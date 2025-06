In un’approfondita intervista esclusiva di quasi due ore , a TWZ il comandate della 12 sezione specializzata della brigata Azov ha presentato la situazione attuale, critica, della guerra in Ucraina, vista dal campo di battaglia Ucraino, Il suo nome di battaglia è Yas e mostra come l’uso dei droni sia cambiato nel tempo e abbia profondamente modificato la cosiddetta “Arte della Guerra”.

Yas ha affrontato una vasta gamma di argomenti. Ha parlato di ciò che funziona e di ciò che non funziona, delle nuove tattiche di battaglia della Russia, del problema dei “ droni drago ” “dragon drones” che sputano termite infuocata, di come stanno utilizzando i loro nuovi droni ad ala fissa SETH, di come il combattimento si sta trasformando in una guerra tra robot e del perché è diffidente nell’utilizzare veicoli terrestri senza pilota (UGV) dotati della capacità di uccidere. Questa intervista mostra quale sia la vera guerra, e come gli investimenti occidentali nella difesa rischino di essere buoni solo per le sfilate militari, o poco più.

Buona lettura!

D: I russi hanno cambiato il loro modo di operare e, se sì, in che modo?

R: Sì, ci sono sicuramente dei cambiamenti. Non posso dire che ci siano cambiamenti quotidiani, ma più o meno ogni mese il nemico cambia tattica. Ad esempio, assistiamo a un numero sempre minore di assalti “tritacarne”, quegli assalti di carne da macello per cui il nemico era così famoso, e a un numero minore di assalti motorizzati. Al contrario, assistiamo a un cambiamento di tattica e passiamo sempre più tempo a cercare di identificare il nemico, a cercare di localizzarlo. Quindi ora stanno usando tattiche di piccoli gruppi. Si infiltrano nelle nostre posizioni, nelle nostre linee di difesa e sfruttano le nostre vulnerabilità. E devo dire che, di tanto in tanto, ci riescono. Purtroppo, non disponiamo ancora di un numero sufficiente di droni da ricognizione in volo per coprire ogni metro quadrato del territorio. Tuttavia, i piloti dei nostri droni da ricognizione fanno del loro meglio per individuare il nemico e svolgere il loro compito principale. Questo è infatti il compito assegnato al nostro battaglione di sistemi senza pilota: salvare il maggior numero possibile di vite dei nostri soldati di fanteria e impedire che entrino in combattimento, che entrino in battaglia. Purtroppo non sempre riusciamo a portare a termine questo compito, ma stiamo facendo del nostro meglio. Stiamo cercando di creare una cosiddetta zona cuscinetto, larga circa uno o due chilometri, tra le linee nemiche e le posizioni della nostra fanteria. Ci occupiamo principalmente di colpire la logistica e le comunicazioni del nemico. In questo modo impediamo al nemico di raggiungere i suoi obiettivi e di ingaggiare le nostre truppe.

D: Qual è l’attacco di cui va più fiero?

R: Non sono tanto orgoglioso delle operazioni, quanto delle persone che le conducono. Ricordo però uno dei casi più significativi. Circa un anno fa, uno dei nostri uomini in uno dei settori ha distrutto un sistema TOS-2 [lanciarazzi termobarico ] con un sistema senza pilota. È stato davvero notevole.

D: Qualcosa di più recente?

R: Al momento le nostre operazioni sono diventate più una routine per noi e operiamo semplicemente in base al principio che dobbiamo farlo. Dobbiamo portare a termine il lavoro. Ed è piuttosto difficile per me individuare qualcosa che sia davvero degno di nota. Quindi, anche se ora avessimo la possibilità di colpire un altro sistema TOS, sarebbe solo parte del nostro lavoro di routine. Abbiamo ingaggiato carri armati, per esempio. Abbiamo affrontato tutti i tipi di veicoli, ma, ancora una volta, in questo particolare momento, stanno diventando sempre meno visibili. Vengono impiegate sempre più misure di occultamento e di solito si trovano a distanze maggiori, ed è per questo che, per lo più, utilizziamo sempre più risorse. Purtroppo, però, il livello di efficienza diminuisce perché anche il nemico non ci aspetta e non ferma il suo sviluppo.

Non abbiamo partecipato a nessun attacco massiccio con droni, perché abbiamo una profondità operativa piuttosto modesta, circa 25 chilometri (circa 15,5 miglia). E all’interno di quest’area non ha molto senso condurre attacchi massicci con droni. Quindi di solito stabiliamo una comunicazione con altre squadre di droni e ci atteniamo al principio che due o tre droni che volano per colpire un obiettivo sono meglio di un solo drone per questo scopo. Ma se parliamo di un dispiegamento massiccio di droni, come 10-20 sistemi senza pilota, non abbiamo partecipato ad attacchi così massicci e riteniamo che questo particolare tipo di utilizzo dei droni sia piuttosto inappropriato al nostro livello.

D: Parla delle sfide della lotta a Toretsk e dintorni.

R: Al momento, il livello di attività del nemico in questo settore è aumentato e il nemico avanza. Il nemico sta spingendo indietro le nostre capacità logistiche. E nell’ultimo mese e mezzo circa, il nemico utilizza sistemi senza pilota. Non posso dire se siano al nostro livello o migliori dei nostri. È difficile da determinare, ma stanno utilizzando tattiche simili alle nostre e stanno anche colpendo le nostre capacità logistiche, il che crea un problema significativo per noi.

D: Sta osservando un aumento del numero di droni in possesso dei russi e del loro utilizzo? E vi stanno già superando in termini di numero di droni utilizzati?

R: È difficile dire se ci stanno superando in termini di numeri. Posso solo dirvi qualcosa sulle tattiche... Hanno schierato i loro droni lungo il fronte della zona di combattimento, e il numero era piuttosto significativo, quindi lo abbiamo percepito bene. Ma in questo momento non sono così sicuro del numero che schierano, tuttavia stanno iniziando a schierare i loro droni in modo più intelligente. Stanno selezionando i loro obiettivi di alto valore, i loro obiettivi prioritari, ed è per questo che è piuttosto difficile per me parlare di numeri esatti.

D: Quanti soldati avete perso in questa difficile battaglia?

R: È la guerra. È impossibile combattere una guerra senza perdite e, naturalmente, anche noi abbiamo subito delle perdite. Tuttavia, non rivelerò il numero esatto dei soldati che abbiamo perso. Per me, personalmente, dal mio punto di vista, la perdita di ogni soldato è una perdita grave, dal punto di vista umano.