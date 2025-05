A seguito della firma da parte del presidente Trump di diversi decreti esecutivi volti ad accelerare lo sviluppo dell’industria nucleare, Goldman Sachs ha pubblicato una nota in cui mantiene una visione positiva sul settore dell’energia nucleare, in particolare nel breve-medio termine, concentrandosi sulle opportunità legate alla fornitura di combustibile all’uranio e alla parte a monte della catena del valore nucleare.

Nella nota, Goldman, guidata dall’analista Brian Lee, ribadisce il suo rating “Buy” su Cameco Corporation, produttrice di combustibile nucleare, vedendo anche un potenziale nelle aziende focalizzate sulle tecnologie dei reattori modulari di piccola taglia (SMR).

Goldman Sachs ritiene che i nuovi ordini potrebbero essere vantaggiosi per Cameco, uno dei principali produttori di uranio, poiché l’aumento della domanda di energia nucleare aumenterebbe probabilmente il fabbisogno di uranio fisico e dei relativi servizi di conversione del combustibile. Questo impatto sarebbe più visibile nel lungo termine.

Nel breve termine, Goldman evidenzia i potenziali vantaggi per Westinghouse, di cui Cameco detiene una partecipazione del 49%. Westinghouse potrebbe registrare guadagni più immediati se la sua tecnologia dei reattori, in particolare il modello AP1000, venisse selezionata per i prossimi progetti nucleari.

Per le società coinvolte nei reattori modulari di piccole dimensioni, vi è un potenziale rialzo se l’ordine esecutivo dovesse portare a stanziamenti specifici di finanziamenti per lo sviluppo degli SMR. Tale sostegno potrebbe essere destinato sia alle infrastrutture energetiche civili che alle esigenze energetiche legate alla difesa, hanno affermato Lee e il suo team.

Ricordiamo che venerdì il presidente Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi volti ad accelerare lo sviluppo e la diffusione di reattori nucleari avanzati, culminando in un drastico cambiamento di politica volto a rivitalizzare il settore dell’energia nucleare statunitense.

Affiancato nello Studio Ovale dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth e dal Segretario agli Interni Doug Burgum, Trump ha dichiarato che l’energia nucleare è “un settore caldo” e l’ha elogiata come “molto sicura e rispettosa dell’ambiente”.

Burgum ha definito questo giorno “un giorno importante per l’industria nucleare” e ha aggiunto: “Segnatevi questa data sul calendario. Questo segnerà un ritorno indietro di oltre 50 anni di eccessiva regolamentazione di un settore”.

In termini di valutazione, Goldman fissa un obiettivo di prezzo a dodici mesi di 65 dollari per la quotazione statunitense di Cameco e di 89 dollari canadesi per quella di Toronto. Queste valutazioni si basano su un approccio sum-of-the-parts che incorpora diversi multipli di valutazione per la produzione di uranio, i servizi di combustibile e i contributi di Westinghouse.

I rischi principali per queste prospettive includono le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime, le interruzioni delle attività minerarie, i problemi di tempistica relativi ai contratti e alle consegne e i potenziali ritardi nella costruzione dei progetti nucleari.

Per SMR, Goldman assegna un obiettivo di prezzo a dodici mesi di 24 dollari. Questa stima deriva da una combinazione di analisi dei flussi di cassa attualizzati e valutazione basata sui ricavi, utilizzando previsioni a più lungo termine e applicando un tasso di sconto relativamente elevato per riflettere il rischio.

Le principali preoccupazioni per SMR includono le difficoltà di esecuzione, il fabbisogno di finanziamenti, l’incertezza sulla domanda dei clienti e sulle approvazioni normative, nonché i costi finali di consegna dei moduli del reattore.

Ricordiamo che i nuovi ordini mirano a eliminare ciò che l’amministrazione descrive come decenni di eccessi normativi che hanno soffocato l’innovazione e causato la stagnazione del settore. “La grandezza dell’America è sempre derivata dall’innovazione”, ha dichiarato Burgum venerdì. ‘Dopo la seconda guerra mondiale, eravamo all’avanguardia in tutto ciò che riguardava il nucleare. Ma poi ci siamo stagnati. L’abbiamo soffocato con un eccesso di regolamentazione’.

Il primo dei decreti esecutivi di Trump incarica il Dipartimento dell’Energia (DOE) di accelerare la ricerca e lo sviluppo, velocizzare i test sui reattori nei laboratori nazionali e avviare un programma pilota di due anni per la costruzione dei reattori.

Un secondo ordine elimina gli ostacoli normativi che impediscono al DOE e al Dipartimento della Difesa (DOD) di costruire reattori su terreni federali, bypassando completamente la Commissione per la regolamentazione nucleare (NRC) e avvalendosi dell’autorità normativa delle agenzie stesse.

“Ne costruiremo molti piccoli e alcuni grandi”, ha dichiarato Trump. “Ma sì, molto sicuri, sicuri e puliti”.

Il terzo ordine prende di mira direttamente la NRC stessa. Esso impone “una riforma totale e completa della cultura della NRC per riorientarla al fine di garantire la sicurezza dei reattori e promuovere lo sviluppo e l’adozione della tecnologia nucleare”. L’ordine stabilisce un nuovo requisito secondo cui la commissione deve pronunciarsi sulle nuove domande di licenza entro 18 mesi, molto più rapidamente rispetto alla media attuale di cinque anni.

A sostegno di questo programma, Hegseth ha sottolineato le implicazioni per la sicurezza nazionale, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione delle infrastrutture di intelligenza artificiale: “Stiamo includendo l’intelligenza artificiale in tutto ciò che facciamo. Se non lo facciamo, non siamo abbastanza veloci, non stiamo tenendo il passo con i nostri avversari. Abbiamo bisogno dell’energia per alimentarla. Il nucleare è una parte importante di questo, modulare o meno. Quindi avremo le luci accese e l’intelligenza artificiale funzionante quando gli altri non lo faranno, più velocemente di tutti gli altri grazie alla capacità nucleare”.

Il quarto ordine incentrato sul nucleare riguarda la catena di approvvigionamento dell’uranio americano, con l’obiettivo di “rinvigorire” la base industriale nucleare nazionale. Esso prevede l’espansione dell’estrazione e dell’arricchimento dell’uranio, incaricando al contempo il segretario all’Energia Scott Wright di valutare le politiche per il riciclaggio e il ritrattamento dei materiali nucleari. Un alto funzionario ha spiegato: “Ciò significa che l’America inizierà a estrarre e arricchire l’uranio e ad espandere la capacità nazionale di conversione e arricchimento dell’uranio”. Tali sforzi saranno guidati da considerazioni di non proliferazione e sicurezza.

Gli ordini di Trump riflettono un chiaro intento strategico: riportare gli Stati Uniti alla leadership mondiale nel campo dell’energia e della scienza nucleare. Michael Kratsios, direttore dell’Ufficio per la politica scientifica e tecnologica della Casa Bianca, ha affermato che le misure esecutive “garantiranno la continua forza americana e la leadership globale nel campo della scienza e della tecnologia”.

Ha lamentato il declino degli Stati Uniti nel progresso nucleare, affermando: “Abbiamo dismesso i reattori commerciali in tutto il paese, abbiamo fatto un passo indietro nella ricerca e sviluppo nucleare e abbiamo abbandonato le speranze nell’energia nucleare, nell’elettricità e in un futuro luminoso. I grandi innovatori e imprenditori americani si sono scontrati con un muro quando si tratta di tecnologie nucleari”.

Kratsios ha dichiarato che Trump sta “dicendo al mondo che l’America ricostruirà e che la rinascita nucleare americana può iniziare”.

Con la domanda di energia in forte aumento a causa della crescita dell’intelligenza artificiale e dei data center, giganti del settore come Microsoft, Oracle, Google e Amazon stanno ora investendo o esplorando piccoli reattori modulari per alimentare le loro attività. L’amministrazione vede questa come un’opportunità fondamentale per gli Stati Uniti di tornare a essere leader. “L’energia nucleare è necessaria per alimentare le tecnologie di prossima generazione che garantiscono il nostro dominio industriale, digitale ed economico a livello globale, raggiungono l’indipendenza energetica e proteggono la nostra sicurezza nazionale”, ha affermato un funzionario della Casa Bianca.

La notizia dell’ordine ha fatto impennare i titoli nucleari la scorsa settimana. E, come abbiamo notato su X la scorsa settimana , OKLO è ora cresciuto di 10 volte da quando Jim Cramer ha detto “Non riesco nemmeno a guardarlo” nell’ottobre 2024.

Durante la conference call sui risultati del primo trimestre 2025 di Oklo all’inizio di questo trimestre, il CEO Jacob DeWitte ha confermato che la società è impegnata in una “valutazione di preparazione pre-domanda” con la NRC, con l’obiettivo di facilitare la presentazione formale della licenza per un nuovo reattore da 75 MW nel quarto trimestre del 2025. L’azienda punta ancora alla fine del 2027 o all’inizio del 2028 per la prima produzione di energia nel suo sito dell’Idaho National Laboratory (INL).

DeWitte ha sottolineato che la recente partenza del CEO di OpenAI Sam Altman dalla presidenza del consiglio di amministrazione di Oklo elimina un potenziale conflitto di interessi qualora OpenAI diventasse un futuro cliente. Oklo detiene già circa 14 GW in accordi non vincolanti con data center e operatori industriali.

Un rapporto di UtilityDive ha affermato che Zero Hedge favorite Oklo è anche tra le otto aziende idonee al programma militare Advanced Nuclear Power for Installations, che consente l’installazione di reattori nelle basi militari. Sta sviluppando impianti di fabbricazione di combustibile nucleare in grado di riutilizzare il combustibile esaurito che altrimenti rimarrebbe in stoccaggio a lungo termine.

Per chi se lo fosse perso, nella nostra nota originale “The Next AI Trade ” dell’aprile 2024, più di un anno fa, abbiamo delineato varie opportunità di investimento per potenziare l’America, la maggior parte delle quali ha registrato da allora performance nettamente superiori al mercato.

Per chi si fosse perso quella nota, venerdì abbiamo indicato tutti i modi per trarne ancora profitto.

Nel frattempo, il mondo intero è salito sul carrozzone del nucleare.

Stati Uniti : Le principali aziende tecnologiche hanno espresso il loro sostegno al nucleare per alimentare i data center dell’intelligenza artificiale e in luoghi come la Pennsylvania i politici locali stanno spingendo per un rapido riavvio e un ammodernamento delle centrali nucleari come quella di Three Mile Island. L’obiettivo del presidente Trump è quadruplicare la capacità nucleare in 25 anni.

: Le principali aziende tecnologiche hanno espresso il loro sostegno al nucleare per alimentare i data center dell’intelligenza artificiale e in luoghi come la Pennsylvania i politici locali stanno spingendo per un rapido riavvio e un ammodernamento delle centrali nucleari come quella di Three Mile Island. L’obiettivo del presidente Trump è quadruplicare la capacità nucleare in 25 anni. Cina : la Cina è leader mondiale nella costruzione di centrali nucleari, con 30 reattori in costruzione, tra cui l’enorme impianto di Lianjiang con sei reattori avanzati CAP1000. Il Paese considera il nucleare fondamentale per ridurre le emissioni e soddisfare il fabbisogno energetico.

: la Cina è leader mondiale nella costruzione di centrali nucleari, con 30 reattori in costruzione, tra cui l’enorme impianto di Lianjiang con sei reattori avanzati CAP1000. Il Paese considera il nucleare fondamentale per ridurre le emissioni e soddisfare il fabbisogno energetico. India : l’India sta portando avanti la costruzione di 10 nuovi reattori ad acqua pesante, ciascuno con una potenza di 700 MW, che saranno realizzati in una “modalità flotta” più rapida. Questa espansione contribuirà a soddisfare la crescente domanda di energia e a ridurre la dipendenza dal carbone.

: l’India sta portando avanti la costruzione di 10 nuovi reattori ad acqua pesante, ciascuno con una potenza di 700 MW, che saranno realizzati in una “modalità flotta” più rapida. Questa espansione contribuirà a soddisfare la crescente domanda di energia e a ridurre la dipendenza dal carbone. Giappone : Dopo anni di esitazione post-Fukushima, il Giappone ha riavviato diversi reattori nucleari e prevede di prolungarne la durata di vita. Il governo sta inoltre sostenendo lo sviluppo di reattori di nuova generazione per ridurre le importazioni di energia e le emissioni di carbonio.

: Dopo anni di esitazione post-Fukushima, il Giappone ha riavviato diversi reattori nucleari e prevede di prolungarne la durata di vita. Il governo sta inoltre sostenendo lo sviluppo di reattori di nuova generazione per ridurre le importazioni di energia e le emissioni di carbonio. Germania : Di fronte agli elevati costi energetici derivanti dall’abbandono del nucleare, la Germania sta riconsiderando la sua posizione. Sono in corso discussioni sull’utilizzo di piccoli reattori modulari e sulla cooperazione con la Francia in materia di energia nucleare.

: Di fronte agli elevati costi energetici derivanti dall’abbandono del nucleare, la Germania sta riconsiderando la sua posizione. Sono in corso discussioni sull’utilizzo di piccoli reattori modulari e sulla cooperazione con la Francia in materia di energia nucleare. Francia e Regno Unito : entrambi i paesi stanno prolungando la durata degli impianti esistenti e investendo in nuovi reattori modulari su larga scala e di piccole dimensioni per rafforzare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi climatici.

: entrambi i paesi stanno prolungando la durata degli impianti esistenti e investendo in nuovi reattori modulari su larga scala e di piccole dimensioni per rafforzare la sicurezza energetica e raggiungere gli obiettivi climatici. Paesi nordici : Svezia : prevede di costruire nuovi reattori e prolungare la durata di quelli esistenti, con l’obiettivo di garantire un approvvigionamento elettrico stabile e privo di combustibili fossili. Finlandia : ha recentemente completato il reattore Olkiluoto 3, il più grande d’Europa, che ora fornisce circa il 14% dell’elettricità della Finlandia. Danimarca : sta valutando la possibilità di revocare il divieto di 40 anni sull’energia nucleare, spinta dall’interesse per i piccoli reattori modulari e dalle tendenze regionali.

:

Alla fine del 2024, erano in costruzione 63 reattori nucleari in tutto il mondo. Tre quarti di questi si trovano in economie emergenti e la metà in Cina. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica prevede che la capacità nucleare globale potrebbe più che raddoppiare entro il 2050 per sostenere gli obiettivi di energia pulita.

Siamo di fronte a un futuro di energia nucleare?