Trump “snellisce” la NATO: via 200 ufficiali dai comandi chiave. Segnale politico o ritiro strategico?

Washington riduce il personale nei centri di comando e intelligence in Europa. Una mossa “chirurgica” che non tocca la forza bruta, ma manda un messaggio chiarissimo alle cancellerie del Vecchio Continente: la festa è finita, ora tocca a voi.

Mentre le diplomazie europee sono ancora scosse dalle recenti – e diciamolo, surreali – tensioni sulla Groenlandia, l’amministrazione Trump ha deciso di passare dalle parole ai fatti, o meglio, ai tagli. Secondo indiscrezioni confermate da fonti militari e diplomatiche, gli Stati Uniti si apprestano a ridurre la propria presenza in alcuni dei centri nevralgici della NATO.

Non stiamo parlando di un ritiro delle truppe combattenti, che restano ben salde sul suolo europeo (circa 80.000 effettivi, di cui la metà nella sola Germania), ma di una sforbiciata mirata a circa 200 posizioni all’interno delle strutture di comando, intelligence e pianificazione. Una mossa che, nel perfetto stile della “Trumponomics” applicata alla difesa, mira a ottenere il massimo risultato politico con il minimo sforzo logistico.

Dove colpisce la scure americana

La riduzione non avverrà tramite richiami immediati, ma con il più classico metodo del “mancato turnover”: man mano che gli ufficiali termineranno il loro mandato, non verranno sostituiti. Il Pentagono sembra voler colpire il “cervello” burocratico e operativo dell’Alleanza, lasciando intatti i muscoli.

Ecco le strutture principalmente interessate dai tagli:

NATO Intelligence Fusion Centre (Regno Unito): Il cuore dell’analisi dei dati di intelligence dell’Alleanza.

Allied Special Operations Forces Command (Belgio): Il comando che coordina le forze speciali.

STRIKFORNATO (Portogallo): Il comando navale che gestisce le operazioni marittime complesse.

Centri di Eccellenza NATO: Circa 30 centri dedicati alla formazione e alla dottrina, inclusi quelli per la sicurezza energetica e la guerra navale.

Questo cambiamento è anche coerente con la visione del Segretario alla Guerra Hegseth che vorrebbe un esercito di “Guerrieri” e non di grassi ufficiali.

La Tabella: L’impatto reale vs La percezione

Per capire la portata dell’evento, è utile mettere a confronto i numeri reali con l’impatto politico, spesso sovrastimato dai media mainstream.

Indicatore Situazione Attuale Dopo i Tagli Note Personale USA nelle entità colpite ~400 ~200 Dimezzamento del personale specializzato in questi uffici. Totale truppe USA in Europa ~80.000 ~79.800 Impatto numerico irrilevante (0,25%). Soglia legale (Congresso) 76.000 76.000 Il livello resta ben sopra la soglia che richiede l’approvazione del Congresso. Obiettivo Politico Status Quo

Tra “Boogeymen” e Brain Drain

La tempistica non è casuale. Proprio martedì mattina, il Presidente Trump ha rilanciato sui social un messaggio che definiva la NATO una “minaccia” per gli Stati Uniti, declassando Cina e Russia a semplici “uomini neri” (boogeymen) usati per spaventare l’opinione pubblica. Una retorica che serve a giustificare il disimpegno: se il nemico non è così spaventoso, perché Washington deve pagare per l’intelligence a Bruxelles?

Tuttavia, c’è un rischio tecnico non indifferente. Come nota l’ex funzionario del Pentagono Lauren Speranza, stiamo andando incontro a un “brain drain”, una fuga di cervelli. Gli Stati Uniti portano in questi centri un’esperienza operativa che molti alleati europei, purtroppo, non possiedono. Rimuovere gli ufficiali americani dai centri di fusion dell’intelligence significa chiedere agli europei di imparare a nuotare togliendo loro il salvagente nel mezzo della tempesta.

Conclusioni: l’Europa al bivio

La strategia USA è chiara: spostare risorse verso l’Emisfero Occidentale e costringere l’Europa a maturare. L’Alleanza ha già accettato, sotto pressione, di puntare al 5% del PIL per la difesa nei prossimi dieci anni. Questi 200 tagli sono il promemoria che tale obiettivo non è un suggerimento, ma una necessità.

L’Europa si straccerà le vesti per l’ansia dell’abbandono, o coglierà l’occasione per sviluppare finalmente una propria sovranità operativa nei settori chiave dell’intelligence e delle forze speciali? Conoscendo i tempi di Bruxelles, la risposta potrebbe arrivare troppo tardi.

Domande e risposte

Cosa comportano concretamente questi tagli per la sicurezza europea?

Nell’immediato, l’impatto sulla capacità difensiva “fisica” è nullo, dato che le truppe combattenti restano. Tuttavia, nel medio termine, la riduzione del personale USA nei centri di intelligence e pianificazione potrebbe rallentare i processi decisionali e ridurre la qualità delle informazioni condivise. Gli Stati Uniti forniscono spesso la tecnologia e il know-how più avanzato; senza i loro ufficiali di collegamento, gli eserciti europei dovranno investire rapidamente per colmare il vuoto di competenze, rischiando un coordinamento meno efficace in caso di crisi complesse.

Perché Trump ha deciso di tagliare proprio ora e in questi settori?

La mossa risponde a due logiche: una politica e una strategica. Politicamente, Trump vuole dimostrare al suo elettorato di voler disimpegnare l’America dai costi della difesa europea, coerentemente con la dottrina “America First”. Strategicamente, riducendo la presenza negli staff di supporto e addestramento (i “colletti bianchi” della guerra), l’amministrazione segnala che il focus militare USA si sta spostando altrove, verosimilmente verso il Pacifico o l’Emisfero Occidentale, lasciando all’Europa l’onere della gestione quotidiana del teatro continentale.

Esiste il rischio che gli USA abbandonino totalmente la NATO?

Al momento è improbabile. Nonostante la retorica aggressiva sui social e le tensioni diplomatiche (come il caso Groenlandia), la presenza di 80.000 soldati americani in Europa è ai massimi degli ultimi anni.4 Inoltre, il Congresso ha posto dei paletti legislativi che impediscono al Presidente di ridurre il contingente sotto le 76.000 unità senza consultazione. Si tratta quindi di una ricalibrazione della posture militare e di una tattica negoziale aggressiva per far pagare di più gli alleati, piuttosto che di un preludio a un addio definitivo.