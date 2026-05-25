La grande truffa della CO2: così l’Europa brucia miliardi e distrugge le proprie industrie

È del tutto comprensibile che il sistema europeo di gestione della CO2 generi frustrazione e rabbia. Leggendo l’inchiesta pubblicata da Bloomberg (a cura di Petra Sorge e Natasha White, 24 maggio 2026), emerge un quadro molto preoccupante. Il mercato dei crediti di carbonio, nato con l’idea di proteggere l’ambiente, si è trasformato in molti casi in un meccanismo fuori controllo. Questo alimenta il forte sospetto che il sistema, invece di salvare il pianeta, stia solo penalizzando le nostre industrie e trasferendo enormi ricchezze all’estero.

I progetti fantasma e i soldi in fumo

Il cuore dello scandalo riguarda i progetti di riduzione delle emissioni (UER Upstream Emission Reduction). Le aziende europee hanno speso moltissimi soldi per comprare crediti di carbonio, convinte di finanziare strutture moderne per catturare i gas inquinanti. Tuttavia, in Cina, molti di questi progetti semplicemente non esistono. I giornalisti hanno scoperto che le coordinate fornite nei documenti ufficiali portavano a palazzi di uffici, a impianti che non avevano nessuna tecnologia per ridurre le emissioni, o persino a pezzi di deserto vuoti. Quindi le aziende europee, sotto spinta della Commssione, hanno finanziato la Cina per progetti che neanche sono stati realizzati.

In Germania, le autorità hanno già annullato i crediti di numerosi progetti falsi che, sulla carta, avrebbero dovuto risparmiare 2,1 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Ma il problema non riguarda solo la Germania: aziende in almeno nove paesi europei, tra cui Italia, Austria e Polonia, hanno acquistato questi certificati inutili.

Controllori e controllati: un gioco truccato

Come è stato possibile tutto questo? Il sistema ha fallito nel suo punto più importante: i controlli. L’inchiesta mostra come alcune persone abbiano lavorato sia per le aziende che creavano i progetti in Cina, sia per le società europee che dovevano verificarli. Un caso molto chiaro è quello di Jing Wang, che lavorava per un’azienda di consulenza cinese e, allo stesso tempo, firmava le verifiche come ispettore indipendente per un ente europeo. In questo modo, chi doveva controllare era la stessa persona che doveva essere controllata. Una porta girevole che ha permesso di far passare per buoni progetti del tutto inventati.

Nonostante queste gravi irregolarità, la legge attuale rende molto difficile punire i colpevoli. Le grandi aziende energetiche europee che hanno comprato i crediti lo hanno fatto “in buona fede” e non subiranno multe. Anche le indagini per frode contro alcuni ispettori sono state chiuse per mancanza di prove. Quindi alla fine, una truffa ha generato dei certificati green considerati buoni. Visti i costi di questi certificati e la loro scarsità, con il senno di poi, avrebbero potuto emetterne di più, abbassando i prezzi. Finzione per finzione, avrebbe potuto essere più utile.

Il prezzo pagato dall’industria europea

Questi fatti danno molta forza alla tua preoccupazione. Il mercato della CO2 impone regole e costi severi alle aziende europee, che devono pagare per poter produrre. Quando queste aziende comprano crediti per rispettare la legge, i loro soldi escono dall’Europa e finiscono nelle tasche di sviluppatori stranieri che, come dimostra l’inchiesta, a volte vendono letteralmente il nulla.

Questo meccanismo crea un danno enorme. Da un lato, toglie risorse preziose alle nostre aziende, rendendole meno capaci di competere nel mondo. Dall’altro, non porta alcun vero beneficio all’ambiente. È un vero e proprio “Far West”, come lo definiscono gli esperti citati nell’articolo, che rischia di accelerare la crisi e la chiusura delle fabbriche in Europa. Trasferire ricchezza in mano a pochi furbi, penalizzando chi produce onestamente nel nostro continente, è una ferita per la nostra economia.

Oggi si parla di regole più severe per il futuro. L’Unione Europea ha obiettivi molto rigidi per il 2040. Senza garanzie vere e trasparenti, le politiche climatiche rischiano di trasformarsi in una trappola burocratica che indebolisce l’Europa invece di renderla più verde e forte. Tra l’altro il fatto che siano finanziati progetti in tutto il mondo, e non solo nella UE, fa si che la ricaduta di questi investimenti non si ripercuota sull’economia delle aziende europee, ma altrove.