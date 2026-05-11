Trump e l’Iran: il “no” che gela i mercati e infiamma il Golfo

Il fragile equilibrio mediorientale sembra aver subito un brusco arresto. Dopo dieci settimane di conflitto e giorni di attesa febbrile, la risposta dell’Iran alla proposta di pace statunitense è arrivata, ma non è stata quella che la Casa Bianca — e soprattutto i mercati petroliferi — speravano di sentire. La domenica del 10 maggio 2026 verrà ricordata come il giorno della grande fumata nera. La pace non si avvicina per niente.

Il mattino delle speranze: la risposta di Teheran

Tutto è iniziato nelle prime ore di domenica, quando l’Iran ha finalmente consegnato il suo documento ufficiale ai mediatori pakistani. La notizia, confermata dall’agenzia statale IRNA, parlava di una risposta articolata in più pagine finalizzata a porre fine alla guerra su tutti i fronti.

Tuttavia, i dettagli trapelati tramite il Wall Street Journal hanno subito evidenziato le prime crepe:

Nucleare in sospeso: Teheran ha proposto di trasferire parte del suo uranio arricchito a un paese terzo, ma ha rifiutato lo smantellamento immediato degli impianti, chiedendo altri 30 giorni di negoziati.

Teheran ha proposto di trasferire parte del suo uranio arricchito a un paese terzo, ma ha rifiutato lo smantellamento immediato degli impianti, chiedendo altri 30 giorni di negoziati. Sblocco economico: La condizione sine qua non posta dall’Iran è la fine immediata del blocco navale statunitense sui porti iraniani e la revoca delle sanzioni OFAC sulle vendite di petrolio.

Mentre il documento viaggiava verso Washington, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian cercava di rassicurare il fronte interno con un post su X: “Negoziare non significa arrendersi”. Un messaggio chiaro: l’Iran vuole la fine delle sanzioni, ma non a costo della propria sovranità tecnologica e militare.

هرگز در برابر دشمن سر خم نخواهیم کرد و اگر سخنی از گفت‌وگو یا مذاکره مطرح می‌شود، معنای آن تسلیم یا عقب‌نشینی نیست. بلکه هدف، احقاق حقوق ملت ایران و دفاع مقتدرانه از منافع ملی است. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 10, 2026

Pomeriggio: venti di guerra nello Stretto

Mentre i diplomatici analizzavano le carte, la tensione militare saliva nel punto più caldo del pianeta: lo Stretto di Hormuz. La notizia del dispiegamento della portaerei francese Charles de Gaulle e del cacciatorpediniere britannico HMS Dragon verso la regione ha scatenato l’ira dei Pasdaran che hanno minacciato di attaccarle se si avvicineranno a Hormuz.

Il vice ministro degli Esteri, Kazem Gharibabadi, è stato categorico: l’Iran non permetterà interferenze straniere nel controllo della via d’acqua. La minaccia dell’IRGC è stata ancora più esplicita: ogni attacco alle petroliere iraniane o interferenza navale sarà seguita da “attacchi pesanti” contro le basi americane nella regione. In un contesto keynesiano, questa instabilità si traduce in un immediato aumento dei premi assicurativi per il trasporto marittimo, rendendo ogni barile di greggio estratto nel Golfo sensibilmente più costoso per l’Europa e l’Asia.

La serata: il verdetto di Trump

Il clima di cauta attesa è stato polverizzato in serata da Donald Trump. Attraverso il suo canale Truth Social, il Presidente ha respinto l’offerta iraniana senza mezzi termini, definendola “totalmente inaccettabile”.

"I have just read the response from Iran’s so-called 'Representatives.' I don’t like it — TOTALLY UNACCEPTABLE! Thank you for your attention to this matter." -President DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/MIQDS9Ujjy — The White House (@WhiteHouse) May 10, 2026

Trump ha accusato l’Iran di giocare con gli Stati Uniti da 47 anni, citando i ritardi del passato e attaccando duramente le amministrazioni Obama e Biden per aver “riempito le casse di Teheran”. Il linguaggio è stato quello tipico del tycoon: diretto, senza fronzoli diplomatici e volto a sottolineare che “non rideranno più di noi”.

Tabella: I punti della discordia

Tema Proposta Iraniana Posizione Trump Nucleare Discussione rimandata di 30 giorni Impegni certi e immediati Uranio Trasferimento parziale all’estero Smantellamento delle riserve Sanzioni Revoca immediata per il petrolio Mantenimento fino al “Deal” finale Navigazione Fine del blocco USA ai porti Garanzie totali su Hormuz

Cosa succederà ora? Startegia ed Economia

La rottura del negoziato suggerisce che il blocco navale statunitense non solo continuerà, ma potrebbe inasprirsi. Dal punto di vista economico, ci troviamo di fronte a uno scenario di stagflazione energetica. Se il petrolio, come previsto da Trump in caso di accordo, sarebbe dovuto crollare di prezzo, ora la tendenza è l’opposta.

Il mancato accordo entro la scadenza simbolica del 30 giugno 2026 comporterà probabilmente:

Nuovi scontri navali: È lecito attendersi attacchi di disturbo contro le navi iraniane che tentano di forzare il blocco. Come nei giorni scorsi, vedremo probabilmente nuovi attacchi alle navi sotto sanzioni che provano ad avvicinarsi ai porti di Teheran. Rialzo del greggio: La volatilità rimarrà altissima, influenzando negativamente i costi di produzione industriali in Occidente. Militarizzazione dei commerci: L’arrivo della flotta europea, sebbene dichiarata come “supporto”, rischia di trasformare Hormuz in un campo di battaglia, anche se difficilmente la Francia tenterà di rompere il blocco.

Trump sembra aver scelto la linea della massima pressione: nessuna concessione economica senza una resa nucleare totale. Una partita a scacchi dove la posta in palio non è solo la pace, ma il controllo dei flussi energetici mondiali.