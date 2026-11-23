L’Italia continua a macinare record nel turismo e a trainare questa crescita sono soprattutto gli stranieri. Americani, tedeschi, francesi, ma anche visitatori provenienti da mercati più lontani scelgono sempre più spesso il nostro Paese, non soltanto per le tradizionali vacanze estive, ma anche per soggiorni culturali, enogastronomici e alla scoperta dei piccoli borghi. Una tendenza che sta cambiando progressivamente il volto dell’industria turistica italiana, trasformandola in uno dei principali motori dell’economia nazionale.

A confermare le dimensioni del fenomeno sono gli ultimi dati diffusi dall’Istat il 23 novembre. Nel terzo trimestre del 2026, da luglio a settembre, le strutture ricettive italiane hanno registrato oltre 60 milioni di arrivi e ben 249 milioni di presenze, con un incremento del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Ma il numero più significativo riguarda proprio la componente internazionale: gli stranieri rappresentano ormai il 55,3% delle presenze complessive del trimestre, con una crescita del 6,4% rispetto al 2025. Nello stesso periodo, invece, le presenze degli italiani sono diminuite dell’1%.

In altre parole, la crescita del turismo nazionale nell’ultimo trimestre estivo è stata sostenuta interamente dai visitatori stranieri. Un risultato che assume ancora maggiore importanza considerando che il 2025 si era già chiuso, secondo i dati comunicati dal Ministero del Turismo, con il massimo storico di 160,7 milioni di arrivi e 535,5 milioni di presenze.

Il confronto europeo offre un’altra indicazione interessante. Nel solo mese di agosto l’Italia ha registrato 98,8 milioni di pernottamenti, il 3,3% in più rispetto all’anno precedente, collocandosi al primo posto tra i principali Paesi concorrenti. La Francia si è fermata a 89,6 milioni, la Spagna a 75 milioni, la Germania a 53,8 milioni e la Grecia a 34,7 milioni. Una classifica mensile che non equivale naturalmente a un primato assoluto sull’intero anno, ma che conferma la particolare forza dell’offerta italiana durante l’alta stagione.

E c’è un altro dato che merita attenzione. Sempre ad agosto, la permanenza media ha raggiunto le 4,4 notti, con un aumento del 3% su base annua. I turisti, dunque, non soltanto continuano a scegliere l’Italia, ma tendono a fermarsi più a lungo.

Per il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi si tratta della conferma della strategia seguita dall’esecutivo. «I dati record del turismo 2026 dimostrano che l’impegno del governo Meloni su qualità, destagionalizzazione e sviluppo sta producendo risultati reali: più presenze e soggiorni più lunghi per i turisti che amano l’Italia», ha dichiarato commentando i numeri di agosto.

Ma cosa sta realmente spingendo questa crescita? La prima risposta va cercata nella capacità dell’Italia di offrire una combinazione difficilmente replicabile di patrimonio artistico, paesaggio, gastronomia, cultura e ospitalità. Roma, Venezia e Firenze continuano a rappresentare un richiamo internazionale straordinario, ma negli ultimi anni è aumentato anche l’interesse per destinazioni meno conosciute, dalle campagne toscane ai borghi umbri, dalle masserie pugliesi ai piccoli centri delle Marche e della Sicilia.

Non si tratta più soltanto del classico viaggio nelle città d’arte. Cresce la domanda di esperienze legate alla cucina regionale, alle produzioni locali, ai cammini e al turismo all’aria aperta. Un’evoluzione particolarmente importante per un Paese come l’Italia, che dispone di un patrimonio turistico diffuso e non concentrato esclusivamente nelle grandi destinazioni.

Un’indagine di Lybra Destination Lab su 348 aree interne ha registrato una crescita del 14% delle presenze straniere, contro il 6% di quelle italiane. Numeri che aiutano a comprendere perché il turismo dei borghi stia assumendo un peso crescente nell’economia dei territori.

C’è poi il ruolo dei grandi eventi internazionali. Il Giubileo del 2025, le manifestazioni sportive e culturali e i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 hanno contribuito ad accrescere l’esposizione internazionale del Paese. Non tutti i loro effetti sono immediatamente quantificabili, ma la visibilità prodotta da appuntamenti di questa portata può continuare a influenzare le scelte dei viaggiatori anche negli anni successivi.

Lo ha sottolineato Loretta Credaro, presidente dell’Istituto nazionale ricerche turistiche e culturali, Isnart, osservando che i grandi eventi rappresentano importanti occasioni di crescita per il posizionamento delle destinazioni italiane, con effetti destinati a manifestarsi nel medio e lungo periodo. Secondo Credaro, tra gli operatori si registra un clima di fiducia legato proprio alla maggiore visibilità del Paese e alle prospettive di ritorno economico degli investimenti realizzati.

Un altro fattore decisivo riguarda i collegamenti internazionali. Secondo i dati diffusi dal Ministero del Turismo, ad agosto gli aeroporti italiani hanno superato i 25,6 milioni di passeggeri, con una crescita del 5,8%. Il traffico internazionale ha rappresentato il 70,4% del totale, pari a circa 18,1 milioni di viaggiatori. Gli incrementi più importanti si sono registrati al Sud, con un aumento del 9,9%, e nel Nord-Est, cresciuto dell’8,5%.

Il rafforzamento delle rotte aeree e dei collegamenti diretti rende più accessibili anche territori che fino a pochi anni fa risultavano meno facilmente raggiungibili dai mercati esteri. E questo contribuisce ad ampliare la distribuzione geografica della domanda turistica.

Il boom, naturalmente, non riguarda soltanto il numero di persone che arrivano in Italia. Conta anche quanto spendono. Secondo la Banca d’Italia, nel solo mese di agosto 2026 i viaggiatori stranieri hanno speso nel nostro Paese circa 8,1 miliardi di euro, il 4,3% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Il saldo della bilancia turistica è risultato positivo per 3,5 miliardi.

Ancora più interessante è l’andamento della spesa dei visitatori provenienti dai Paesi extraeuropei. Nella media dei tre mesi terminanti ad agosto, la loro spesa è cresciuta del 6,1%, contro il 4,7% registrato per i turisti provenienti dall’Unione europea. Un segnale dell’importanza dei mercati a lungo raggio, spesso caratterizzati da soggiorni con una spesa significativa per alberghi, ristorazione, acquisti ed esperienze.

Ed è proprio sul valore economico del turismo che si concentra una parte della strategia del governo. Il Ministero ha rivendicato oltre 4 miliardi di euro stanziati nel corso della legislatura per sostenere imprese, territori e innovazione, con interventi rivolti anche alla digitalizzazione, alla sostenibilità e al miglioramento della qualità dell’offerta.

«È un comparto che crea occupazione, sostiene le imprese e genera valore sui territori», ha sottolineato ancora Mazzi, ricordando che, secondo le stime richiamate dal Ministero, per ogni euro investito nel turismo si generano 2,4 euro di ricadute sull’economia italiana.

La crescita presenta però anche alcune criticità. L’aumento delle presenze straniere non coincide necessariamente con un miglioramento uniforme dei risultati economici di tutte le imprese. I maggiori costi di gestione, la difficoltà di reperire personale qualificato, l’aumento dei prezzi nelle località più frequentate e la pressione sulle infrastrutture rappresentano problemi con i quali il settore continua a confrontarsi.

Anche la distribuzione dei flussi merita attenzione. I nuovi dati Istat mostrano che nel terzo trimestre il comparto extra-alberghiero ha superato i 130,5 milioni di presenze, contro quasi 118,5 milioni negli alberghi. Una trasformazione che riflette l’espansione degli appartamenti turistici e delle nuove modalità di soggiorno, ma che pone anche questioni di regolamentazione, concorrenza e sostenibilità nei centri storici.

La vera sfida, dunque, non sarà soltanto attirare altri turisti, ma riuscire a distribuire meglio i benefici economici sul territorio e durante l’intero anno. In questo senso la destagionalizzazione, indicata tra le priorità del Piano strategico del turismo 2023-2027, rappresenta uno dei passaggi fondamentali per consolidare la crescita.

Il turismo italiano si trova insomma davanti a un’opportunità significativa. I dati confermano una domanda internazionale in forte espansione, una capacità di attrazione che resiste alla concorrenza europea e un contributo crescente alla bilancia dei pagamenti. Non tutto il merito può essere attribuito alle politiche pubbliche: il patrimonio culturale e paesaggistico, la forza del Made in Italy e l’iniziativa degli operatori privati rimangono fattori determinanti.

Ma la scelta di considerare il turismo un settore industriale strategico, e non soltanto una componente dell’economia dei servizi, può contribuire a valorizzarne ulteriormente le potenzialità.

Perché dietro i milioni di visitatori che ogni anno scelgono l’Italia non ci sono soltanto alberghi e spiagge. Ci sono ristoranti, aziende agricole, artigiani, trasporti, commercio e migliaia di piccole imprese che vivono anche grazie alla capacità del Paese di attrarre visitatori dall’estero.