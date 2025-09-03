Turchia, escalation militare a Cipro: le truppe passano da 40.000 a 100.000

In una mossa che sta scuotendo l’intero Mediterraneo Orientale, la Turchia ha annunciato un piano per più che raddoppiare la sua presenza militare a Cipro del Nord, portando il contingente da circa 40.000 a oltre 100.000 soldati. Si tratta della più imponente escalation militare nella regione dall’intervento turco del 1974, un’azione che trasforma l’isola da semplice zona cuscinetto a base operativa avanzata nella strategia geopolitica di Ankara.

Ufficialmente, il governo turco giustifica questa decisione come una necessità difensiva contro le “crescenti minacce israeliane”, ma Israele non ha minacciato direttamente Cirpo, al di là di strette relazioni con la parte greca dell’isola.

Tuttavia, l’operazione rappresenta una ricalibrazione della proiezione di forza turca in un momento di estrema tensione regionale, con il conflitto a Gaza che continua a produrre effetti, un’intensificazione delle attività navali e aeree israeliane e una NATO sempre più divisa dall’atteggiamento unilaterale di Ankara.

Una mossa strategica senza precedenti dal 1974

L’aumento delle truppe non è solo una questione numerica, ma un segnale inequivocabile: Ankara non considera più Cipro del Nord un semplice avamposto, ma una base permanente capace di influenzare le dinamiche marittime, aeree ed energetiche dall’Egeo al Levante. Questa mossa si inserisce perfettamente nella dottrina della “Patria Blu” (Mavi Vatan), la grande strategia marittima con cui la Turchia rivendica il controllo su vaste aree di acque contese, supportata da droni, missili da crociera e una marina militare sempre più assertiva.

Gli analisti militari avvertono che questa escalation rischia di accendere un nuovo focolaio in cui le dispute irrisolte su Cipro si intrecciano con la competizione tra grandi potenze, le rivalità per l’esplorazione energetica e i conflitti per procura che si estendono dal Libano meridionale al Mar Rosso. Collegando l’aumento delle truppe a Israele, Ankara ha ampliato la questione cipriota oltre la tradizionale cornice greco-turca, inserendola nel più ampio contesto della sicurezza mediorientale.

Perché ora? Le ragioni dell’escalation

L’annuncio del rafforzamento militare è stato presentato da Ankara come una risposta diretta a quelle che definisce “chiare minacce” provenienti dalla regione, con particolare riferimento a un presunto aumento della presenza israeliana nel sud dell’isola. Ziya Öztürkler, presidente del parlamento della Repubblica Turca di Cipro del Nord (RTCN), ha sottolineato che i nuovi sistemi di difesa aerea sono stati installati proprio per contrastare tali pericoli, ed ha accusato anche l’India di destabilizzare la regione armando Cipro.

Se pienamente realizzato, questo dispiegamento trasformerebbe Cipro in una delle postazioni più militarizzate di Ankara. Non si tratterebbe solo di soldati, ma di un potenziamento completo delle infrastrutture: basi fortificate, nodi logistici e centri di comando e controllo progettati per operazioni ad alta intensità. Basi come quella di Geçitkale, già utilizzata per i droni Bayraktar TB2, hanno dimostrato la capacità di supportare missioni di sorveglianza e attacco di precisione.

Si ipotizza anche il possibile dispiegamento dei missili balistici a corto raggio Tayfun, con una gittata testata di circa 560 chilometri, che metterebbe teoricamente Tel Aviv, Haifa e le piattaforme di gas offshore israeliane a meno di dieci minuti di distanza dal lancio.

A questi si aggiungerebbero i missili da crociera anti-nave ATMACA, con un raggio d’azione di oltre 200 chilometri, in grado di alterare l’equilibrio navale nel bacino del Levante. La combinazione di droni, missili costieri e sistemi balistici mobili trasformerebbe di fatto Cipro del Nord in una “inaffondabile batteria missilistica”, capace di proiettare la deterrenza turca ben oltre le sue coste.

Le ricadute immediate su Israele, Grecia e NATO

La reazione internazionale non si è fatta attendere. Israele, che da tempo considera Cipro del Nord una “portaerei inaffondabile” per Ankara, osserva con preoccupazione il dispiegamento di missili e stazioni di spionaggio elettronico che minacciano direttamente la sua sicurezza nazionale ed energetica. Alcuni analisti israeliani hanno persino invocato un coordinamento più stretto con Grecia e Cipro per contrastare l’espansione turca.

Grecia e Cipro hanno condannato l’aumento delle truppe come un palese atto di aggressione che mina la sovranità e la stabilità regionale. L’Unione Europea ha espresso forti obiezioni, con Nicosia che preme per sanzioni contro le entità che operano nella parte occupata dell’isola.

All’interno della NATO, questa mossa rischia di approfondire ulteriormente le fratture. La Turchia, pur essendo un membro dell’alleanza, agisce in modo unilaterale, mettendo a rischio la coesione e creando una situazione paradossale in cui un paese membro minaccia indirettamente gli interessi di un altro membro (la Grecia) e di partner strategici.

Curiosa la posizione dell’Italia, che da un lato è un paese NATO e vicino alla Grecia, dall’altra ha ceduto Piaggio alla turcha Bayktar, che ha poi realizzato una joint venture con Leonardo.

Uno scacchiere ad alto rischio

Un contingente turco di oltre centomila uomini a Cipro ridurrebbe drasticamente i tempi di decisione per tutti gli attori del Mediterraneo Orientale, creando una “bolla” di interdizione aeronavale (A2/AD) che renderebbe l’area estremamente rischiosa per forze avversarie. L’impatto si sentirebbe prima di tutto sui mercati energetici, con un aumento dei premi di rischio per i giacimenti di gas come Leviathan, Tamar e Aphrodite.

La mossa di Ankara non è quindi una semplice operazione difensiva, ma un atto di politica di potenza volto a ridisegnare gli equilibri, testare le linee rosse degli avversari e consolidare il proprio dominio in una delle zone marittime più contese al mondo. In assenza di canali di de-escalation, la probabilità di una crisi che sfugga al controllo della diplomazia è oggi pericolosamente alta, avvicinando il Mediterraneo Orientale a un confronto diretto tra Turchia e Israele come mai prima d’ora. Sarebbe una prova molto dura per la NATO; forse fatale nell’area.