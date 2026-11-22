Washington si prepara al cambio di maggioranza al Congresso previsto per gennaio, per cui Donald Trump gioca d’anticipo e alza un muro legale attorno all’esecutivo. Con un ordine esecutivo firmato venerdì sera, il presidente impone a tutti gli appaltatori federali di avvisare immediatamente la Casa Bianca prima di consegnare qualsiasi documento o comunicazione ai parlamentari.

Chi non si adegua rischia grosso. L’amministrazione potrà rescindere i contratti in essere o escludere le aziende inadempienti dai futuri bandi pubblici. Tutto questo è chiaramente spiegato in un documento pubblicato dalla Casa Bianca.

Per capire la portata della mossa, basta guardare al calendario politico. I democratici, forti della vittoria alle elezioni di medio termine, hanno già annunciato una raffica di commissioni d’inchiesta sull’operato dell’amministrazione. Il deputato Robert Garcia, prossimo presidente della Commissione di vigilanza della Camera, ha già inviato lettere per intimare la conservazione dei documenti, accusando ora la Casa Bianca di voler occultare sprechi e corruzione.

La risposta di Trump è arrivata sul terreno del diritto amministrativo, invocando l’antico principio dell’executive privilege (privilegio dell’esecutivo). Si tratta della prerogativa, usata storicamente da presidenti di entrambi gli schieramenti, che consente alla Casa Bianca di mantenere riservate le comunicazioni interne di fronte a tribunali, Congresso e opinione pubblica.

Cosa impone concretamente l’ordine esecutivo

Il provvedimento non riguarda solo i grandi colossi della difesa o della tecnologia, ma si estende a una galassia di decine di migliaia di imprese, includendo sia gli appaltatori diretti sia i subappaltatori. Le nuove regole fissano tre obblighi precisi:

Notifica immediata: le aziende devono segnalare alla Casa Bianca e all’agenzia appaltante qualsiasi richiesta, presente o futura, proveniente dal Congresso.

le aziende devono segnalare alla Casa Bianca e all’agenzia appaltante qualsiasi richiesta, presente o futura, proveniente dal Congresso. Coordinamento obbligatorio: prima di inviare una risposta, il fornitore deve concordare con l’amministrazione cosa può essere condiviso e quali documenti ricadono nel privilegio presidenziale.

prima di inviare una risposta, il fornitore deve concordare con l’amministrazione cosa può essere condiviso e quali documenti ricadono nel privilegio presidenziale. Obbligo di riservatezza: se l’esecutivo classifica determinate comunicazioni come protette, l’azienda è tenuta a non consegnarle, pena la risoluzione del contratto o la sospensione dagli albi dei fornitori federali.

Secondo la nota ufficiale diffusa dalla Casa Bianca, senza questa garanzia di riservatezza le agenzie governative esiterebbero a condividere dati sensibili con i fornitori privati, finendo per paralizzare programmi critici. Un argomento che fila liscio sul piano della sicurezza nazionale e dei programmi segreti, un po’ meno sul fronte degli equilibri costituzionali.

Il nodo costituzionale e le ricadute economiche sulle imprese

La natura del problema è evidente. Se da un lato è comprensibile che un governo voglia proteggere tecnologie strategiche o deliberazioni riservate, dall’altro la norma comprime drasticamente il potere di controllo delle assemblee elettive sulla spesa pubblica.

Ora la palla passa ai fornitori degli USA, che si troveranno ad affrontare un problema piuttosto scottante. Le decine di migliaia di aziende che lavorano con lo Stato federale si trovano improvvisamente strette tra due fuochi:

Scenario per l’azienda appaltatrice Rischi operativi e finanziari Collabora subito con il Congresso Rischia la revoca immediata delle commesse federali e l’esclusione da futuri appalti pubblici. Si allinea al veto della Casa Bianca Si espone a citazioni vincolanti (subpoena) del Congresso, contenziosi giudiziari e sanzioni per oltraggio. Attende l’esito dei ricorsi Aumento dei costi legali, rallentamento nei pagamenti e incertezza nella pianificazione degli investimenti.

In altre parole, lo scontro istituzionale viene scaricato direttamente sui bilanci delle imprese private. Per i grandi gruppi industriali, dotati di interi piani di avvocati a Washington, sarà l’ennesimo costo di gestione da ribaltare, con discrezione, sui margini delle prossime gare.

Per le medie imprese e i subappaltatori, invece, il rischio è ben più concreto: trovarsi intrappolati in una guerra legale tra poteri dello Stato mentre si cerca semplicemente di consegnare un servizio e incassare una fattura. Un bel paradosso per un ordine esecutivo che, nel titolo ufficiale, promette di “migliorare l’efficienza negli appalti federali”.