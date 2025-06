Trump-Xi: dialogo positivo e svolta sulle terre rare per le auto USA

Giovedì, il presidente Donald Trump ha avuto una conversazione telefonica di 90 minuti con il presidente cinese Xi Jinping, molto attesa. Trump ha definito la conversazione “ molto positiva ” e ha accennato alla possibilità di una visita in Cina, anche se né Pechino né Washington hanno confermato il viaggio.

A conclusione della settimana, venerdì mattina a New York sono giunte ulteriori notizie positive sul fronte commerciale, quando Reuters ha citato tre fonti secondo cui la Cina avrebbe concesso licenze temporanee per l’esportazione di terre rare a tre importanti case automobilistiche statunitensi.

Le licenze per l’esportazione di terre rare sono state concesse alle tre principali case automobilistiche statunitensi: General Motors, Ford e Stellantis, produttrice di Jeep. Le fonti hanno precisato che

Almeno alcune delle licenze sono valide per sei mesi, hanno affermato le due fonti, che hanno preferito rimanere anonime poiché le informazioni non sono di dominio pubblico. Non è immediatamente chiaro quali quantità o articoli siano coperti dall’approvazione né se la mossa indichi che la Cina si stia preparando ad alleggerire il processo di concessione delle licenze per le terre rare, che secondo i gruppi industriali è macchinoso e ha creato un collo di bottiglia nell’approvvigionamento.

Ad aprile, la Cina ha adottato contromisure non tariffarie contro gli Stati Uniti nel contesto dell’escalation della guerra commerciale, tra cui restrizioni alle esportazioni di terre rare e magneti correlati, misure che hanno interrotto la catena di approvvigionamento delle aziende americane.

ormai è ampiamente noto che la Cina controlla circa il 90% del mercato mondiale delle terre rare e ha ripetutamente utilizzato questo dominio come arma economica strategica.

In risposta, i paesi occidentali stanno intensificando gli sforzi per aumentare la produzione nei paesi alleati al fine di ridurre le vulnerabilità della catena di approvvigionamento.

All’inizio di questa settimana, un altro rapporto di Reuters ha affermato che il presidente Trump intende utilizzare i poteri di emergenza previsti dal Defense Production Act per rafforzare la produzione e la lavorazione interna di questi metalli.

Gli sforzi per aumentare la produzione di terre rare fuori dalla Cina sta iniziando ad avere un effetto e la dominanza sta lentamente calando, come ricorda il recente caso della produzione della Lynas in Malesia.

Si tratta di una corsa di cinque anni per garantire le catene di approvvigionamento critiche e costruire le infrastrutture di difesa emisferica prima dell’inizio del 2030. Ciò avviene mentre il regime Biden-Harris ha perso tempo per quattro anni, concentrandosi più sul marxismo DEI e sulle sciocchezze di genere che sulla preparazione effettiva della nazione ad affrontare la crescente minaccia cinese oggi e nel prossimo decennio.