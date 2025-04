Trump taglia drammaticamente i tempi di autorizzazione dei progetti su gas e petrolio

L’amministrazione Trump ha ridotto la procedura di approvazione per i nuovi progetti petroliferi e gasieri a soli 28 giorni, al massimo, dai diversi anni previsti dall’emergenza energetica nazionale dichiarata dalla Casa Bianca all’inizio di quest’anno.

Le nuove “procedure di autorizzazione di emergenza”, secondo il Dipartimento degli Interni , non riguarderanno solo il petrolio e il gas, ma anche l’uranio e i minerali critici. L’elenco completo include anche il carbone, i biocarburanti, l’energia geotermica e l’energia idroelettrica cinetica.

“Gli Stati Uniti non possono permettersi di aspettare“, ha dichiarato il segretario degli Interni Doug Burgum. ‘Il presidente Trump ha chiarito che la nostra sicurezza energetica è sicurezza nazionale, e queste procedure di emergenza riflettono il nostro impegno incrollabile a proteggere entrambe’.

”Stiamo eliminando inutili ritardi per accelerare lo sviluppo dell’energia americana e dei minerali critici, risorse essenziali per la nostra economia, la nostra preparazione militare e la nostra competitività globale”, ha aggiunto Burgum.

L’attenzione dell’amministrazione Trump allo sviluppo di tutti i segmenti energetici ad eccezione dell’eolico ha frustrato notevolmente il settore della tecnologia e della promozione della transizione, con Reuters che riferisce che le ONG che si occupano di clima stavano già assumendo avvocati per portare in tribunale la battaglia sugli idrocarburi e le normative sul clima. A questo punto i tempi per montare un ricorso contro le autorizzazzioni risulta minimo.

“Stanno davvero passando alla velocità superiore“, ha dichiarato a Reuters Dan Goldbeck, direttore delle politiche normative presso il think tank conservatore American Action Forum. ‘Stanno cercando di spingere un po’ alcune di queste dottrine giuridiche per vedere se riescono a implementare un nuovo quadro politico”. Una politica che non passa per le elezioni, ma attraverso la forzatura su strumenti giudiziari.

La pubblicazione ha osservato che la maggior parte delle mosse dell’amministrazione Trump in materia di energia mettono alla prova i limiti dell’Administrative Procedure Act del 1946, che stabilisce che le agenzie federali devono pubblicare avvisi di proposte normative e regolamenti definitivi, includendo la possibilità per il pubblico di presentare osservazioni al riguardo.

Questo potrebbe essere il motivo per cui il presidente Trump sta ricorrendo all’opzione di emergenza per approvare le modifiche normative in questione, approfittando del fatto che la domanda d’energia sta aumentando, ma l’offerta non cresce in modo adeguato.