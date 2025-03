Troppe Tasse! Il miliardario Mittal potrebbe lasciare Londra e trasferirisi negli Emirati

Il miliardario dell’acciaio Lakshmi Mittal è pronto a lasciare il Regno Unito, come conseguenza diretta di un giro di vite del governo sui residenti non domiciliati, a favore di destinazioni più favorevoli dal punto di vista fiscale come gli Emirati Arabi Uniti, l’Italia e la Svizzera, secondo quanto riportato dal FT .

L’uomo d’affari, ex donatore laburista dell’era Blair e numero sette della Sunday Times Rich List, lascerà il Regno Unito dopo quasi 30 anni.

L’imprenditore indiano possiede numerose proprietà nel Regno Unito, tra cui una villa nei Kensington Palace Gardens, acquistata da Bernie Eccleston nel 2004 per 67 milioni di sterline, all’epoca la casa più costosa del mondo.

Mittal è stato amministratore delegato di ArcelorMittal fino a quattro anni fa, quando si è dimesso a favore del figlio Aditya Mittal.

Egli rimane presidente esecutivo del gruppo – nato dalla fusione ne

l 2006 tra Mittal Steel e il gigante europeo dell’acciaio Arcelor – e la sua famiglia mantiene una partecipazione del 40% nell’azienda.

Le linee di business di ArcelorMittal spaziano dalla produzione di acciaio ai prodotti in filo metallico, dalla logistica alle spedizioni.

Prima del bilancio di ottobre, l’azienda ha minacciato di lasciare il Regno Unito , avvertendo che la strategia industriale del nuovo governo deve fare di più per proteggere la catena di approvvigionamento dell’industria siderurgica.

In passato, le società non-dom potevano evitare di pagare le tasse nel Regno Unito sui redditi provenienti dall’estero.

Le modifiche alle regole sono state introdotte per la prima volta dall’ex cancelliere Jeremy Hunt nel bilancio del marzo 2024 – in parte come manovra politica per aggirare un impegno politico laburista esistente – ed entreranno in vigore il 6 aprile.

Rachel Reeves ha poi ripreso i piani e ha eliminato i trust offshore come soluzione per l’imposta di successione.

A gennaio Rachel Reeves ha fatto alcune concessioni nel tentativo di arginare l’esodo dei super ricchi dal Regno Unito, introducendo un nuovo regime basato sulla residenza per offrire alcuni incentivi fiscali agli investitori internazionali.

La Temporary Repatriation Facility – il nuovo regime – è per sua natura limitata da un periodo di transizione e ha un periodo di scadenza significativamente più breve rispetto al regime fiscale non-dom uscente.

Quindi questi super ricchi, comunque, possono decidere di andarsene.