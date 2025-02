Rame: il governo cinese impone controlli sull’apertura di nuove fonderie

Per tutto il 2024, la Cina ha lavorato per controllare le sue fonderie di rame in rapida crescita, che stavano riducendo i margini di profitto in un mercato del rame in piena espansione. Adesso, la Cina ha emanato nuove normative più severe per la costruzione di nuove fonderie di rame. La mossa mira a tenere sotto controllo l’eccesso di capacità.

Tuttavia, si tratta di un rallentamento piuttosto che di un arresto completo dello sviluppo della fusione del rame. La Cina è attualmente il primo produttore mondiale di rame raffinato e il maggior consumatore di rame al mondo. Gli analisti prevedono infatti che quest’anno circa la metà della produzione mondiale di metallo raffinato proverrà dalla Cina.

Perché questa mossa?

Dipendenza dalle importazioni . Gli impianti cinesi importano circa l'85% del loro concentrato da altri paesi. Nel 2023 la Cina ha prodotto 12 milioni di tonnellate di rame raffinato, ma ne ha estratto solo 1,7 milioni di tonnellate. Nello stesso anno la Cina deteneva 41 milioni di tonnellate di riserve di rame, pari al 4,1% del totale mondiale. Limitando l'apertura di nuove fabbriche si cerca di limitare l'import.

Aumentare le risorse interne . Per garantire l'approvvigionamento di materie prime, la Cina punta ad aumentare le risorse interne di rame del 5-10% nei prossimi tre anni.

Contratti a lungo termine. Il governo intende esercitare pressioni sulle fonderie di rame affinché stipulino contratti a lungo termine con le miniere internazionali.

Il dominio del mercato cinese del rame continuerà nel 2025

Secondo un rapporto di Bloomberg , undici ministeri hanno firmato l’ordine di emanazione delle linee guida. Gli esperti sostengono che le nuove regole sono intese a collegare tutte le espansioni previste nei prossimi anni per garantire un controllo sufficiente sulla fornitura di minerale di rame. Nel frattempo, la Cina deve fare affidamento su forniture esterne per il proprio fabbisogno di rame.

L’analista Zhao Yongcheng di Benchmark Mineral Intelligence Ltd. ha dichiarato in un rapporto IndexBox che, invece di essere estremamente rigide, le nuove regole in realtà consentono una certa flessibilità. Questo sembra indicare che il governo cinese riconosce il ruolo vitale che il rame svolge in settori come quello dei veicoli elettrici, dove la domanda continua ad aumentare. I rapporti indicano che il governo vuole anche aumentare le risorse minerarie nazionali di rame del 10% nei prossimi tre anni.

Nel 2023, la produzione di rame estratto in Cina è scesa a 1,7 milioni di tonnellate rispetto ai 1,94 milioni dell’anno precedente. Nel frattempo, il rapporto IndexBox ha dichiarato che il valore delle esportazioni di rame raffinato di Pechino ha mostrato un andamento simile. Nel 2024, Taiwan è stata la principale destinazione delle esportazioni, con 2 miliardi di dollari, seguita da Corea del Sud e Vietnam.

Tra gli sforzi per aumentare la produzione, la Repubblica Democratica del Congo diventa il principale fornitore

Molti analisti prevedono che le nuove regole per ridurre la forte concorrenza che il mercato cinese del rame deve affrontare, con le fonderie che spesso devono lottare per le materie prime. A causa di problemi di approvvigionamento, le fonderie spesso utilizzano rame di bassa qualità, mentre altre dedicano più tempo all’esplorazione delle miniere di rame che alla produzione di materiale.

Alcuni ritengono che le nuove regole siano simili alle misure introdotte dal governo cinese per aiutare i settori dell’acciaio e dell’alluminio e che renderanno molto difficile l’ingresso nel mercato di nuove fonderie.

Nel frattempo, il governo cinese mira a ridurre gli acquisti da altri paesi aumentando l’estrazione di rame in patria. Per inciso, la Cina sta ottenendo grandi ritorni dai suoi investimenti minerari su larga scala nella Repubblica Democratica del Congo.

Secondo Reuters, nel 2024 la Repubblica Democratica del Congo è diventata il principale fornitore della Cina, con un aumento delle vendite di rame raffinato del 71% su base annua, fino a 1,48 milioni di tonnellate. Con le aziende cinesi che guidano le operazioni nella cintura del rame del Congo, il commercio tra le due nazioni continuerà probabilmente a rimodellare le dinamiche del mercato globale del rame.