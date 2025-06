Mancano pochi giorni alla scadenza del 9 luglio, e la tensione tra Washington e Bruxelles è palpabile., nonostante Trump si sia detto disposto a rinviare la scadenza dell’ultimatum commerciale.

La poposta lanciata dal presidente Donald Trump non è solo una questione di dazi, ma una sfida frontale all’arroganza del modello normativo dell’Unione Europea.

Sul tavolo c’è un’offerta “che non si può rifiutare” per dirla secondo Il Padrino: un dazio di base del 10% su tutte le merci UE, acquisti massicci di Gas Naturale Liquefatto (GNL) americano e, soprattutto, un drastico ridimensionamento delle ambizioni normative europee. Di fronte a questa offensiva, l’UE si presenta divisa, e confusa e le sue “linee rosse” che sbiadiscono di ora in ora.

La logica di Trump: riequilibrare i conti

Per comprendere l’aggressività dell’amministrazione Trump, è necessario partire da un numero: 236 miliardi di dollari. Questo è l’ammontare del surplus commerciale di beni che l’UE ha registrato verso gli Stati Uniti nel 2024. Dal punto di vista della Casa Bianca, questo non è un dato statistico, ma la prova di uno squilibrio sistemico e di una concorrenza sleale che dura da decenni. La filosofia di Trump, sostenuta da consiglieri come Peter Navarro e Stephen Miran, vede i deficit commerciali come una perdita netta di ricchezza e posti di lavoro per l’America.

L’offerta, quindi, è brutale nella sua semplicità: per evitare dazi punitivi che potrebbero arrivare fino al 50% , l’UE deve non solo accettare un dazio “reciproco” di base del 10%, ma anche impegnarsi ad acquistare “350 miliardi di dollari di energia americana”, principalmente GNL, per azzerare il deficit. Una cifra definita “comicamente impraticabile” dagli analisti, dato che supera l’intera capacità di esportazione statunitense e il fabbisogno europeo, ma che serve come potente simbolo politico della portata del riequilibrio richiesto. L’importante è la riduzione del deficit commerciale.