, ma chi conosce da vicino la vicenda parla di un danno che potrebbe superare decine di milioni di euro. Di fronte a questo scenario, la GIZ ha dovuto correre ai ripari sospendendo e licenziando ben 24 dipendenti yemeniti. Una mossa tardiva, considerando che le prime indagini interne erano partite nell’autunno del 2022 e che comunque non sana tutto quanto bruciato nel tempo.

Aspetto della Crisi Dettagli Principali Area Geografica Yemen (Progetti di sviluppo gestiti a distanza) Tipo di Frode Manipolazione cambi valuta e false fatture carburante Danno Stimato Decine di milioni di euro (cifra esatta in accertamento) Provvedimenti 24 dipendenti locali allontanati; riorganizzazione vertici

Il disastro tecnologico e le ricadute economiche

Come se non bastasse la voragine finanziaria in Medio Oriente, la GIZ sta affrontando una crisi gravissima anche in patria. Dal cambio dell’anno, l’agenzia sta cercando di aggiornare i propri sistemi gestionali passando a un nuovo software SAP, un’azienda tedesca del settore. Il risultato? Un blocco totale.

Per mesi, l’agenzia statale non è stata in grado di pagare le fatture dei propri fornitori e dei partner esterni. Un ente che gestisce miliardi di fondi statali si è trovato paralizzato, incapace di saldare i debiti, causando problemi a cascata sulle aziende fornitrici. Dal punto di vista economico, si tratta del peggior modo in cui lo Stato possa agire: invece di stimolare l’economia in modo utile e produttivo, si bloccano i pagamenti e si disperdono capitali all’estero senza alcun controllo, distruggendo valore e fiducia.

La Politica Sotto Pressione

Questa doppia crisi sta mettendo in grande difficoltà la Ministra per lo Sviluppo, Reem Alabali Radovan (SPD). La ministra si è difesa scaricando la responsabilità sulla gestione operativa della GIZ, guidata dal suo compagno di partito Thorsten Schäfer-Gümbel.

A rendere la situazione quasi paradossale è il tema dei premi di produzione. La direzione della GIZ si è rifiutata di chiarire se i dirigenti rinunceranno ai loro ricchi bonus, alcuni dei quali legati proprio al successo dell’aggiornamento informatico che ha bloccato l’azienda. Un silenzio che, in un momento in cui si tagliano le spese pubbliche e si aumentano i contributi sociali, suona come una grave mancanza di rispetto verso i cittadini che pagano le tasse.

Il governo tedesco deve ora dimostrare di poter riportare ordine, di un essere un cumulo di funzionari inefficienti ed esosi, come ormai molti cittadini pensano. Spendere fondi pubblici in deficit o con le tasse dei cittadini ha senso solo se questi soldi generano un vero ritorno, economico o sociale. Se finiscono in truffe e inefficienze burocratiche, diventano solo un peso morto per l’intera nazione che sarebbe meglio tagliare alla radice.