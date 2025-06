Donald Trump voleva un rilancio industriale negli Stati Uniti, e a maggio i numeri gli hanno dato ragione . Secondo un’analisi di Bloomberg, la produzione di truck nelle fabbriche automobilistiche statunitensi ha raggiunto il numero più elevato mai registrato nei dati della Federal Reserve, che risalgono al 1967.

Dopo due mesi solidi di vendite di auto a marzo e aprile, l’assemblaggio di mezzi commerciali, pickup e mezzi leggeri, è salito a un tasso annualizzato di 9,84 milioni di veicoli, trainato soprattutto dai pick-up leggeri. ecco il relativo grafico:

Dati separati mostrano che le scorte presso i concessionari auto sono diminuite per sei mesi consecutivi fino ad aprile.

Questo potrebbe spiegare l’aumento della produzione di veicoli, anche se resta da capire come i consumatori americani abbiano trovato le risorse per acquistare così tante auto nuove. La risposta, in realtà, è scontata: i prestiti auto, come confermeranno i prossimi rapporti sul credito al consumo. I consumatori si stanno indebitanto per comprare truck e mezzi commerciali. Quindi attualmente l’economia USA si regge sul debito e su un po’ di euforia perché sono caduti gli obblighi di passaggio all’elettrico.

La produzione di veicoli è stata uno dei pochi punti positivi nel rapporto sulla produzione industriale della Federal Reserve pubblicato martedì. Alcuni indici manifatturieri, come il manifattiero di Philandelfia , sono ancora in territorio negativo.

General Motors, che ha incrementato la produzione nel suo stabilimento di pick-up in Indiana, ha annunciato un investimento di 4 miliardi di dollari nelle sue operazioni negli Stati Uniti nei prossimi due anni, in risposta alle politiche tariffarie del presidente Trump. Se questo clima tieene la scommessa di Trump potrebbe rivelarsi vincente.