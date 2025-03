L’Uganda riesce a finanziare la costruzione dell’oleodotto per la Tanzania. Esporterà petrolio

L’East African Crude Oil Pipeline (EACOP), un oleodotto da 5 miliardi di dollari che dovrebbe esportare il greggio dall’Uganda attraverso un porto in Tanzania, ha ottenuto la prima tranche di finanziamenti esterni per il progetto.

La EACOP Ltd., la società incaricata della costruzione e della futura gestione del progetto, ha dichiarato di aver chiuso la prima tranche di finanziamenti esterni. Il finanziamento viene fornito da un consorzio di istituzioni finanziarie, tra cui banche regionali come African Export Import Bank (Afreximbank), The Standard Bank of South Africa Limited, Stanbic Bank Uganda Limited, KCB Bank Uganda e The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD).

Il primo finanziamento esterno è di circa 1 miliardo di dollari e sono previste altre due tranche di finanziamento, riferiscono i media ugandesi.

L’anno scorso, il principale finanziatore africano, la Standard Bank, ha dichiarato che prevede di contribuire a finanziare parte del controverso progetto da 5 miliardi di dollari, che ha spinto gli ambientalisti a chiedere alle banche di rinunciare al finanziamento dell’oleodotto.

Il progetto EACOP prevede la costruzione di un oleodotto lungo 1.443 chilometri (897 miglia) dall’Uganda, senza sbocco sul mare, al porto di Tanga in Tanzania. L’oleodotto dovrebbe portare il greggio del progetto Lake Albert in Uganda al mercato petrolifero internazionale. L’oleodotto è progettato per trasportare 216.000 barili di greggio al giorno, con un incremento fino a 246.000 bpd, afferma l’Uganda.

La chiusura di questa prima tranche di finanziamenti esterni “rappresenta una pietra miliare significativa per la EACOP e per i suoi azionisti”, ha dichiarato la EACOP Ltd.

Questi azionisti sono la multinazionale francese TotalEnergies con una quota del 62%, l’Uganda National Oil Company Limited (UNOC) con il 15%, la Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) con il 15%.

Petroleum Development Corporation (TPDC), che detiene un altro 15%, e CNOOC, il gigante petrolifero statale cinese, con una quota dell’8%.

La costruzione dell’oleodotto sta procedendo bene in Uganda e Tanzania, ha dichiarato la EACOP Ltd, sottolineando che l’avanzamento complessivo del progetto supererà il 50% alla fine del 2024.