L’Ucraina perde il terzo F-16 in azione

Il pilota ucraino di un F-16 Viper che respingeva gli attacchi aerei russi, presumibilmente droni o missili da crociera, si è eiettato prima che il suo aereo precipitasse, ha dichiarato venerdì l’aeronautica militare ucraina. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:30 del mattino, ora locale.

“Secondo i dati preliminari, il pilota ha distrutto tre bersagli aerei e stava lavorando sul quarto, utilizzando un cannone dell’aereo”, ha dichiarato l’aeronautica militare ucraina su Telegram. “Tuttavia, a bordo si è verificata una situazione di emergenza. Il pilota ha allontanato l’aereo dall’insediamento ed è riuscito a espellersi”.

Ukraine has lost an F-16. The Ukrainian pilot took down 3 enemy targets and was firing at a 4th when a critical malfunction hit. He steered the jet away from a populated area — then ejected.#F16 pic.twitter.com/rbLy7gAjKc

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) May 16, 2025