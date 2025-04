Turchia: la banca centrale aumenta i tassi, ma l’inflazione è in calo

In Turchia la Banca centrale ha avuto un comportamento non spiegabile senza la politica, o meglio i suoi effetti. La Banca Centrale della Turchia (TCMB) ha aumentato il tasso di riferimento di 350 punti base al 46% nella riunione di aprile 2025, in contrasto con le aspettative del mercato che favorivano un mantenimento dei tassi, e in netto contrasto con i tre tagli consecutivi dei tassi delle tre decisioni precedenti. Ecco il relativo grafico:

La TCMB ha inoltre sottolineato che la politica monetaria rimarrà restrittiva fino al raggiungimento della stabilità dei prezzi. Il Comitato di politica monetaria ha osservato che gli ultimi indicatori anticipatori suggeriscono che la domanda interna è cresciuta più del previsto all’inizio dell’anno, giustificando una politica monetaria più restrittiva nonostante l’inflazione sottostante sia stata più bassa a marzo.

Però sino ad ora l’inflazione è statain calo: se le banche centrali seguissero gli indicatori previsionali cambierebbero gli interessi con una frequenza molto superiore. Comunque qui è l’inflazione:

Il Comitato ha inoltre citato il crescente protezionismo nel commercio mondiale, che rischia di interrompere il processo di disinflazione che ha consentito i tagli dei tassi nelle ultime riunioni, ma anche questo fattore è tutto da dimostrare, e potrebbe benissimo succedere il contrario.

Pur senza fare dichiarazioni dirette, il Comitato di politica monetaria ha probabilmente anche aumentato i tassi per alleviare la pressione sulla riserva valutaria della Turchia dopo che i conflitti politici tra il presidente Erdogan e il sindaco di Istanbul hanno provocato un crollo della valuta nazionale come potete vedere dal seguente grafico:

Quindi la Banca Centrale Turca si troverebbe nella necessità di inervenire per i disastri compiuti dalla politica di erdogan e dalla sua repressione dell’opposizione. Una scelta che tutti i turchi rischiano di pagare con il rallentamento economico.