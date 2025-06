Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato mercoledì un importante accordo per l’esportazione di 48 caccia di fabbricazione turca verso l’Indonesia, consolidando ulteriormente il ruolo della Turchia nel mercato globale della difesa. L’industria della difesa turca, nota per i celebri droni Bayraktar, rappresenta una quota significativa delle entrate derivanti dalle esportazioni del paese.

“Come parte dell’accordo firmato con il nostro paese amico e fratello, l’Indonesia, 48 caccia Kaan saranno prodotti in Turchia ed esportati in Indonesia”, ha dichiarato Erdogan su X. Il contratto, del valore di 10 miliardi di dollari, prevede la produzione e la consegna dei caccia Kaan all’Indonesia nell’arco di un decennio, secondo quanto riportato dai media turchi.

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum… Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.… pic.twitter.com/D9wZ33wzgz — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 11, 2025

L’accordo include anche un trasferimento tecnologico all’Indonesia, come riferito dall’emittente turca TRT Haber. “Le capacità locali dell’Indonesia saranno utilizzate nella produzione dei caccia Kaan”, ha aggiunto Erdogan su X, senza fornire ulteriori dettagli. Questo aspetto rappresenta un’opportunità per Jakarta di sviluppare le proprie competenze nel settore aerospaziale, rafforzando la cooperazione tecnologica tra i due paesi, ma lascia dei froti dubbi su dove effettivamente saranno costruiti i caccia d’origine turca.

Il caccia di quinta generazione Kaan, prodotto dall’azienda statale Turkish Aerospace Industries (TAI), ha effettuato il suo primo volo nel febbraio 2024. Attualmente è equipaggiato con motori simili a quelli dei caccia F-16, ma la Turchia pianifica di dotare i Kaan con un motore di produzione nazionale in futuro, un obiettivo che sottolinea l’ambizione del paese di raggiungere l’autosufficienza tecnologica nel settore della difesa.

Attualmente il KAAN è dotato di motori americani derivati da quelli del F-16, che gli permetterebbero di raggiungere 1,8 Mach. L’idea è quella di evolvere un sistema d’arma di quinta generazione completamente autonomo rispetto a quelli occidentali, o quasi, ma c’è ancora molto da fare.

Un’industria in crescita

Nel 2024, le entrate dell’industria della difesa turca derivanti dalle esportazioni hanno raggiunto i 7,1 miliardi di dollari, con un incremento di 1,6 miliardi rispetto al 2023.

Questo successo è guidato non solo dai droni Bayraktar, che hanno guadagnato fama internazionale per le loro prestazioni in vari teatri operativi, ma anche da progetti ambiziosi come il caccia Kaan.

L’accordo con l’Indonesia rappresenta un traguardo significativo, posizionando la Turchia come un attore sempre più rilevante nel mercato globale degli armamenti.

Implicazioni geopolitiche ed economiche

L’intesa con l’Indonesia rafforza i legami tra Ankara e Jakarta, due paesi che condividono interessi strategici in un contesto globale in rapida evoluzione. Per la Turchia, questo contratto non solo incrementa le entrate economiche, ma consolida anche la sua influenza geopolitica nell’Asia-Pacifico. Per l’Indonesia, l’acquisizione dei caccia Kaan e il trasferimento tecnologico rappresentano un passo verso la modernizzazione delle sue forze armate e lo sviluppo di un’industria della difesa più autonoma. Comunque non è un caso che si tratti di due paaesi islamici, a indicare che

Questo accordo si inserisce in un trend più ampio, in cui la Turchia sta diversificando i suoi mercati di esportazione e riducendo la dipendenza dai tradizionali alleati occidentali, spesso in contrasto con Ankara su questioni politiche e militari. Il successo del Kaan potrebbe aprire la porta a ulteriori contratti internazionali, rafforzando la posizione della Turchia come produttore di tecnologie militari avanzate.

L’esportazione di 48 caccia Kaan in Indonesia segna un momento cruciale per l’industria della difesa turca, dimostrando la capacità di Ankara di competere nel segmento dei caccia di quinta generazione. Con un valore di 10 miliardi di dollari e un trasferimento tecnologico incluso, l’accordo non solo genera entrate significative, ma rafforza anche la partnership strategica tra Turchia e Indonesia. Ankara sta preparando una sua fetta di mondo, fatto da paesi principalmente di fede islamica, che diventano clientes del omplesso industriale turco. Ecco un qualcosa che l’Europa ha perso: la capacità essere guida.