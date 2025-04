Trump licenza metà dei dipendenti dell’Istituto per la Pace, (che di pace ne ha fatta poca)

L ‘ amministrazione Trump ha licenziato quasi la metà dei burocrati dell’oscuro – e tristemente noto – Istituto di Pace degli Stati Uniti, come parte dello sforzo del DOGE di tagliare gli sprechi governativi e ridurre le dimensioni del governo federale.

I licenziamenti di massa, che si stima abbiano riguardato tra i 200 e i 300 lavoratori e che sono stati descritti dai dipendenti come un “massacro del venerdì sera ” , sono avvenuti due settimane dopo che il presidente Donald Trump ha rimosso la presidente dell’agenzia, Lise Grande.

Secondo il quotidiano Washington Post , l’amministrazione Trump ha offerto generose indennità di licenziamento e un mese in più di assicurazione sanitaria in cambio della firma da parte dei lavoratori di accordi per non fare causa al governo.

Gli accordi hanno probabilmente lo scopo di evitare ulteriori cause legali da parte dei burocrati che cercano di costringere i contribuenti a continuare a finanziare i loro stipendi.

Le funzioni dell’Istituto di Pace degli Stati Uniti erano relativamente sconosciute fino a quando, due settimane fa, non è diventato il bersaglio dei tentativi di ridimensionamento di Trump.

Creata dal Congresso nel 1984, l’organizzazione autodefinitasi “apartitica” ha dichiarato sulla sua pagina Facebook di essere “dedicata a proteggere gli interessi degli Stati Uniti aiutando a prevenire conflitti violenti e a mediare accordi di pace all’estero”.

Non è chiaro come il lavoro dell’USIP differisca da quello del già enorme Dipartimento di Stato e della sua burocrazia globale.

“Mettiamo in campo dei mediatori per aiutare a ricucire queste comunità”, ha dichiarato al Washington Post un dipendente anonimo dell’USIP.

“Quindi ha un effetto drammatico sulla violenza sul campo, semplicemente ritirando queste risorse”.

Come racconta il quotidiano liberale, l’USIP ha tentato di contestare l’autorità della Casa Bianca di indagare sui suoi programmi o di licenziare i lavoratori, azioni simili a quelle intraprese dall’ormai defunta Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale.

L’USIP e i membri del consiglio di amministrazione hanno intentato una causa federale, sostenendo che il ramo esecutivo non ha l’autorità di chiudere le sue operazioni perché sono state create dal Congresso.

I risultati di questi tentativi sono stati un fallimento, e Trump, con DOGE, ha liquidato buona parte di questa istituzione che non ha fatto nulla, se non fornire un po’ di comodi stimenti a qualche fortunato burocrate.