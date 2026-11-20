C’è un modo piuttosto semplice per capire quanto una misura economica abbia funzionato: osservare se, dopo averla sperimentata, sono le stesse imprese a chiederne l’estensione. È quello che sta accadendo con la ZES unica. Nata per sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, oggi è diventata un modello al quale guarda anche il sistema produttivo del Centro-Nord. E la decisione del governo Meloni di presentare un emendamento alla manovra per estenderne le procedure semplificate a tutto il territorio nazionale rappresenta qualcosa di più di un intervento contro la burocrazia. È un ulteriore tassello di una politica economica che ha scelto di mettere le imprese, e soprattutto chi investe, al centro delle proprie iniziative.

Non è una questione soltanto politica. I risultati ottenuti al Sud spiegano perché Palazzo Chigi abbia deciso di percorrere questa strada. Secondo l’ultimo bollettino del Dipartimento per il Sud, aggiornato al 3 novembre, la ZES unica ha prodotto 1.631 autorizzazioni, associate a investimenti per 10,49 miliardi di euro e a ricadute occupazionali previste per quasi 28 mila persone. Sono numeri significativi, soprattutto se si considera che parliamo di un territorio nel quale per decenni la lentezza delle procedure amministrative ha rappresentato uno dei principali freni all’iniziativa privata.

Dietro questi risultati c’è anche il lavoro della struttura ZES, creata quando Raffaele Fitto era ministro per gli Affari europei e la Coesione, e guidata operativamente da Giosy Romano, oggi capo del Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio. Il merito di questa esperienza è aver dimostrato che la pubblica amministrazione può cambiare metodo, mettendo le diverse competenze attorno allo stesso tavolo e offrendo all’imprenditore un interlocutore unico. Non si eliminano i controlli, ma si evitano sovrapposizioni e passaggi inutili. Una differenza che, per chi deve costruire uno stabilimento o ampliare una linea produttiva, può pesare molto più di quanto si immagini.

Il fatto che sia stato proprio il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a chiedere ripetutamente una ZES per tutto il Paese dimostra quanto il tema sia sentito dal mondo produttivo. Le imprese chiedono condizioni certe, tempi ragionevoli e la possibilità di programmare gli investimenti senza restare prigioniere di autorizzazioni che si trascinano per mesi, quando non per anni. Il governo ha raccolto questa richiesta, trasformando un’esperienza territoriale in una proposta di semplificazione nazionale.

Naturalmente, non significa estendere automaticamente al Nord anche i crediti d’imposta previsti per il Mezzogiorno. Quelli restano legati alle aree ammissibili secondo le regole europee sugli aiuti di Stato. L’emendamento punta invece a portare nel resto d’Italia il sistema delle autorizzazioni accelerate, secondo settori che saranno individuati attraverso una programmazione triennale. Una distinzione importante, anche perché consente di preservare gli strumenti di sostegno agli investimenti meridionali e, contemporaneamente, di intervenire su un problema che riguarda tutte le imprese italiane.

Peraltro, la stessa manovra prevede di rafforzare il credito d’imposta ZES, portando la dotazione per il 2027 a 2,4 miliardi di euro e quella per il 2028 a 1,25 miliardi. Un segnale di continuità per le aziende che stanno programmando nuovi insediamenti nel Mezzogiorno.

Ma sarebbe riduttivo considerare questa iniziativa isolatamente. L’estensione del modello ZES si inserisce infatti in una strategia industriale più ampia, portata avanti dal governo e in particolare dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che punta a sostenere l’ammodernamento del sistema produttivo e a rafforzare la presenza italiana nei settori considerati strategici.

Basti pensare a Transizione 5.0, il piano per favorire gli investimenti delle imprese nella digitalizzazione e nell’efficienza energetica. Uno strumento che ha registrato una forte domanda, arrivando a circa 20 mila istanze e a investimenti programmati nell’ordine dei 10 miliardi di euro, secondo i dati illustrati dal governo in Parlamento. Non sono mancati problemi, soprattutto per l’esaurimento delle risorse e per le difficoltà incontrate da migliaia di imprese nell’accesso alle agevolazioni. Questioni sulle quali Urso è intervenuto anche attraverso ulteriori stanziamenti, cercando di dare risposta alle aziende rimaste escluse.

La vicenda dimostra quanto sia forte la domanda di investimenti nel nostro Paese, ma anche quanto sia indispensabile accompagnarla con strumenti stabili e facilmente accessibili. Ed è proprio su questo terreno che la semplificazione amministrativa della ZES può diventare un complemento importante degli incentivi fiscali: perché un’impresa può avere le risorse per acquistare nuovi macchinari, ma se non riesce ad ampliare rapidamente il proprio stabilimento rischia comunque di rinunciare all’investimento.

C’è poi un altro capitolo sul quale il ministro Urso sta cercando di costruire una politica industriale capace di guardare oltre le emergenze quotidiane: quello della space economy. L’Italia dispone già di una filiera aerospaziale di primo piano, con grandi gruppi industriali, centri di ricerca e una rete di piccole e medie imprese altamente specializzate. La legge sull’economia dello spazio del 2025, con la previsione di un Piano nazionale e di un Fondo dedicato, nasce anche dall’esigenza di dare regole e opportunità a un settore nel quale gli investimenti privati sono destinati ad assumere un peso crescente.

Non si tratta soltanto di satelliti o missioni spaziali. Attorno alla space economy si sviluppano applicazioni che riguardano telecomunicazioni, sicurezza, osservazione della Terra, agricoltura di precisione e gestione delle infrastrutture. Un mercato nel quale l’Italia possiede competenze industriali che possono tradursi in nuovi investimenti e occupazione qualificata, a condizione di riuscire a valorizzare l’intera filiera.

Lo stesso ragionamento vale per le materie prime critiche. Con il decreto del 2024 e l’avvio del Programma nazionale di esplorazione mineraria, il governo ha affrontato un tema destinato a pesare sempre di più sulla competitività dell’industria europea: la dipendenza dall’estero per materiali indispensabili alla produzione di batterie, tecnologie digitali, componenti elettronici e apparecchiature per la transizione energetica.

Urso ha insistito più volte sulla necessità di ridurre queste dipendenze e di rafforzare la capacità produttiva nazionale ed europea. È un terreno complesso, sul quale i risultati richiederanno anni, ma che riguarda direttamente la possibilità delle imprese italiane di continuare a competere sui mercati internazionali.

Transizione tecnologica, sicurezza degli approvvigionamenti, nuove filiere industriali e semplificazione delle autorizzazioni non sono dunque capitoli separati. Sono aspetti diversi della stessa questione: creare condizioni che rendano più conveniente investire e produrre in Italia.

In questa prospettiva, la scelta di estendere il modello ZES assume un significato ancora più preciso. Non riguarda soltanto la possibilità di accelerare una pratica amministrativa, ma il tentativo di rendere più favorevole l’ambiente nel quale operano le imprese. Un’esigenza che accomuna il piccolo imprenditore del Mezzogiorno, l’azienda manifatturiera del Veneto, il distretto industriale lombardo e la filiera tecnologica emiliana.

È anche su queste scelte che si misura la volontà del governo Meloni di consolidare un rapporto con il mondo produttivo fondato sul sostegno agli investimenti. Il confronto con Confindustria, le misure per l’innovazione e l’attenzione ai settori industriali del futuro mostrano una precisa direzione di politica economica. Naturalmente restano problemi rilevanti, dal costo dell’energia alla pressione fiscale, dalla scarsità di competenze specializzate alle difficoltà di accesso al credito. Ed è proprio per questo che la semplificazione può rappresentare uno degli interventi più utili, anche perché non richiede necessariamente grandi trasferimenti di risorse pubbliche.

Il passaggio più interessante, però, rimane quello da cui tutto è partito. Per una volta una politica sperimentata nel Mezzogiorno non viene considerata una soluzione eccezionale per un territorio in difficoltà, ma un modello da riproporre nel resto d’Italia. Il Sud, grazie ai risultati della ZES unica e al lavoro della struttura guidata da Romano, diventa così un laboratorio di innovazione amministrativa dal quale può trarre beneficio l’intero sistema industriale nazionale.

Adesso il governo dovrà dimostrare di saper trasformare questa intenzione in procedure effettivamente più rapide anche al Centro-Nord, evitando che il nuovo sistema finisca per sovrapporsi a quelli già esistenti. Sarà questa la vera prova dell’emendamento annunciato da Meloni.

Il messaggio che arriva alle imprese, intanto, è chiaro: accanto agli incentivi, alla modernizzazione tecnologica e alla costruzione di nuove filiere strategiche, il governo vuole intervenire anche su uno dei costi meno visibili ma più pesanti per chi produce, quello del tempo perso nella burocrazia. E se un modello sperimentato con risultati importanti al Sud riuscirà a funzionare nell’intero Paese, la ZES unica potrebbe lasciare un’eredità ben più ampia rispetto agli obiettivi per i quali era stata originariamente concepita.