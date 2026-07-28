Truffa del riso in Cina: la grande illusione dei campi fantasma che spaventa Pechino

La sicurezza alimentare della Cina rischia di scricchiolare sotto il peso di una frode burocratica su larga scala. Per rispettare gli irrealistici obiettivi di produzione imposti dal governo centrale, i funzionari locali hanno inventato centinaia di migliaia di ettari di risaie che esistono solamente sulla carta.

Un inganno drammatico che mette a nudo la frattura insanabile tra i decreti di Pechino e la cruda realtà economica dei contadini cinesi.

L’incredibile truffa è stata svelata da un’inchiesta della televisione di Stato CCTV nella contea di Jianghua Yao, nella provincia dell’Hunan. Nel 2024, i dirigenti locali hanno dichiarato di aver coltivato a riso ben 390.000 mu (circa 26.000 ettari).

Una verifica indipendente ha però scoperto la verità: la superficie reale coltivata a riso era di appena 238.000 mu. Mancavano all’appello oltre 10.000 ettari di terreno, trasformati in pura invenzione contabile, la cosiddetta “agricoltura di carta”. Ora capite perché i dati del PIL cinesi sono da prendere sempre con le molle…

Dato dichiarato Dato reale Scostamento 390.000 mu (26.000 ha) 238.000 mu (15.866 ha) -38,9% rispetto ai target

La truffa delle strade “scenografiche”

Per evitare che le ispezioni governative scoprissero l’imbroglio, i funzionari hanno adottato un trucco ingegnoso. Hanno costretto gli agricoltori a piantare il riso solo lungo le strade principali. Un trucco che ricorda i “Villaggi Potemkin” , parte della storia russa.

Dietro questa stretta striscia di facciata, nei campi più interni e nascosti alla vista, i contadini coltivavano invece prodotti ben più redditizi: tabacco, ortaggi, taro e frutti pregiati.

Dal punto di vista economico, la scelta dei contadini è del tutto logica. Coltivare riso in zone collinari richiede un enorme sforzo fisico e offre margini di guadagno risicati o negativi. Al contrario, frutta e verdura garantiscono entrate immediate e dignitose per le famiglie rurali. Però il governo vuole riso, non albicocche, pomodori o pesche.

Droni e satelliti contro i burocrati

Per fermare la frode delle false dichiarazioni, Pechino sta schierando il proprio sistema satellitare BeiDou insieme a flotte di droni avanzati.

Oltre 2,7 milioni di terminali satellitari BeiDou sono già attivi nei campi per tracciare le semine e i raccolti in tempo reale. I droni sorvolano il territorio per smascherare le coltivazioni fantasma e punire i responsabili.

Gli esperti avvertono che la sola tecnologia non può risolvere il problema di fondo: la mancanza di convenienza economica per chi lavora la terra. Potranno anche schierare i missili, ma , alla fine, gli agricoltori non coltiveranno, o coltiveranno molto male quei prodotti che non hanno convenienza a veder crescere.

La sfida dell’efficienza agricola

Costringere i contadini a coltivare riso in perdita non serve a garantire la sicurezza alimentare. Con una popolazione cino-orientale in calo e rese agricole in crescita costante (+2% all’anno negli ultimi decenni), la priorità non è estendere la superficie a tutti i costi, ma aumentare la produttività per ettaro.

Invece di imporre quote burocratiche rigide, Pechino dovrebbe puntare su sementi ad alto rendimento, automazione e incentivi di mercato. Dal punto di vista degli incentivi, dovrebbe fornire un incentivo economico alla produzione un premio al prezzo, più che ddare obiettivi burocratici alla pubblica amministrazione. Solo garantendo un vero guadagno ai contadini si potrà evitare che il cibo della nazione esista soltanto nei documenti ufficiali.