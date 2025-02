Trump vende Nancy Peolosi (o almeno il palazzo a lei intitolato)

L’amministrazione Trump ha intenzione di vendere due importanti edifici federali a San Francisco, tra cui il recentemente rinominato Nancy Pelosi Federal Building, secondo Fox News . L’enorme edificio era stato intitolato all’ex presidente della Camera dei Rapresentati e boss de Democratici, ancora vivente, solo a Dicembre.

Precedentemente San Francisco Federal Building, la torre di 18 piani si trova in una zona frequentata dalla criminalità, afflitta dallo spaccio di droga e dai ricettatori. Un’immagine rappresentativa dell’amministrazione Democratica della città e degli USA.

Con ironia qualcuno ha notato che la zona era appropriata per un edificio intitolato a una donna che ha contribuito a causare il declino di San Francisco.

Anche l’edificio federale degli anni ’30 al 50 di United Nations Plaza, sede del quartier generale regionale della GSA, è in vendita.

Secondo i resoconti locali, che citano un documento della GSA, entrambe le proprietà sono considerate beni “non essenziali”, quindi da vendere.

Secondo quanto riportato dal San Francisco Chronicle, ai dipendenti federali del Nancy Pelosi Federal Building è stato ordinato di lavorare da casa nel 2023 a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza della zona, quindi l’immobile è diventato completamenti inutile..

La senatrice Joni Ernst, repubblicana dell’Iowa, aveva chiesto la chiusura dell’edificio a causa del dilagante traffico di droga nelle sue vicinanze.

L’ex deputata Jackie Speier ha accusato Trump di ritorsione politica, dicendo alla tv KGO: “È un altro esempio di come stia dando la caccia ai democratici. Sta dando la caccia alla California, ed è tutta una questione di vendetta”. Ha avvertito che l’affitto dell’edificio potrebbe diventare più costoso, poiché i contribuenti dovrebbero pagare le tasse sulla proprietà invece di beneficiare della proprietà federale, ma la cosa non dovrebbe interessare l’amministrazione, visto che l’immobile non verrà più utilizzato.

Inaugurato nel 2007 come progetto “verde” ad alta efficienza energetica da 144 milioni di dollari, l’edificio federale sulla 7th Street è stato etichettato da Trump in un ordine esecutivo del 2020 come “una delle strutture più brutte della loro città”. Lo sviluppatore Andy Ball, che ha lavorato al progetto, lo ha definito uno “spreco di denaro dei contribuenti fin dal primo giorno”, stimando che i costi fossero “superiori del 50%” rispetto a un finanziamento privato. “Nessun investitore avrebbe costruito questo edificio”, ha aggiunto.

Il Fox News Report ha scritto che la potenziale vendita è in linea con il più ampio sforzo dell’amministrazione Trump di ridurre la burocrazia governativa attraverso il Dipartimento per l’efficienza del governo (DOGE) di Elon Musk. Nel frattempo, San Francisco deve affrontare una crisi immobiliare commerciale, con tassi di posti vacanti in centro che hanno raggiunto il 37% l’anno scorso, incluso il 55% nell’area del Mid-Market.

La sicurezza nell’edificio Pelosi è stata aumentata dopo la sua ridenominazione a dicembre, ma la gente del posto ha detto a KGO-TV che il crimine si è semplicemente spostato a un isolato di distanza, lasciando protetti i dipendenti federali mentre i cittadini comuni rimanevano vulnerabili. L’edificio, che può ospitare 2.000 lavoratori, ospita uffici per l’ex presidente della Camera Pelosi, HHS, Social Security, Trasporti, Lavoro, Agricoltura e HUD.