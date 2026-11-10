Ucraina, la sinistra parlava di Italia esclusa. Ma Meloni porta Roma al vertice di Abu Dhabi

Dopo le polemiche delle opposizioni sull’assenza italiana dai tavoli diplomatici, arriva la conferma della partecipazione del nostro Paese ai colloqui negli Emirati. Il consigliere per la sicurezza nazionale Fabrizio Saggio ha incontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner. Il formato E3 diventa E4, mentre la premier rilancia la richiesta di una posizione europea unitaria.

Per giorni l’opposizione ha raccontato un’Italia isolata, esclusa dai tavoli internazionali e incapace di partecipare alle decisioni sul futuro dell’Ucraina. Il governo Meloni, secondo la lettura proposta soprattutto dal Partito democratico e dal Movimento 5 Stelle, sarebbe stato ormai relegato ai margini della diplomazia europea, costretto ad assistere da spettatore alle trattative condotte da Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito. Ma le notizie che arrivano da Abu Dhabi raccontano una realtà diversa. L’Italia c’è, partecipa agli incontri diplomatici e figura tra i quattro principali Paesi europei coinvolti nel coordinamento con Washington e Kiev.

La conferma è arrivata questa mattina, 10 novembre, con l’avvio dei colloqui negli Emirati Arabi Uniti. A rappresentare Roma è Fabrizio Saggio, consigliere per la sicurezza nazionale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha partecipato alla riunione con gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner, i rappresentanti dell’Ucraina, della Nato, della Commissione europea e delle altre tre capitali del cosiddetto E4: Berlino, Parigi e Londra.

Non si tratta ancora di una partecipazione diretta dell’Italia al negoziato trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, ma di un coinvolgimento nel coordinamento diplomatico che precede e accompagna le trattative. Una distinzione importante, che tuttavia non cancella il significato politico della presenza italiana.

E soprattutto ridimensiona le accuse avanzate nei giorni scorsi dalle opposizioni.

Il 3 novembre, quando era stata annunciata una riunione a Bruxelles nel tradizionale formato E3, erano partite le critiche. Giuseppe Conte aveva accusato il governo di essere assente dai tavoli decisivi per il futuro della guerra. Il capogruppo pentastellato al Senato Luca Pirondini aveva parlato di «totale irrilevanza internazionale» della presidente del Consiglio, mentre Stefano Patuanelli aveva descritto il rischio di un’Italia ridotta a semplice spettatrice. Anche dal Pd, con il senatore Alessandro Alfieri, era arrivata la richiesta di allargare il formato negoziale per includere Roma e Varsavia.

Quelle critiche si riferivano a una riunione diversa da quella in corso oggi ad Abu Dhabi, ma avevano alimentato una contestazione più generale sul peso dell’Italia nella diplomazia internazionale. Ed è proprio su questo terreno che la partecipazione italiana assume un valore politico.

Il passaggio dall’E3 all’E4 non costituisce automaticamente una rivoluzione negli equilibri europei, ma dimostra che Roma continua a essere considerata un interlocutore nei principali confronti sulla sicurezza del continente. La presenza italiana accanto a Francia, Germania e Regno Unito rappresenta inoltre un riconoscimento del ruolo che il nostro Paese può svolgere nella costruzione di una posizione europea sulle condizioni della pace.

Del resto, Giorgia Meloni aveva sollevato il problema già nei giorni precedenti. Il 5 novembre, con una lettera indirizzata al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la premier aveva denunciato i rischi legati alla moltiplicazione dei formati diplomatici, chiedendo che l’Unione europea si presentasse ai negoziati con un mandato chiaro e condiviso.

La questione, nella lettura di Palazzo Chigi, non è soltanto chi debba occupare una sedia al tavolo, ma soprattutto quale posizione debba esprimere l’Europa quando si discuteranno le condizioni di un eventuale accordo.

Un problema tutt’altro che secondario. Le trattative sulla guerra in Ucraina non riguardano esclusivamente la definizione di un cessate il fuoco o le questioni territoriali. Sul tavolo ci sono le garanzie di sicurezza per Kiev, il futuro delle sanzioni alla Russia, la ricostruzione economica e il possibile percorso europeo dell’Ucraina. Questioni sulle quali gli Stati membri e le istituzioni comunitarie avranno responsabilità politiche, finanziarie e strategiche dirette.

È difficile immaginare, dunque, che un accordo complessivo possa essere costruito senza un coinvolgimento significativo dell’Europa. Ed è esattamente questo il punto sul quale il governo italiano insiste da settimane.

Da Palazzo Chigi è arrivata infatti una valutazione precisa: il negoziato interessa sempre più direttamente la sicurezza dell’intero continente e richiede che l’Unione europea riesca finalmente a parlare con una sola voce. Meloni ha chiesto che la questione venga affrontata al Consiglio europeo informale di Dublino, con l’obiettivo di arrivare a una decisione formale nel vertice di dicembre. Una richiesta alla quale Costa ha manifestato disponibilità a dare seguito.

Nel frattempo, ad Abu Dhabi, la diplomazia prova a riaprire un percorso negoziale dopo nove mesi di sostanziale interruzione. Il confronto tra ucraini, russi e americani resta complesso e le distanze tra le parti sono ancora profonde. La stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito che qualsiasi discussione sulla futura architettura di sicurezza dovrà partire dalla cessazione delle ostilità.

L’Italia mantiene una posizione che combina il sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina con l’appoggio agli sforzi diplomatici statunitensi per riportare Mosca e Kiev al confronto. Una linea che Roma cerca di accompagnare con la richiesta di una maggiore coesione europea.

C’è poi un altro aspetto che merita attenzione. Mentre il governo partecipa al coordinamento diplomatico internazionale, il campo largo continua a confrontarsi sulle proprie divergenze in materia di politica estera. Le posizioni del Pd e del Movimento 5 Stelle sul sostegno militare all’Ucraina e sulle modalità per arrivare a un negoziato rimangono differenti, tanto che per il 12 novembre è previsto un nuovo confronto tra i rappresentanti della coalizione proprio sul capitolo della difesa.

Una contraddizione politica che rende ancora più significativo il dibattito di questi giorni: le opposizioni chiedono al governo una posizione autorevole e condivisa in Europa, ma faticano a trovare una sintesi comune al proprio interno su alcuni degli strumenti necessari per sostenere Kiev e costruire le condizioni della pace.

Naturalmente, la presenza italiana ad Abu Dhabi non significa che Roma determinerà l’esito delle trattative, né che le difficoltà diplomatiche siano state superate. Il vero banco di prova sarà la capacità dell’Europa di incidere sulle scelte strategiche e sulle garanzie che accompagneranno un eventuale accordo.

Ma un dato politico, intanto, è acquisito. L’Italia non è assente dal confronto in corso negli Emirati. Partecipa al coordinamento con gli Stati Uniti, l’Ucraina, la Nato e i principali partner europei.

La polemica sull’Italia tagliata fuori, alimentata nei giorni scorsi dalle opposizioni, deve dunque fare i conti con un fatto nuovo: Roma è presente proprio nel passaggio diplomatico che potrebbe contribuire a definire il futuro della sicurezza europea. E per Giorgia Meloni si apre adesso la sfida più importante: trasformare questa partecipazione in una capacità concreta di orientare le decisioni che riguarderanno l’Ucraina e l’intero continente.