Trump lancia la sfida anche al Mercato del Rame: dazi allo studio

Il presidente Donald Trump ha firmato un’azione esecutiva che ordina al Dipartimento del Commercio di esaminare possibili dazi sul rame, l’ultima di una serie di misure volte a imporre imposte specifiche per settore che potrebbero rimodellare le catene di fornitura globali.

Trump ha dichiarato che l’ordine avrebbe un “grande impatto” mentre lo firmava nello Studio Ovale, insieme al Segretario al Commercio Howard Lutnick.

Martedì mattina, alti funzionari dell’amministrazione hanno definito la mossa necessaria per affrontare quella che hanno definito una questione di sicurezza nazionale. Hanno sostenuto che il dumping e l’eccesso di capacità nei mercati mondiali hanno avuto un impatto sulla produzione interna di rame degli Stati Uniti, lasciando i sistemi d’arma e altri prodotti critici dipendenti dalle importazioni.

I funzionari, informando i giornalisti a condizione di anonimato, hanno affermato che è prematuro discutere un potenziale tasso per le tariffe. I futures sul rame a New York sono aumentati di quasi il 5%, il loro più grande guadagno infragiornaliero da maggio dello scorso anno, per poi calare improvvisamente.

Il rame è un materiale fondamentale per le economie moderne, perché è ampiamente utilizzato nei cavi che portano l’elettricità nelle case e nelle fabbriche.

Molti analisti prevedono prezzi più alti in questo decennio, poiché l’offerta non riesce a tenere il passo con la domanda. Come per altri metalli, la Cina ha una forte presa soprattutto nella lavorazione: secondo l’USGS (United States Geological Survey), lo scorso anno il paese ha rappresentato circa il 44% del rame raffinato a livello mondiale.

Grande industria

L’indagine sarà condotta ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act, che conferisce al presidente un’ampia autorità per imporre restrizioni commerciali per motivi di sicurezza nazionale.

Trump sta anche utilizzando tale autorità per imporre dazi del 25% su altri due metalli industriali, acciaio e alluminio, con l’entrata in vigore di tali imposte prevista per marzo.

Considerando quali siano i paesi che esportano rame negli USA, i dazi saranno un duro colpo per i Paesi sud americani e il Canada.

Lutnick ha dichiarato che l’azione riguarderà anche prodotti che includono il rame e ha affermato che l’amministrazione mira a ringiovanire l’industria nazionale del rame.

“Come le nostre industrie dell’acciaio e dell’alluminio, la nostra grande industria americana del rame è stata decimata dagli attori globali che attaccano la nostra produzione interna”, ha detto Lutnick. ‘Le tariffe possono aiutare a ricostruire la nostra industria del rame, se necessario, e a rafforzare la nostra difesa nazionale’.

La Cina ha comunicato ieri l‘imposizione di una regolamentazione più stretta sui produttori di rame, proprio pe contenere la produzione mondiale. Con l’imposizione di questi dazi, insieme al taglio della crescita della produzione in Cina, vi è un rischio non indifferente che i prezzi prendano una china crescente in tutto il mondo.