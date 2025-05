Perfino l’Uganda si può permettere di mandare, bonariamente, a quel paese la Germania. L’esercito ugandese ha annunciato la sospensione immediata della cooperazione militare con la Germania, accusando l’ambasciatore tedesco in Uganda, Matthias Schauer, di presunte “attività sovversive” nel Paese. La mossa, comunicata domenica dal portavoce delle forze armate ugandesi, Chris Magezi, attraverso il canale X, si basa su “segnalazioni di intelligence credibili” che indicano un coinvolgimento attivo di Schauer in azioni ritenute destabilizzanti.

The Uganda People’s Defence Forces (@MODVA_UPDF) on Sunday, May 25, 2025, announced the immediate suspension of all ongoing defence and military cooperation activities with the Federal Republic of Germany.

