Trump vuole riaprire Alcatraz, la prigione più temuta d’America

Domenica il presidente Trump ha dichiarato che ordinerà la riapertura del penitenziario federale di Alcatraz, la storica prigione situata al centro della baia di San Francisco e chiusa oltre sessant’anni fa.

“Per troppo tempo l’America è stata afflitta da criminali violenti, recidivi e senza scrupoli, la feccia della società, che non contribuiranno mai a nulla se non a portare miseria e sofferenza. Quando eravamo una nazione più seria, in passato non esitavamo a rinchiudere i criminali più pericolosi e a tenerli lontani da chiunque potessero danneggiare”, ha dichiarato Trump su Truth Social .

“È così che dovrebbe essere. Non tollereremo più questi criminali seriali che diffondono sporcizia, sangue e caos nelle nostre strade. Ecco perché oggi sto ordinando al Bureau of Prisons, insieme al Dipartimento di Giustizia, all’FBI e alla Homeland Security, di riaprire un’ALCATRAZ sostanzialmente ampliata e ricostruita, per ospitare i criminali più spietati e violenti d’America”, ha continuato.



Situata a 1,25 miglia al largo di San Francisco, l’isola di Alcatraz fu acquistata nel 1846 per 5.000 dollari, dopodiché il presidente Fillmore ordinò che fosse trasformata in una riserva militare nel 1850. Nel 1859 fu utilizzata per ospitare soldati condannati per reati, diventando la prigione militare ufficiale del Dipartimento del Pacifico dell’esercito degli Stati Uniti.

Nel 1933 il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti assunse il controllo del complesso e l’anno successivo designò Alcatraz come prigione federale, dove ospitò criminali famosi per i successivi 29 anni, tra cui Al Capone, Doc Barker e Machine Gun Kelly. Fu chiusa nel 1963 a causa degli elevati costi operativi e della corrosione degli edifici causata da mezzo secolo di esposizione all’acqua salata e all’aria salmastra.

“Sia l’istituzione che gli uomini rinchiusi tra le sue mura riflettono la nostra società in questo periodo”, si legge nella pagina web del National Park Service dedicata alla prigione, nota anche come The Rock. Si diceva che le prigioni contenevano lo scarto della società, e Alcatraz lo scarto delle altre prigioni.

Secondo Trump, la riapertura di Alcatraz ‘sarà un simbolo di legge, ordine e giustizia’.