Sabato il presidente Trump ha dichiarato che collaborerà con i Democratici per fissare un tetto massimo ai tassi di interesse e alle commissioni delle carte di credito, respingendo le obiezioni dei sostenitori del libero mercato e prendendo di mira gli emittenti delle carte proprio mentre la senatrice Elizabeth Warren, la più accesa sostenitrice democratica del tetto massimo, si appresta a presiedere la Commissione bancaria del Senato quando i Democratici assumeranno il controllo del Congresso a gennaio.

Alla domanda di Kayleigh McEnany di Fox News nel programma Saturday in America se un tetto del 10% per un anno fosse «un punto su cui pensi di poter collaborare con i democratici per ottenere qualcosa», Trump ha risposto: «Lo è». Poi è andato oltre: «Lo farei. Queste società di carte di credito hanno guadagnato molto. E per quanto riguarda le commissioni sulle carte di credito che applicano, sono assolutamente d’accordo».

«So che alcuni direbbero che non è libera impresa», ha affermato. «Ma cos’è la libera impresa quando sei seduto a casa e ricevi una fattura emessa da un tizio in un ufficio di Park Avenue, che ha deciso: “Applichiamo una commissione troppo alta”?»

Could credit card interest rates drop to 10% for a year? @POTUS says he wants to make it happen, even if it means working with Democrats. During a conversation with @kayleighmcenany on @SatAmericaFNC, Trump brushed aside free-enterprise concerns and took aim at Wall Street… pic.twitter.com/RyRQvLCiJU — Fox News (@FoxNews) November 21, 2026

Trump, che si è definito «una persona dotata di buon senso» piuttosto che un conservatore, ha concluso la sua risposta sui prestatori: «Le società di carte di credito stanno guadagnando troppo. Le commissioni sono troppo alte e gli interessi sono troppo alti».

Il senatore Josh Hawley, che insieme al senatore Bernie Sanders ha promosso un disegno di legge per limitare i tassi delle carte al 10% per cinque anni, è intervenuto nel giro di poche ore.

Warren, che ha atteso tutto l’anno che Trump mantenesse la promessa, ha dichiarato al programma della CBS Face the Nation l’ 8 novembre , la domenica successiva alle elezioni di medio termine: «Lo stesso presidente Trump ha affermato di voler ridurre i tassi di interesse sulle carte di credito al 10 per cento. Ho già pronto il disegno di legge. Sono pronta a procedere».

Non è la prima volta che Trump fa questa promessa. Il 9 gennaio aveva pubblicato su Truth Social che, «a partire dal 20 gennaio 2026», avrebbe «chieduto un tetto massimo del 10% sui tassi di interesse delle carte di credito per un anno», come avevamo riportato all’epoca. Le azioni degli emittenti di carte sono crollate, il CFO di JPMorgan ha dichiarato che «tutto è sul tavolo» e l’America’s Credit Unions ha avvertito in una lettera alla Casa Bianca che un tetto massimo potrebbe privare più di 47 milioni di persone dell’accesso alle carte.

La risposta di Warren all’epoca fu una frecciatina: «Supplicare le società di carte di credito di comportarsi bene è una farsa». Il 20 gennaio è arrivato e passato senza alcun limite massimo, e ad aprile lei stava già scrivendo alle autorità di regolamentazione in merito alla loro mancanza di progressi in merito.

In passato era stato lo stesso partito di Trump a bloccato la proposta a gennaio: il leader della maggioranza al Senato John Thune aveva affermato che le carte con limite massimo «probabilmente diventeranno carte di debito» e che l’idea «non è qualcosa che io sostengo attivamente», secondo quanto riportato da Fox News .

Ora le cose sono cambiate e la maggioranza passa ai Democratici: con la Warren in lizza per la presidenza della Commissione bancaria e Trump disposto a firmare, i repubblicani che hanno bloccato il limite massimo saranno in minoranza a partire da gennaio. Paradossalmente i Dem potrebbero permettere di realizzare una parte del programma di Trump che non era realizzabile con i Repubblicani.