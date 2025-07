“Nessun paese si è arricchito grazie al turismo “, afferma Marko Jukic, analista senior di Bismarck Analysis. Mentre il turismo gonfia le statistiche del PIL, gran parte della società subisce esternalità negative che peggiorano la qualità della vita: rumore, sporcizia, affollamento, tempi di attesa… e alloggi molto più costosi). Sebbene il problema degli alloggi abbia una soluzione (costruire di più), è vero che il turismo di massa lo sta peggiorando.

“Il turismo significa diventare una nazione di proprietari terrieri e servi non qualificati . Non è una via verso la prosperità, ma una soluzione alla sua assenza. Esacerberà, anziché risolvere, i problemi dell’Europa meridionale e, man mano che si impoveriscono, anche quelli di altri paesi sviluppati”, afferma Jukic in un post pubblicato su Palladium . Da un lato, ci sono i pochi che possiedono proprietà e beneficiano della spesa turistica (i proprietari terrieri), e dall’altro, i milioni di persone che lavorano per salari mediocri (i servi) per soddisfare questi ospiti.

Dalla crisi dell’euro, l’Europa meridionale ha trovato nel turismo internazionale non solo un motore di crescita, ma anche un’ancora di salvezza in un contesto di restrizioni fiscali e perdita di strumenti macroeconomici. Lo spiegano i ricercatori Reto Bürgisser e Donato Di Carlo nel loro lavoro ” Blessing or Curse? The Rise of Tourism-Led Growth in Europe’s Southern Periphery “, dove documentano come paesi come Grecia, Portogallo e Spagna abbiano trasformato la loro bilancia dei pagamenti (da deficit a surplus) grazie all’ascesa del turismo.

Secondo gli autori, “il processo di integrazione europea è stato un’arma a doppio taglio, incentivando e costringendo allo stesso tempo i governi dell’Europa meridionale a sfruttare il loro vantaggio comparato nel turismo”. Questi esperti sembrano condividere la tesi principale di Jukic, che vede questo settore come un catalizzatore dei problemi strutturali che plasmeranno il futuro delle economie dell’Europa meridionale.

Il turismo rappresenta già oltre il 12% del PIL spagnolo e impiega circa 3 milioni di persone. In Italia contta direttamente per il 5% il 13% con l’indotto. Questo settore è diventato una spugna che ha assorbito centinaia di migliaia di lavoratori rimasti fuori dal mercato del lavoro dopo lo scoppio della bolla immobiliare nel 2008.

Dall’edilizia al turismo e all’ospitalità . Questa è stata la strada intrapresa da lavoratori che, in molti casi, non hanno un’istruzione superiore e soffrono della mancanza di un modello chiaro in Spagna. In assenza di un modello o di un percorso da seguire, il vantaggio comparato della Spagna nel turismo è diventato un rifugio per queste persone e per coloro che vengono dall’estero per lavorare in Spagna.

“Agli occhi degli economisti, questa è semplicemente la magia del vantaggio comparato . Gli arabi erano benedetti dal petrolio, i tedeschi dall’etica del lavoro e gli abitanti del Mediterraneo da forse il clima più piacevole e la costa più bella del mondo. Alla fine dell’anno scorso, The Economist ha persino classificato la Spagna come la migliore economia del mondo sviluppato , seguita a ruota dalla Grecia. Perché dovrebbe importare come un paese si guadagna da vivere se il PIL continua a crescere?”, si chiede Jukic.

Questo modello ha conseguenze strutturali. Bürgisser e Di Carlo avvertono che “un’eccessiva dipendenza dal turismo porta a una ristrutturazione dell’economia attorno a settori a bassa produttività e a un’occupazione precaria “. Inoltre, il turismo è vulnerabile a crisi esogene come pandemie, attacchi terroristici o cambiamenti climatici. Lo studio rileva che in paesi come Grecia, Portogallo e Spagna, tra il 15% e il 25% dell’occupazione dipende direttamente o indirettamente dal turismo, rendendole economie esposte a shock esterni. basta un problema ai trasporti, un’epidemia, una guerra, e tutta l’economia crolla. Inoltre un paese che dipende da turismo è destinato ad essere un paese senza politica estera: non ptrà mai avere seri contrasti internazionali, pena il rischio di perdere il turismo.

Un altro avvertimento che emerge da questo documento è la potenziale trappola della dipendenza . I paesi del Sud si sono specializzati in “attività a basso valore aggiunto, mentre il Nord avanza verso settori ad alta tecnologia e servizi sofisticati”. È vero che oggi sembra più un vantaggio che uno svantaggio affidarsi al turismo anziché ad attività industriali sofisticate, ma la storia ci ricorda che, a lungo termine, sono l’ingegno umano e l’istruzione a portare alla prosperità, non cicli o tendenze temporanee. Questo squilibrio potrebbe consolidare un’Europa a due velocità, in cui il Sud è subordinato ai flussi turistici provenienti dal Nord , senza chiare opzioni di diversificazione industriale.

Tanto lavoro e poca redditività

Jukic indica l’elevato utilizzo di manodopera e terra (molti fattori per una scarsa remunerazione) in questo settore come una delle principali cause che impediscono l’arricchimento della maggioranza.

Sono necessari molti lavoratori per soddisfare un singolo turista, quindi la distribuzione del reddito generato da quel turista finisce per essere relativamente ridotta: “Il turismo non è una via verso la prosperità per l’Europa meridionale, né probabilmente per qualsiasi nazione con una popolazione numerosa, a causa della natura stessa dell’attività: per una remunerazione finanziaria relativamente limitata, richiede una grande quantità di lavoro e capitale , costituendo al contempo una competizione a somma zero tra paesi (in cui ogni paese ha una capacità molto limitata di competere attraverso l’ingegno o la differenziazione), generando praticamente solo esternalità negative a cascata sul resto dell’economia e della società, dal sovraffollamento urbano al disincentivo per la manodopera qualificata”.

Secondo i calcoli di Jukic, il turismo si è espanso (e sta contribuendo sempre di più al PIL) in tutti i principali paesi dell’Europa meridionale tra il 1999 e il 2019. “Ma più che un potenziale nuovo vettore di dinamismo economico e di crescita, il boom del turismo è un segnale d’allarme , il segno di un’economia che sta fallendo sotto ogni altro aspetto.”

L’esempio della Croazia

Questo analista fornisce un chiaro esempio, basato su dati concreti, per dimostrare che il turismo può contribuire positivamente all’economia, ma non può generare la stessa ricchezza di altri settori dominati dalla produttività e dal valore aggiunto. Questi altri settori (tecnologia, industria, farmaceutica, ecc.) generano, con l’ingegno e gli strumenti adeguati, prodotti che vengono venduti sul mercato a prezzi decine di volte superiori ai costi di produzione e che godono di brevetti.

Alcuni esempi “simili” di tali paesi includono Danimarca, Svizzera o Paesi Bassi. Per bilanciare queste entrate con il turismo sono necessari numeri impossibili e totalmente insostenibili. Il turismo può aiutare, ma non potrà mai essere la base per diventare un paese molto ricco o avanzato.

L’esempio offerto da questo analista riguarda uno dei paesi mediterranei più popolari: la Croazia. “Quanti turisti sarebbero necessari alla Croazia per raggiungere il PIL pro capite della Svizzera, uno dei paesi più ricchi del mondo? Il PIL pro capite, ovvero il reddito annuo pro capite della Svizzera, è di circa 100.000 dollari all’anno. La Croazia ha una popolazione di 3,86 milioni di abitanti. Per essere ricca come la Svizzera, la Croazia avrebbe bisogno di un reddito di 386 miliardi di dollari. Si stima che il turista medio in Croazia spenda circa 200 dollari al giorno. Pertanto, per diventare ricca come la Svizzera, ma solo grazie al turismo, la Croazia avrebbe bisogno che i suoi turisti soggiornino nel paese 1,93 miliardi di notti all’anno.”

Jukic sostiene che nel 2024 i turisti internazionali hanno pernottato nel Paese “solo” 85 milioni di volte. Questo rappresenta solo il 4% della cifra necessaria, il che significa che il settore turistico dovrebbe moltiplicarsi per oltre venti. “Se tutti questi miliardi di pernottamenti turistici necessari fossero concentrati nella tradizionale stagione turistica estiva di tre mesi, la Croazia dovrebbe accogliere contemporaneamente 21,4 milioni di turisti ogni giorno di ogni estate . Ciò rappresenta più di venti volte l’attuale popolazione delle regioni costiere croate“, sottolinea Jukic. In altre parole, la Croazia dovrebbe ricevere 395 milioni di arrivi turistici all’anno , una cifra assolutamente impossibile da raggiungere considerando le infrastrutture del Paese (hotel, alloggi, strade, ospedali, ecc.) e la sua popolazione in età lavorativa. Oggi la Croazia è già satura degli attuali livelli di turismo (hotel pieni, strade congestionate, ecc.). Immaginate se dovessero arrivare tutti quei milioni in più.

Concorrenza e costi del lavoro

Non solo, Bürgisser e Di Carlo ritengono che “la crescita inarrestabile del turismo globale stia portando a una forte concorrenza da parte dei paesi in via di sviluppo, facilmente accessibili grazie a voli low-cost. Questi paesi hanno risorse naturali e culturali paragonabili, ma prezzi più bassi e standard di lavoro più permissivi. Se l’Europa meridionale non migliora la qualità della sua offerta turistica, la concorrenza basata sui prezzi bassi potrebbe ulteriormente deteriorare le condizioni di lavoro e i salari nel settore turistico”.

Nonostante tutto, Reto Bürgisser e Donato Di Carlo riconoscono che il turismo ha rappresentato una sorta di soluzione praticabile all’interno del rigido quadro istituzionale dell’euro . “Il turismo internazionale offre ora a queste economie un’opzione di crescita basata sulle esportazioni, compatibile con il regime di valuta forte dell’UEM”, affermano. Tuttavia, insistono sul fatto che “una strategia di crescita basata sul turismo deve essere accompagnata da politiche industriali coerenti, investimenti pubblici e una governance centralizzata del settore”.

Il turismo può, naturalmente, arricchire un paese, poiché i ricavi derivanti dal turismo costituiscono un reddito aggiuntivo (considerato come esportazioni) per l’economia. “Il problema è che, rispetto all’industria, all’estrazione di risorse o alla finanza, il turismo è un motore di generazione di surplus molto più debole, limitato e inaffidabile. Per definizione, un paese diventa più ricco solo se, in qualche modo, genera più valore economico pro capite”, sostiene Jukic.

Quindi il turismo non è una soluzione ai mali dei paesi Mediterranei, ma solo una sorta di antidolorifico economici, che allevia temporaneamente i dolori, ma non li guarisce. La vera crescita viene dai consumi interni e dagli investimenti, tutte cose di cui ci si è dimenticati in Europa.