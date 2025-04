Triestre festeggia con il nuovo grande contratto a Fincantieri, il più grande cantiere per Navi da Crociera al mondo

Per fortuna, ogni tanto, ci sono delle buone notizie: la Fincantieri ha confermato di aver firmato un Memorandum of Agreement (MoA) con TUI AG per la progettazione e la costruzione di due nuove navi da crociera per il marchio Marella Cruises.

Il costruttore navale triestrino ha definito l’accordo “molto importante”, anche perché il valore è di oltre due miliardi di euro.

Le navi, che saranno consegnate nel 2030 e nel 2032, saranno progettate specificamente per il mercato inglese e avranno un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, con un design raffinato, materiali di alta qualità e una varietà di alloggi spaziosi, ha dichiarato Fincantieri.

“Siamo orgogliosi di accogliere Marella Cruises come nuovo cliente e di supportare la sua visione nell’ingresso nel segmento delle nuove costruzioni”, ha dichiarato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri.

Questo accordo testimonia la capacità di Fincantieri di stringere partnership strategiche con una base di clienti in espansione, rafforzando la nostra visibilità a lungo termine e garantendo un alto livello di saturazione della capacità dei nostri cantieri”.

“Il progetto riunirà le nostre competenze in materia di progettazione navale, innovazione e sostenibilità per fornire navi che soddisfino le aspettative in continua evoluzione dei moderni crocieristi.”

Fincantieri, la regina delle navi da crociera

Anche se il fatto non ottiene il risalto che meriterebbe, Fincantieri è il primo cantiere navale al mondo per costruzione di navi da crociera, seguito dai finlandesi di Meyer Turku.

Dal 1990 ben 100 grandi navi sono state costruite nei cantieri italiani, il tutto per le maggiori linee di crociera mondiali, da MSC, a Carnival, a P&O, a Holland alla Cunard Lines. Una nave da crocierà è un prodotto di grandissima complessità, che richiede 135 mila ore di prgettazione e 2 milioni di ore per la sua realizzazione.

Questa attività inoltre muove un enorme indotto fatto di design, arredamento, servizi, attività tecniche complesse anche collegate alle progettazione e alla realizzazione di tutti i comfort e divertimenti offerti ai crocieristi. La ricaduta di questi contratti è quindi enorme per tutta l’Italia e per il Friuli Venezia Giulia.